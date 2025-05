10 inspiradoras historias LGBTQ+ que se visibilizan en Netflix

Un amor secreto 2 ok

La muerte y la vida de Marsha P. Johnson

Aunque falleció en 1992, muchos todavía lloran la muerte de Marsha P. Johnson, una de las transexuales que participó en las revueltas de Stonewall y que se convirtió en una de las pioneras en la lucha por los derechos LGBT+.

Su muerte se produjo de forma trágica en el río Hudson, en Nueva York, pero las circunsantacias en que ocurrió nunca se aclararon. Por eso, una de sus amigas cercanas, Victoria Cruz, decidio dedicar sus últimos días en una ONG antiviolencia a buscar la verdad y justicia en el caso de Marsha.

Y esa búsqueda es la que muestra este emotivo docuemental de 2017, que a través de las escasas pistas de su muerte reconstruye la vida de esta activista, amiga de Andy Warhol y hoy todo un ícono de la comunidad LGBT+.

A la vez que se arma el puzzle, el registro muestras, además, el caso de otras mujeres transgéneros que han sido asesinadas sin justicia y también la vida de otras activistas, como la también legendaria Sylvia Rivera.

Un amor secreto

El actor Chris Bolan (Billions) debuta como director y guionista con esta bonita historia, que casi estuvo de mantenerse en secreto de por vida.

Es la de Terry Donahue y Pat Henschel, dos mujeres que durante más de 65 años mantuvieron en reserva su relación de pareja, incluso frente a sus familias. El rechazo de los demás era su principal miedo para revelarla.

Ya cuando tenían una edad avanzada decidieron contarla y compartir su amor, justo en un período de cambios importantes para esta mujeres, que se conocieron en 1947 y que nunca más se separaron.

Un relato de amor incondicional y de entrega total por el otro que debes ver con un paquete de pañuelos en la mano y que, al igual que otros documentales LGBT+, como Circus of Books, tiene como productor al Rey Midas de la TV, Ryan Murphy (Glee, Pose).

Disclosure: ser trans más allá de la pantalla

Justo en el Mes del Orgullo, Netflix estrena este documental, que reflexiona sobre la representación de las mujeres y hombres trans en el cine y en la TV estadounidense.

Frente a la cámara del director Sam Feder se sienta a hablar una lista larga de actores, actrices y cineastas transgénero, como Trace Lysette, Jen Richards, MJ Rodríguez, Lilly Wachosky y Laverne Cox, la recordada Sophie Burset de la serie Orange is the New Black y una de las productoras ejecutivas de esta cinta.

Desde sus distintas experiencias, van analizando con profundidad los roles transgénero que se han mostrado a lo largo de los más de 100 años del cine y también en la TV.

Así, recuerdan todas las ocasiones en que las personas trans han sido ridiculizadas, humilladas y violentadas en la pantalla, condicionando las actitudes del público y la sociedad hacia sus historias.

Elisa y Marcela

Esta película española se inspira en una historia real. En pleno 1885, Elisa y Marcela se conocen en la escuela donde trabajan, y lo que empieza como una estrecha amistad termina convirtiéndose en un romance secreto.

Sin embargo, los padres de Marcela sospechan de la relación y la envían al extranjero un par de años. Cuando vuelve, el reencuentro es tan mágico que deciden vivir juntas, y la pareja arma un plan para evitar los chismes y las presiones sociales: Elisa se irá un tiempo para volver disfrazada de Mario y casarse con Marcela.

Durante 35 años, en Los Angeles, Estados Unidos, funcionó Circus of Books, una librería pequeña, de barrio, atendida por sus dueños.

La frecuentaba, sobre todo, la comunidad gay de la ciudad, que llegaba ahí a hojear libros sobre homosexualidad y diversidad sexual.

Aunque para ser honestos, lo que más se vendía ahí era lo que estaba detrás de una puerta a la que solo podían entrar los mayores de 18 años. ¿Qué se guardaba con tanto recelo? Porno gay de lo más variado, desde revistas hasta VHS, los formatos más populares en la era preinternet.

Ahora su historia se rescata en Circus of Books, documental de Netflix que es más bien el relato de la vida de sus dueños, Karen y Barry Mason, un matrimonio amable y gentil.

Un registro de tono casero, íntimo y tremendamente emotivo, que pasa a engrosar la lista de las películas LGBT+ que hay que ver en Netflix.

Laerte-Se

Luego de casi seis décadas como hombre, tres hijos y tres matrimonios, Laerte Coutinho, una de las caricaturistas más brillantes de Brasil, decidió presentarse al mundo como mujer.

Laerte-Se invita al espectador a una travesía en la que Laerte investiga el mundo femenino a través del lente íntimo de su vida cotidiana.

En pleno proceso de remodelación de su hogar, la caricaturista reflexiona sobre si operarse o no los senos, abriendo así un profundo debate sobre el verdadero significado de ser mujer.

Feministas: ¿Qué estaban pensando?

En 1977, la fotógrafa Cynthia McAdams hizo un libro con fotografías de varias mujeres, famosas y otras no tanto, que dejaron de lado las restricciones culturales y se mostraron naturales. La idea era ver si el feminismo se podía capturar en imágenes, comprobar si éste se transmitía en una foto sin poses.

Este interesante documental de una hora y media vuelve a esas protagonistas y a esos tiempos para valorar lo que hicieron, pero también para saber cuánto han avanzado los derechos de las mujeres después de cuatro décadas.

Entre las protagonistas de esta historia están las actrices Jane Fonda y Lily Tomlin, la escritora Gloria Steinem y la pintora Judy Chicago.

Feministas: ¿Qué estaban pensando?

Mucho mucho amor

Pese a que en Chile es practicamente un desconocido, en el resto de Latinoamérica y en la comunidad hispanoparlante de EE.UU. el astrólogo Walter Mercado era toda una celebridad. Si hasta el Museo de Historia de Miami dedicó una exposición exclusiva a su figura.

Ahora este documental le rinde homanaje a este personje extravagente, que fascinaba no tanto por sus predicciones como por su desplante y su look kitsch, con peinados de señora mayor, vestido con túnicas y capas con lentejuelas o pintadas a mano y luciendo enormes joyas en sus manos y cuello.

Una mezcla imposible entre Liberace, Yolanda Sultana y Sun Ra, que entregaba las predicciones para piscis, libra y escorpión sentado sobre un gran trono dorado.

All In My Family

All in My Family es un cortometraje documental que sigue a una familia tradicional donde el hijo es un hombre gay chino que eligió tener hijos a través de sustitutos.

Cheerleaders en acción

Ganadores de catorce campeonatos desde 2000, Cheerleaders en acción sigue a los porristas de Navarro College en Corsicana, Texas.

Dirigido por Monica Aldama, el documental de seis capítulos contempla de cerca a los competitivos porristas de esta pequeña universidad y refleja las lesiones, los sacrificios, los fracasos y las victorias personales de los porristas de Navarro College antes de una adrenalínica competencia.

Hay muchas cosas en juego, pero, para estos atletas, lo único más brutal que sus entrenamientos y más excepcional que sus actuaciones, son sus historias de adversidad y triunfo.

