13 Reasons Why Temporada 3: ¿Justicia hecha con las propias manos?

Si el segundo ciclo de esta polémica serie te dejó una sensación amarga al no hacerse justicia en el caso de Hannah Baker (Katherine Langford), en 13 Reasons Why Temporada 3 veremos que Bryce Walker (Justin Prentice) no tendría mejor suerte si hubiese estado tras las rejas.

Con la gran interrogante de quién mató a Bryce, la serie viene recargada de intriga. Si bien la trama inicial trata sobre el suicidio de Hannah, en los nuevos capítulos esa historia se despide y se enfoca en el después del victimario.

En su nueva escuela preparatoria no es aceptado por sus compañeros a causa de los crímenes que se le imputaban, por lo que comienza a experimentar una especie de “justicia social”. Por su trágico fin, Bryce no lo pasará tan bien como se creía en el final de la segunda temporada. ¿Justicia?

Pese que todos tienen motivos de sobra para ser los culpables de este enigmático crimen, las principales sospechas recaerán sobre Clay (Dylan Minnette), quien esconde un gran secreto que pudo cambiar la vida de todos en Liberty High. Salvar la vida de Tyler (Devin Druid) será la nueva motivación de este héroe juvenil.

Veremos un Clay más empoderado que nunca, aunque no solo él tendrá un cambio de actitud en este ciclo.

Jessica (Alisha Boe), a quien vimos muy complicada en asumir que fue violada por Bryce Walker en la temporada pasada, en estos 13 nuevos capítulos tiene otra postura hacia sus victimarios. Enfrentándose a todos y todas, es un personaje con sed de venganza.

Otros sospechosos serán Zach (Ross Buttler) y Alex (Miles Heizer). El primero, tras un fuerte incidente con Bryce, se quedará sin jugar su último año en preparatoria, lo que significará que muchas oportunidades en las universidades se le esfumarán.

Alex, ahora como novio de Jessica, también tiene resentimientos contra el antagonista. Sumado al deseo de venganza de su enamorada, hay que recordar que casi pierde su vida a causa del caos causado por el suicidio de Hannah. ¿Habrá superado totalmente ese episodio?

Nueva voz en off

La recién llegada a Liberty High School, Ani (Grace Saif), viene a reafirmar ese refresh en la trama de 13 Reasons Why. Con una mirada imparcial sobre los hechos que marcarán el hilo conductor de esta temporada, su voz en off transmite un relato sin sesgos y prejuicios hacia el antagonista.

Pese a que todos guardaban odio hacia Bryce, la justicia hecha con las propias manos nunca será buena. Que él fuese un victimario, también tiene un trasfondo social que lo convierte en víctima. Así es que es un acierto el cambio en la voz off para explicar que en esta historia hay matices que deben ser considerados antes de una dura condena social.

