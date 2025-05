12 estrenos imperdibles que llegan en diciembre a Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+ y HBO Max

Como un regalo anticipado para los amantes de las buenas películas, las series más singulares y los documentales impactantes, diciembre arriba a las principales plataformas de streaming acompañado del debut de títulos que consideramos imperdibles.

Dentro de los que se cuentan películas como la versión de Guillermo del Toro para Pinocho y la cinta chilena Ardiente paciencia, junto a las nuevas temporadas de series como La materia oscura, Emily en París y Slow Horses.

Las que llegan a lo largo del mes a través de los servicios de Netflix, Apple TV+, Disney+, Prime Video y HBO Max, y detallamos a continuación en los destacados de los estrenos diciembre 2022.

Slow Horses

2 de diciembre | Apple TV+

Slow-Horses-2_2.jpg la-tercera

Slow horses | Apple TV+

En su larga historia en pantalla, Gary Oldman había participado en diferentes telefilmes y series -incluídos famosos títulos como Friends-, pero nunca en un papel protagónico hasta su participación en Slow Horses.

La aplaudida producción de Apple TV+ basada en las novelas de Mick Herron donde él encarna a Jackson Lamb, el desagradable jefe del disfuncional equipo que trabaja en la unidad conocida como Slough House.

Una oficina para agentes del MI5 que han sido degradados por su mal accionar o deficiente capacidad, cuya historia debutó en abril pasado para ahora continuar en una segunda temporada de seis episodios.

Y cuya sinopsis oficial afirma que en este ciclo salen a la luz secretos de la Guerra Fría que amenazan con llevar la carnicería a las calles de Londres, donde sus desventurados héroes deben evitar un incidente catastrófico.

¿Tu Navidad o la mía?

2 de diciembre | Prime Video

Asa-Butterfield-and-Cora-Kirk-in-Your-Christmas-or-Mine-1.jpg la-tercera

¿Tu Navidad o la mía? | Prime Video

Aunque llevaba largo tiempo en la actuación, iniciando su carrera con siete años de edad y sumando en ella títulos como Hugo Cabret, Asa Butterfield no se hizo mundialmente famoso hasta Sex education.

La aplaudida serie donde desde 2019 él interpreta el papel protagónico de Otis Milburn, que lo ha consolidado como uno de los actores ingleses del momento, además de figura principal de otros proyectos.

Entre los que se destaca ¿Tu Navidad o la mía?, la comedia romántica de Prime Video, dirigida por Jim O'Hanlon, que se ambienta a pocos días de la Nochebuena y muestra la inusual aventura de dos estudiantes.

Los que son James (Butterfield) y Hayley (Cora Kirk), y hacen poco son pareja por lo que deciden visitarse sorpresivamente para Navidad. Sin embargo, de manera accidental, terminan separados y cada uno con la familia del otro.

La materia oscura

5 de diciembre | HBO Max

La-materia-oscura.jpg la-tercera

La materia oscura | HBO Max

Luego de la decepcionante adaptación de la primera de las novelas de Philip Pullman en la cinta La brújula dorada (2007), parecía lejos otro tipo de producción centrada en su famosa trilogía literaria La materia oscura.

Sin embargo, en 2015 BBC One anunció que había encargado una adaptación televisiva de dicha obra, a la que tres años después se sumó HBO como coproductora. La misma que debutó en 2019 con ocho episodios.

Con la que comenzó a revivirse en pantalla la historia de la fantástica historia de Lyra Belacqua (Dafne Keen) y la búsqueda de los niños desaparecidos que más tarde la involucra en una peligrosa aventura.

La cual tuvo un segundo ciclo y ahora llega a su final con una tercera temporada, de ocho emisiones, donde Lyra vuelve con su madre mientras Lord Asriel (James McAvoy) reúne un ejército para enfrentarse a la Autoridad.

Detrás del velo

6 de diciembre | HBO Max

Detrás-del-velo.jpg la-tercera

Detrás del velo | HBO Max

Luego de títulos como Heaven’s gate: the cult of cults, sobre el grupo que adora a los ovnis, y El juramento, acerca del colectivo de superación personal NXIVM, HBO Max expone la oscura historia de otro culto.

Lo que hace nuevamente con el formato de docuserie y ahora bajo la dirección de Jennifer Tiexiera (P.S. burn this letter please), a través de tres capítulos centrados en la iglesia cristiana La Luz del Mundo (LLDM).

La cual fue fundada en 1926 en Guadalajara, México, por Eusebio Joaquín González y su esposa Elisa Flores, y con el paso de los años llegaría a otros rincones del mundo, como Sudamérica, España y EE.UU.

Además de ser blanco de acusaciones de abuso sexual a sus miembros por parte de sus líderes, como lo revela el espacio documental a través de entrevistas con sobrevivientes y otros ex miembros de LLDM.

Ardiente paciencia

7 de diciembre | Netflix

Ardiente-paciencia-2.jpg Diego Araya Corvalán / Netflix

Ardiente paciencia | Netflix

Casi siempre son las novelas las que inspiran películas, pero en el caso de Ardiente paciencia, de Antonio Skármeta, fue la cinta dirigida por este mismo autor -estrenada en 1983- la que inspiró su libro del 86.

El cual, una década más tarde, se convertiría en la premiada cinta Il postino -El cartero y Pablo Neruda-, dirigida por Michael Radford y que optó por cambiar su época a los 50 y ubicar la acción en la isla italiana de Salina.

Aunque el eje de la pieza de Skármeta sobre la amistad entre un joven cartero y el famoso poeta nacional siguió intacto, y ahora retorna en la cinta para Netflix dirigida por Rodrigo Sepúlveda (Tengo miedo torero).

Cuyo relato vuelve a Isla Negra y a inicios de los 70, mostrado el lazo entre Neruda (Claudio Arredondo) y Mario (Andrew Bargsted), el joven que le lleva la correspondencia, y cómo lo ayuda a conquistar a Beatriz (Vivianne Dietz).

Pinocho

9 de diciembre | Netflix

Pinocho-2-1.jpg la-tercera

Pinocho | Netflix

Luego de dar vida para la plataforma su serie de terror El gabinete de curiosidades, Guillermo del Toro retorna a Netflix con su primera incursión en el campo de la animación, específicamente con la técnica stop-motion.

A través de la cual, con la codirección del realizador de este tipo de cintas Mark Gustafson, ofrece su visión de la famosa novela Las aventuras de Pinocho, del italiano Carlo Collodi, que hace poco tuvo otra versión de Disney+.

Una mirada del director mexicano de títulos como La forma del agua que se inspira específicamente en la edición de 2002 del dicho libro, que posee las singulares ilustraciones del dibujante Gris Grimbly.

Los que son clave para recrear en una forma más oscura la historia de Pinocho, el pequeño y desobediente protagonista hecho de madera, junto a su padre-creador Gepetto, que se ambienta en la Italia de los años 30.

Something from Tiffany's

9 de diciembre | Prime Video

Something-from-Tiffanys.jpg la-tercera

Something from Tiffany's | Prime Video

Esta nueva comedia romántica se suma al extenso listado de cintas navideñas que surten el streaming, teniendo entre sus productoras a la actriz Reese Witherspoon y como inspiración la novela homónima de Melissa Hill.

La cual llega al servicio de Prime Video como un largometraje que se ambienta en la ciudad de Nueva York a pocos días de Nochebuena, cuando las vidas de cuatro personas están a punto de cambiar por un pequeño error.

Así, por un lado están Rachel Meyer (Zoey Deutch) y Gary Wilson (Ray Nicholson), quienes, a pesar de pequeños inconvenientes, tienen una buena relación como pareja, pero no como para un compromiso mayor.

A diferencia de Ethan Greene (Kendrick Sampson), que tras años de viudez ha decidido dar el siguiente paso con su novia Vanessa (Shay Mitchell) y proponerle matrimonio con un bello anillo de la joyería Tiffany.

Emancipation

9 de diciembre | Apple TV+

Emancipation.jpg la-tercera

Emancipation | Apple TV+

Después de su desastroso paso por la entrega de los premios Oscar a inicios de año, que incluyó el ganarse una estatuilla y darle una cachetada a Chris Rock, Will Smith retorna como protagonista del drama Emancipation.

Una película original de Apple TV+, que es dirigida por Antoine Fuqua (Día de entrenamiento, El protector) y tiene como inspiración las fotos de 1863 conocidas como Whipped Peter o Peter golpeado.

Las que fueron, tomadas durante un examen médico del Ejército de la Unión y aparecieron por primera vez en Harper's Weekly, despertando voces contra la esclavitud, en especial por la imagen La espalda flagelada.

La que mostraba la espalda desnuda de un esclavo que había escapado de una plantación en Louisiana. El mismo que inspira en la cinta el personaje de Peter (Will Smith) y su peligrosa búsqueda de libertad.

La leyenda del tesoro perdido: al filo de la historia

14 de diciembre | Disney+

La-leyenda-del-tesoro-perdido.jpeg la-tercera

La leyenda del tesoro perdido | Disney+

Durante la década del 2000, el género de la aventura fílmica tuvo entre sus películas más taquilleras a dos títulos con el sello de Disney: La leyenda del tesoro perdido y su secuela subtitulada El libro de los secretos.

Las que se estrenaron en 2004 y 2007, respectivamente, mostrando a Nicolas Cage como Benjamin "Ben" Franklin Gates, un historiador que enfrentaba el peligro y la acción al buscar diferentes y antiguos botines.

Las mismas que varios años después sirven como inspiración y referente a La leyenda del tesoro perdido: al filo de la historia, la serie original de la plataforma Disney+ que estará compuesta de 10 episodios.

Los cuales se inician cuando la veinteañera Jess Valenzuela (Lisette Olivera) recibe una pista sobre un mítico tesoro que se relaciona con su desaparecido padre, que buscará con su gran intuición y la ayuda de sus amigos.

If these walls could sing

16 de diciembre | Disney+

If-these-walls-could-sing-2.jpeg la-tercera

If these walls could sing | Disney+

A casi un año del debut de The Beatles: get back, de Peter Jackson, llega a Disney+ otro documental que sigue el camino de esta cinta al mostrar la historia de los míticos estudios Abbey Road de Londres.

Los cuales tienen como uno de sus más notables usuarios al cuarteto de Liverpool integrado por John Lennon, Ringo Starr, George Harrison y Paul McCartney, cuya hija Mary McCartney es la directora de la cinta.

Quien tras una destacada carrera en la fotografía debuta en la realización documental con la producción de casi hora y media de duración, que se estrenó en el festival de cine de Telluride de septiembre pasado.

La cual ofrece una mirada a 90 años de la historia del estudio, teniendo como fuente esencial los recuerdos de figuras que dieron vida a sus álbumes en el lugar, como el mismo Paul McCartney, Roger Waters y Elton John.

Emily en París

21 de diciembre | Netflix

Emily-en-Paris-Temporada-3-ok.jpg la-tercera

Emily en París | Netflix

Un año después de mostrar sus desventuras laborales y amorosas en la segunda temporada de su serie, la decidida Emily Cooper -interpretada con mucho encanto por Lily Collins- retorna en un nuevo ciclo.

El cual continúa con la trama centrada en la joven estadounidense que abandonó Chicago para trabajar en París como encargada de la publicidad en redes sociales en Savoir, una agencia francesa de marcas de lujo.

Donde al inicio no fue muy bien recibida por sus compañeros, encabezados por Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), pero se fue adaptando, mientras conocía a Mindy Chen (Ashley Park) y al chef Gabriel (Lucas Bravo).

Para ahora, 12 meses después de su llegada la Ciudad Luz, enfrentar decisiones claves sobre su permanencia en la agencia y Francia, y su vida romántica, donde entran en juego Gabriel y el inglés Alfie (Lucien Laviscount).

Glass Onion: un misterio de Knives out

23 de diciembre | Netflix

Glass-Onion.jpeg John Wilson/Netflix © 2022

Glass Onion: un misterio de Knives out | Netflix

Tras el éxito de Knives out o Entre navajas y secretos, Netflix adquirió los derechos de su secuela, también dirigida y escrita por Rian Johnson, que llega al servicio con otro misterio para el detective Benoit Blanc (Daniel Craig).

En una película que nuevamente mezcla la comedia con el suspenso y la particular personalidad del investigador -sin olvidar su extraño acento-, en un relato que tiene como escenario una isla privada en Grecia.

La que pertenece a Miles Bron (Edward Norton), el multimillonario dueño de la compañía Alpha Industries que invitó a sus colaboradores y amigos a una fiesta en su mansión Glass Onion para resolver un enigma.

Entre los que se cuenta Blanc, quien sin haber sido convocado directamente por Bron, es aceptado como parte de la cita y en el momento preciso, ya que ocurre un asesinato que pone en jaque al anfitrión y sus visitas.