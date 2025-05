10 panoramas imperdibles para salir en noviembre y sacarle el jugo a la primavera

Feria del Sanguche 3 ok

10 y 11 de noviembre, Parque Bicentenario

Chile-Wine-Fest-5-ok.jpg BRENSOUZA

Foto: Chile Wine Fest

Entre los panoramas noviembre 2023 hay uno que de seguro no se querrán perder los fanáticos del vino, Chile Wine Fest.

El festival que organiza Vinos de Chile y que es el encuentro en torno a los vinos premium más grande que se realiza en el país.

El que vuelve al Parque Bicentenario con dos entretenidos días, el viernes 10 y sábado 11 de noviembre, con catas, restaurantes, food trucks, música en vivo y la degustación de más de 200 etiquetas de vinos.

De hecho, participarán más de 45 viñas de diferentes valles de todo el país, que llegarán con sus mejores etiquetas.

¿Lo mejor de todo? Que ahí podrás degustar todo el vino que quieras.

Eso, porque la entrada incluye degustación ilimitada de las distintas etiquetas que se ofrecerán ahí, incluidas las de una barra de espumantes.

Feria del Libro de Santiago

10 a 19 de noviembre, Estación Mapocho

Filsa-10-OK.jpg la-tercera

Foto: Cámara del Libro

Más de 40 años tiene ya la Feria del Libro de Santiago (Filsa), uno de los encuentros literarios más grande que se realiza en el país.

De hecho, este año para su edición número 42, la que se realizará desde el 10 hasta el 19 de noviembre, en su recinto tradicional, la Estación Mapocho.

Una fiesta de los libros y la lectura donde una vez más podrás vitrinear en cientos de stands, donde habrá títulos para todos los gustos y edades, novedades y ofertas.

Además de una variada programación de actividades, con presentaciones, lanzamientos, conversatorios, firmas de libros y más.

¿Y cuál es el país invitado de este año a Filsa? Panamá.

Desde el 10 de noviembre, Espacio Riesco

Frida-inmersiva-4-ok-ok.jpg la-tercera

Foto: Frida Kahlo, la biografía inmersiva

Por su relevancia artística y cultural, Frida Kahlo ha sido protagonista de varias exposiciones en Chile.

Aunque quizás nunca antes vista la obra de la artista mexicana de la manera en que se despliega en Frida Kahlo, la vida de un ícono.

La exhibición que llega por primera vez a Chile y que tiene la gracia de ser inmersiva. Es decir, con una puesta en escena que utiliza recursos tecnológicos para que el público se sumerja en la vida y obra de la artista.

Un evento que aterriza en Santiago el 10 de noviembre, luego de exhibirse en países de Europa, Asia, Norteamérica, además de Australia, y que actualmente se encuentra recorriendo Sudamérica.

Acá, se podrá ver en Espacio Riesco, donde estará esta experiencia inmersiva con ocho espacios en que su vida, pasiones y legado artístico se muestran en proyecciones digitales de gran formato y en instalaciones.

Las entradas se venden por Puntoticket.

Festival Kontrabando

11 y 12 de noviembre, Estadio Víctor Jara

Kontrabando-ok-1.jpg la-tercera

Foto: Kontrabando

Las conmoraciones de los 50 años del golpe de Estado continúan durante noviembre.

Esta vez con el Festival Kontrabando, uno de los encuentros de artes gráficas más importantes del país y que regresa con su tercera versión, llamada 50 años de arte, memoria y resistencia.

Tendrá lugar en el Estadio Víctor Jara, el sábado 11 y domingo 12 de noviembre y con entrada gratis.

Todo un fin de semana para conocer el trabajo de cientos de creadores gráficos, de ilustradores, diseñadores y grabadores, por ejemplo, pero además para disfrutar de una serie de actividades.

Eso, porque el festival tiene una programación que incluye conciertos, de artistas como Daniela Millaleo, Evelyn Cornejo y Tata Barahona, talleres, teatro lambe-lambe y más.

17, 18 y 19 de noviembre, Parque Padre Hurtado

Feria-del-Sanguche-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Feria del Sánguche

De los panoramas noviembre 2023, quizás el más sabroso es la Feria de Sánguche.

La que que rinde homenaje a ese placer entre panes que tanto amamos los chilenos y que una vez más será la protagonista de este encuentro, que vuelve con su versión número 12 al Parque Padre Hurtado, en La Reina.

Ahí durante tres días, el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de noviembre, se realizará la Feria del Sánguche, que llegará cargada de sabores.

Y es que ahí encontrarás más de 20 sángucherías y food trucks, que la darán sabor a la primavera.

Pero además promete ser un entretenido panorama familiar de fin de semana. Eso, porque además de las sangucherías y food trucks, tendrá un mercado de productos y talleres y demostraciones culinarias con conocidos chefs.

Además de conciertos de Javiera Mena, Petinellis y el grupo infantil Los Patapelá.

24 y 25 de noviembre, Parque Ciudad Empresarial

Pulp-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

Entre los festivales programados para esta temporada uno de los imperdibles es Fauna Primavera.

No sólo porque es una de las citas obligadas de la música alternativa, sino también porque este año se viene recargado.

Eso, luego de que su productora original, Fauna, se aliara con Lotus, los organizadores de Lollapalooza Chile, para esta nueva versión, la que celebra sus 10 años.

Una alianza que se concretará con la cita Parque Ciudad Empresarial los días 24 y 25 de noviembre.

Su cartel lo lideran dos emblemas del pop británico, Blur y Pulp, y también incluye los nombres de Roisin Murphy, Babasónicos, Weyes Blood y The Blessed Madonna, entre otros.

La venta de entradas es a través de Livetickets.

Desde el 24 de noviembre, Círculo Español

Gran-Baile-de-Invierno-4-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Si eres fanático de la saga Harry Potter, entonces prepara desde ya tu mejor cosplay de la historia creada por J. K. Rowling para ser parte de El Gran Baile de Invierno.

Un evento que por primera vez a Chile y que rinde homenaje a la saga de magia y fantasía y que tiene seguidores en todo el mundo.

Desde el 24 de noviembre se podrá ver en el Círculo Español, un palacio de más de 100 años en plena Alameda, este evento interactivo, ambientado con motivos de la saga y que a través de distintas experiencias recreará el mundo de hechiceros de Harry Potter.

Ahí vivirás varias experiencias relacionadas con las películas, a través de distintos salones ambientados ad hoc.

De hecho, el lugar se transformará en un baile invernal que te llevará a Hogwarts, con personajes, comidas y tragos exclusivos, como la emblemática Butterbeer.

25 y 26 de noviembre, Estadio Monumental

Roger-Waters-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

El músico británico, cofundador de una de las bandas más influyentes de la historia, Pink Floyd, regresa a Santiago.

Retorno que se producirá cinco años después de su última presentación en el país, cuando en noviembre de 2018 repletó el Estadio Nacional con su gira Us + Them.

Este vez el músico se presentará en el Estadio Monumental el sábado 25 y domingo 26 de noviembre como parte del tour Sudamericano de This is not a drill, que por ahora incluye presentaciones en Argentina, Uruguay y Chile.

El que el mismo Waters asegura será su “primera gira de despedida”.

Entradas en venta en Ticketmaster.

29 de noviembre, Movistar Arena

Pet-Shop-Boys-1-ok.jpg la-tercera

Foto: Archivo

La invasión de las leyendas del pop británico para este año continúa y ahora con Pet Shop Boys.

Sí, porque tal como se lo confirmaron a un fan chileno de manera informal, el legendario dúo integrado por Neil Tennant y Chris Lowe regresa al país.

Una visita que se esperaba, sobre todo despúes del anuncio de la banda de su retorno a Sudamérica a fines de este año, para presentarse en festivales como Primavera Sound Sao Paulo y en citas como Road to Primavera, en Lima.

Fechas a la que sumó una en Santiago, que se realizará el 29 de noviembre en Movistar Arena.

Para alegría de sus fans, se trata de un concierto en solitario y no en el marco de un festival, así es que de seguro será una cita de larga duración.

Más aun, vuelven con su gira Dreamworld y un show de grandes éxitos en vivo. Y el dúo tiene muchos, verdaderos himnos del pop electrónico.

Las entradas están a la venta a través de Puntoticket.

The Cure

30 de noviembre, Estadio Monumental

The-Cure-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Justo después de 10 años de su histórica presentación en el Estadio Nacional, The Cure volverá a presentarse en el país.

Una noticia muy esperada por los seguidores de la banda liderada por Robert Smith, ya que sus conciertos suelen ser inolvidables.

Por eso la expectativas son altas por el show que confirmaron para el próximo 30 de noviembre en el Estadio Monumental, el que es parte de una gira por Sudamérica que también incluye paradas en Ciudad de México, Buenos Aires, Sao Paulo, Asunción y Bogotá.

Show para los que el mismo Robert Smith aseguró a través de Twitter que tendrán una duración de mínimo 150 minutos y varios teloneros.

En el caso de Santiago los encargados de abrir serán The Twilight Sad y Just Mustard.

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.