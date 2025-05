10 panoramas y eventos que no te puedes perder en el mes de agosto

Disney on ice 7 ok

No sólo es la antesala de la Fiestas Patrias. También es el mes de los gatos, de la fotografía, de la cerveza y de los niños y las niñas. Por eso los panoramas agosto 2023 están recargados.

Y si quieres sacarle provecho, acá una lista con los imperdibles para hacer en Santiago este mes.

3 al 13 de agosto

Nacho Severin

Foto: Teatro Nescafé de las Artes

Una famosa canción de los Backstreet boys inspira el nombre de Tell me why, la nueva producción de Cultura Capital y el Teatro Nescafé de las Artes.

El más reciente musical dirigido por Los Contadores Auditores, dupla quevuelve a inspirarse en la cultura pop para su nueva obra. Específicamente en las boy bands, los grupos prefabricados integrados por chicos y que fueron verdaderas máquinas de de hits.

Una tradición que va desde los Bee Gees hasta NSync y que ahora sirve de inspiración para esta comedia musical, que se estrena el jueves 3 de agosto en el Teatro Nescafé.

Hasta el 13 de agosto puedes ir a reír con esta historia sobre amistad, el paso del tiempo y nuevas masculinidades al ritmo de las canciones pop, baladas, estrbillos y coreografías perfectas.

Desde el 4 de agosto

Museo Artequin la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Desde 1993 que frente al parque Quinta Normal se encuentra el colorido Museo Artequin. , el que está cumpliendo nada menos que 30 años.

Tres décadas que celebrarán de la mejor manera que saben hacerlo, acercando el arte a las personas de una forma lúdica. Tal como lo hará con su nueva exposición y que se programó para este festejo.

Se llama Mosaico. Código itálico de un arte atemporal, la que puedes ver desde el 4 de agosto próximo y hasta el 17 de octubre y, al igual que algunas de las últimas muestras del museo, tiene la gracia de ser inmersiva y multimedial.

Así, a través de diferentes tecnologías para vivir un fascinante viaje hacia el arte del mosaico italiano, conociendo algunas de las más bellas obras y también aprendiendo más sobre la técnica.

5 al 13 de agosto

Disney-on-ice-6-ok.jpg la-tercera

Foto: Disney on ice

El famoso espectáculo de patinaje en hielo con el sello de Disney vuelve a Chile. Y lo hace justo para sumarse a los panoramas agosto 2023.

Eso, porque en Santiago este espectáculo tiene programadas funciones desde el sábado 5 hasta el domingo 13 en Movistar Arena.

El escenario que recibirá a este panorama cargado de magia para disfrutar con los niños y niñas.

Especialmente con quienes son fanáticos de los personajes de la factoría Disney y que han visto una y otra vez las aventuras de Mickey Mouse o películas como Frozen y Aladino, por ejemplo.

Y es que estos famosos personajes son los protagonistas de este show y a quienes puedes ver patinando sobre hielo y luciendo impresionantes piruetas al ritmo de conocidas canciones.

Día del Niño

6 de agosto

Invierno-jurasico-7-ok.jpg la-tercera

Foto: Finde

La diversión no para los más pequeños de la casa. Y es que después de unas vacaciones de invierno llenas de entrentención, se vienen el Día del Niño y la Niña.

El que ya tiene fecha en Chile: será el domingo 6 de agosto, en una jornada para la que ya hay programados varios eventos y actividades para salir a celebrar.

Circos, espectáculos, parques jurásicos y actividades al aire libre están entre los panoramas para celebrar y que recopilamos acá.

Famfest

12 al 17 de agosto

Fam-Fest-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Famfest

Como se trata del Mes de Niño y la Niña, agosto llega cargado de panoramas y eventos especiales para los más chicos de la casa.

Y entre los destacados para este público se cuenta Famfest, el festival de teatro familiar que regresa con su versión número 16 y el foco puesto en la memoria, la inclusión y el medioambiente.

Temáticas que cruzan la programación de este año, con más de 30 obras que podrás ver desde el 12 al 17 de agosto en ocho escenarios de la capital.

Estos son Centro GAM, la Sala Arrau del Teatro Municipal, Ceina y el Anfiteatro Bellas Artes, además de las sedes de Teatro Mori Bellavista, Mori Recoleta, Mori Vitacura y Mori Parque Arauco.

También se suman extensiones en las comunas de Santiago, La Pintana y Lampa.

Puedes ver la programación de Famfest 2023 acá.

17 al 27 de agosto

Maestranza-San-Eugenio-Día-de-los-Patrimonios-ok.jpg la-tercera

Foto: Ministerio de las Culturas

Quienes aman salir a redescubrir la ciudad, lo pasarán en grande durante agosto gracias a OH! Stgo.

La nueva versión en el país de este festival quebusca es plantear una reflexión sobre los desafíos de la ciudad contemporánea, a través de la apertura de distintos lugares de manera gratuita, la mayoría de ellos cerrados al público habitualmente.

Tal como sucederá en entre el 17 y el 27 de agosto, con más de 160 lugares en la Región Metropolitana que abrirán gratis sus puertas en OH! Stgo, entre los que hay edificios privados y públicos, museos, conjuntos habitaciones, hoteles, parques y otros recintos valiosos desde el punto de vista arquitectónico, social o ambiental.

Entre ellos la histórica Maestranza San Eugenio; la Basílica del Salvador, que están en reconstrucción; el Hotel Magnolia, considerado uno de los mejores de Sudamérica; y el taller Los Libertados, del Metro.

Además del Templo Bahai; el Humedal Batuco y el Centro de Estudios Nucleares, en Las Condes, el primer reactor experimental del país.

Santiago IPA Fest

19 y 20 de agosto

Alameda-Beer-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Alameda Beer Company

Si eres fan de la cerveza, en agosto hay harto que celebrar. Y es que el primer viernes del mes no sólo el Día Internacional de la Cerveza.

El día antes, el primer jueves, es también el IPA Day, la celebración de las cervezas más lupuladas y que en países como EE.UU. son furor.

En Chile también tiene muchos seguidores y muchos de ellos de seguro irán a Santiago IPA Fest, un festival dedicado a estos estilos y que se realizará el sábado 19 y 20 de agosto en la Factoría Franklin.

Ahí podrás probar una generosa cantidad de cervezas IPA, de la mano de cervecerías artesanales chilenas, además de sumarte a catas y maridajes para aprender más sobre estos estilos.

Las entradas para el festival se venden a través de Eventrid.

Festikids

20 de agosto

Festikids-1-ok-1.jpg la-tercera

Foto: Festikids

Como para muchos un sólo Día del Niño y la Niña es poco, hay panoramas para celebrar a los más pequeños a lo largo de todo el mes de agosto, como Festikids 2023.

El evento familiar que reúne en un solo lugar un montón de actividades divertidas y que este domingo 20 de agosto llega a Gran Arena Monticello.

Agéndalo desde ya si tienes hijas o hijos pequeños, que ahí tendrán toda una tarde para pasarlo en grande, que comenzará a las 2 PM se extenderá hasta las 6 PM.

Ahí, habrá circo, marionetas gigantes, bandas musicales y hasta carritos de golosinas para endulzar la jornada.

Además de los shows en vivo de dos ídolos de los niños más chicos: el Payaso Plim Plim y Mi Perro Chocolo.

Sanfic

20 al 27 de agosto

El-sol-del-futuro-ok.jpg Alberto Novelli @albertonovelliph

Foto: Promocional

Entre los panoramas agosto 2023 también hay eventos imprescindibles para los fanáticos del séptimo arte.

Como Sanfic, un de los festivales de cine más importantes del país y vuelve con su versión número 19.

La que desde el 20 al 26 de agosto se desplegará por salas de Santiago como la Cineteca Nacional, el Centro Arte Alameda y Cinépolis de Parque Araucao y La Reina.

Los lugares donde poder ver sus películas, que este año son casi 90, entre las que se encuentran 15 premieres mundiales, 23 latinoamericanos, uno internacional y 44 estrenos nacionales.

Una programación que cuenta con los títulos más recientes de realizadores como Nanni Moretti, Christian Petzold, Paul Schrader, Francesca Archibugi y Jean-Paul Salomé, entre otros.

21, 22, 23, 25, 26, 28 y 29 de agosto y 4, 5 y 6 de septiembre

Luis-Miguel-1.jpg la-tercera

Foto: Archivo

Por fin llegó la noticia que las y los románticos de corazón esperaban, la confirmación del regreso de Luis Miguel a Chile.

El que se produce después de cinco años de sus últimas presentaciones en Santiago, cuando en noviembre de 2018 dio cuatro shows en Movistar Arena, todos con sold out.

Lo que también sucedió con los 10 shows agendados hasta ahora, en el mismo lugar y en los que el autor de Suave repasará su extenso cancionero, uno de los más exitosos de la musica en español y que parte de las nuevas generaciones conocieron gracias a la exitosa serie de Netflix.