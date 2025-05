11 novedades en sándwiches que tienes que probar

Ta' Madre Sanguchería

Ta-Madre-5.jpg la-tercera

Es una de las nuevas joyitas de La Vega Central.

Una "sanguchería" como se dice en el lugar, con 12 combinaciones que tienen un giro propio y bien ricas. Con mesas para compartir y sentarse en el lugar.

¿Nuestro favorito? "ta´puerco" ($ 4.900) que es de pulled pork, es decir chanchito deshilachado con coleslaw, con salsa barbecue, ají verde y queso cheddar.

También hay opciones vegetarianas como "ta' veggie" ($ 4.000), con berenjenas y zapallo italiano, que van marinados en aceite de oliva y orégano, asados a la plancha, porotos negros, tomate deshidratado, salsa de yogurt de y albahaca.

HORARIO: Ma. a do., 9.30 AM 4.30 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, con propina

Palato Gourmet

Palato-7.jpg la-tercera

Lo que encuentra en este pequeño local del barrio Bellavista es lejos una de las mejores arepas de Santiago.

Hechas en el momento, doradas y abombaditas, al estilo venezolano y en 10 adictivas versiones.

Pruebe la "reina pepiada" ($ 2.990) con palta, mayo y pollo deshilachado y bien aliñado.

Otra imbatible es la "pabellón" ($ 2.990), con carne desmechada, porotos y plátanos verde.

Aquí también hay opciones vegetarianas ( $ 2.490) con palta y porotos negros por negro.

HORARIO: Lu. a mi., 12 PM 10 PM. Ju. a sá., 12 PM a 11 PM. ESTACIONAMIENTO: En el lugar, con propina

California Cantina

California-13.jpg la-tercera

Probablemente conoces este bar estilo gringo que suele llenarse en la calles Las Urbinas, en Providencia.

Bueno acaba de abrir un segundo local en Av. Vitacura (lee la nota completa acá), ahí donde antes estuvo el bar El Barril.

Y su carta incluye novedades sandwicheras, como 7 versiones de hamburguesas.

Prueba la "gringa rica" ($ 7.000) con una hamburguesa de buen grosor, queso, tocino, palta, lechuga y tomate.

¿Otra? la "maverick's big wave" ($ 7.000) que tiene aros de cebolla apanados, tocino, tomate, lechugas y jalapeños, así si, pica.

HORARIO: Lu., 1 PM a 1.15 AM; ma. y mi., 1 PM a 2.30 AM; ju., 1 PM a 3.30 AM; vi. y sá., 1 PM a 4.30 AM. ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Marilyn

Marilyn-5.jpg la-tercera

Justo en la esquina de las calles Merced y José Miguel de la Barra está esta "sanguchería" como se auto nombran en el local, donde puedes sentarse en la barra y elegir entre sus 12 opciones de sánguches.

De los cuáles tres son nuevos. Todos cuestan $ 5.800.

¿Vegetariano? Prueba la "hamburguesa de los andes", que acaba de sumarse a la carta.

Se trata de una de quínoa, con lechuga, una buena cantidad de palta, tomate y verduras salteadas, como zapallito italiano y zanahoria, además de mayonesa casera con albahaca.

Otra opción, es la "molleja a la charrúa" con mollejas salteadas, lechuga, chimichurri y mayonesa en pan de marraqueta.

HORARIO: Lu. a mi., 12 PM 10 PM. Ju. a sá., 12 PM a 11 PM. ESTACIONAMIENTO: Merced 317, $ 2. 800 la hora.

José Ramón en Vitacura

José-Ramón-10.jpg la-tercera

Probablemente conoces esta maravillosa sandwichería en el barrio Lastarria, prácticamente al frente del GAM.

Famosa por sus sanguchitos de dos marraquetas, nada de mitades.

Bueno acaba de abrir un segundo local en Av. Vitacura. Prueba el de "arrollado" ($ 5.800) de la casa, con palta ají verde y mayonesa.

Otro muy bueno, es el de "fricandela" ($ 5.900) con queso de cabra, cebolla caramelizada, tocino ahumado, tomate y pepinos dulces.

HORARIO: Lu. a ju. 1 PM a 1 AM. Vi. y sá., 1 PM a 2 AM. Do., 1PM a 1 AM. ESTACIONAMIENTO: En el lugar, con propina

La Mensajería

Mensajería-11.jpg la-tercera

Cocina chilena, simple y rica. Ese es el emblema de este nuevo local en barrio Lastarria (lee la nota completa acá), donde puedes encontrar el clásico "churrasco" pero en dobladita, ese pan sabrosísimo clásico chileno.

Prueba el “churrasco del rey”($ 5.900), con vacuno, queso de campo derretido, tomate, mix de hojas verdes, cebolla caramelizada y tocino.

Otro bien rico es el de “fricandela original” ($ 5.900), que además de la fricandela, lleva queso de campo, tomate, un mix de hojas verdes, ají y mayo casera.

HORARIO: Lu. a do., 9 AM a 12 AM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina

Chicken International

Este es uno de esos hits que te alegran el día y te hacen querer repetirte una y mil veces.

Ubicado en el primer piso de un edificio nuevo de la calle Magnere en Providencia, Chicken International (lee la nota completa acá), es un pequeño local donde encuentras 12 versiones de alitas de pollo, con recetas inspiradas en sabores del mundo, como Grecia, India o Japón.

Y si no quieres alitas, también las encuentras en formato sándwich, como la "chilean salsa verde" ($ 6.900), que viene con un maravillosos pollo crocante, palta, lechuga, tomate y salsa verde.

HORARIO: Lu. a ju., 12.30 PM a 10 PM. Vi., 12.30 PM a 11 PM. Sá. 1 PM a 9 PM. ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, con propina.

Sangucheria La Fusión Gourmet

Fusión-5.jpg la-tercera

Es una de las últimas novedades gastronómicas del barrio Yungay.

Un local de dos pisos que abrió hace tres semanas con sabor peruano pero con detalles que los hacen distinto.

¿Un ejemplo? El “lomo saltado” ($ 5.500) que se hace en filete, cosa que la carne quede jugosa y no cueste cortarla con los dientes, en pan ciabatta.

Otra opción es el de “pulpo olivo” ($ 5.500) que viene con una buena cantidad de pulpo buenísimo, lechuga y papas hilo en un esponjoso pan francés.

HORARIO: Ma. a sá., 12 PM a 11 PM. Do., 12 PM a 5 PM ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, con propina

Venice

OKVenice-19-1.jpg la-tercera

Si eres un asiduo a los Food Truck, entonces probablemente conocerás éste, que es una de las propuestas más atractivas del Jardín Mallinkrodt, en el barrio Bellavista.

Donde destaca por sus hot dogs de vienesa artesanal y muy buen tamaño, como la "hot mexican" ($ 3.690) una maravilla con guacamole, crema ácida, y nachos triturados encima que le da un seductor punto de crocancia.

Bueno el mismo Food Truck, acaba de instalarse en el Subcentro de Escuela Militar (lee la nota completa acá).

Y además con una novedad, las hamburguesas, que acaba de incorporar a la carta.

¿La mejor? La “cheeseburger”, hecha de carne angus, bien sabrosa, con doble queso, pepinillos dulces cebolla asada y salsa de la casa ($ 4.990).

HORARIO: Lu. a do., 10 AM a 11 PM.

Rumba

Franklin-19.jpg la-tercera

De seguro si te hablo de sándwiches en Franklin o en el Persa Bio Bío, pensarás en los lomitos a la plancha que son la tentación y emblema de este lugar.

Sin embargo, han salido nuevos participantes al ruedo.

Uno de ellos es Rumba (lee la nota completa acá), un cómodo local ubicado en el Persa Víctor Manuel, conocido como el galpón de los anticuarios y que ahora también está convertido en un epicentro cultural del sector.

Su apuesta es distinta, con panes hechos en el lugar y opciones peruanas como el "lomo saltado" ($ 6.500), con carne salteada lechuga y mayo al cilantro.

De hecho aquí todos los sándwiches cuestan lo mismo ($ 6.500) y se acompañan con crujientes papas fritas.

HORARIO: Ma. a do., 10 AM a 5 PM.

Sublime Vitacura

Sublime-1.jpg la-tercera

Es una de las novedades sangucheras de Vitacura. Amplia y con un espacio con arena apto para que jueguen los niños.

Prueba la "burguesa" ($ 7.200), una hamburguesa con pepinillo, tocino, queso mantecoso, mayonesa casera, lechuga y tomate.

Otra opción es el "costillas divino" ($ 7.200) que viene con costillar, lechuga y cebolla morada.

Aquí también tienes la opción de armarlo a tu gusto.

HORARIO: Lu.. a mi., 1 PM a 1 AM. Ju. a sá., 1 PM a 2 AM. Do., 1 PM a 6 PM ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, con propina