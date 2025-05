2 fiestas para celebrar el Día del Perú en Santiago

Perú Pasión en la Quinta Normal

(Foto: María Ignacia Concha)

El mismo día de las Fiestas Patrias Perú (este sábado 28) se servirán los mejores pisco sour peruanos en el parque Quinta Normal, para celebrar el 197 aniversario de Independencia con Perú Pasión (revisa su web acá), un festival de música, danza y comida.

Dura dos días -hasta el domingo 29 de julio- y lo organiza el periódico de los residentes en Chile, El Sol Noticias, por noveno año consecutivo.

Ambos días, entre las 12 PM y 9 PM, seguro alucinarás en los 30 stands de comida que bordean todo el sector del evento, el que va desde el Museo Ferroviario hasta el Museo Nacional de Historia Natural.

Por ejemplo, estará el restaurante Donde Landeo, ese de calle José Manuel Infante, donde podrás degustar sánguches de cerdo cocinado en cajas chinas, esas parrillas a leña y con forma de horno que asan la carne sin perder su jugo.

Si buscas una cevichería, te tienes que ir directo al puesto de Brisas del Mar, porque tendrá unos bien jugosos preparados con reineta, limón de Pica, cebolla morada, camote, choclo y rocoto al gusto.

Además, habrá música durante todo el día, entre ellos dos orquestas de salsa: el sábado, los chilenos Santiago All Stars, y el domingo, el grupo peruano Zaperoko, quienes cerrarán la fiesta.

Ojo, también se hará un clase de baile masivo las dos jornadas.

Para eso estará el grupo Perú Danza, quienes enseñarán los pasos básicos de la marinera, el baile tradicional de allá.

HORARIO: Sábado 28, 12 PM a 9 PM. Domingo 29, 12 PM a 8 PM.

PRECIO: Gral., $ 4.000. Niños menores de 12 años, gratis.

Perú Fest en el Estadio Nacional

(Foto: Gentileza Perú Fest)

Otra opción para festejar el Día del Perú es la explanada del Estadio Nacional.

Ahí el sábado 28 y domingo 29, se hará Perú Fest (revisa su Facebook), una fiesta bien con puestos de cocina y conciertos.

El espectáculo parte el sábado 28, a las 12 PM, con un show folclórico de danzas tradicionales de allá.

De ahí siguen varios conciertos, pero el que se lleva todas las miradas es el de Uchpa (8 PM), el grupo que la rompe en Perú por sus temas de blues y rock cantados en quechua.

No te preocupes si no puedes ir el sábado, porque el domingo 29 seguirá la fiesta con el grupo Cumbia All Stars (3.30 PM).

Es conocido por sus ritmos psicodélicos hechos con guitarras eléctricas y sintetizadores que se mezclan con timbales, congas y trompetas.

¿Otra razón para para ir? Rodeando el escenario habrá 12 stands de gastronomía, como el del restaurante LaCasona de Lima y el del local Entre Piscos, que estará vendiendo ají de gallina y ceviche.

Pero su plato estrella será el chancho al palo, que prepararán ahí mismo a las brasas y con papas rústicas y salsa criolla.

También habrá una barra donde se enseñará a preparar pisco sour y chilcano, el cóctel en base a pisco, soda y jugo de limón.

Ojo, los niños podrán divertirse con pintacaritas, o con la intervención urbana que hará la compañía de teatro nacional La Patogallina el domingo, con malabaristas, magos y juegos para padres e hijos.

HORARIO: Sábado 28, 12 PM a 12 AM. Domingo 29, 12 PM y 8 PM.

PRECIO: Gral., $ 4.000. Niños menores de 12 años, gratis.