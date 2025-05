3 formas de celebrar el cumpleaños 74 de Roger Waters

Por P.S.

Fue el 6 de septiembre de 1943 cuando el cantante y bajista, Roger Waters, nació en Surrey, Inglaterra. Hoy, 74 años más tarde, el ex miembro de Pink Floyd celebra un nuevo aniversario, y para festejarlo son varias las formas para celebrarlo en casa.

Con un documental

The Wall debe ser una de las producciones teatrales más elaboradas de la historia de la música, sobre todo por la gran performance que Waters realizó en los conciertos en que presentó este álbum en vivo. En el documental Roger Waters The Wall (2015) —que el músico dirigió en conjunto al británico Sean Evans— puede sumergirse, a través de entrevistas, imágenes de archivo, y registros exclusivos del tras bambalinas, en los múltiples niveles que ofrece este disco, que mucho más que un concierto, ofrece una completa experiencia musical. Haga click acá para verlo en Netflix.

Con un clásico

“El muro” es la traducción literal del nombre del undécimo álbum, y el más relevante, en la historia musical de Pink Floyd. Vio la luz el 30 de noviembre de 1979 en el Reino Unido, siendo rápidamente aclamado universalmente por la crítica como uno de los mejores discos de la historia del rock, logrando vender 33 millones de discos en una década y consiguiendo veintitrés discos de platino.

Con un aire conceptual, esta placa retrata la vida de Pink, una estrella ficticia de rock, que termina convirtiendo todos sus traumas de vida en ladrillos que forman un muro metafórico (The Wall), el que lo aísla en un mundo de fantasías autodestructivas.

Aunque está disponible en varias plataformas digitales, escúchelo en Spotify, donde podrá disfrutar de sus 23 canciones (1 hora y 20 minutos) sin interrupciones.

Con su último disco

Is This the Life We Really Want? Es el título del primer disco en solitario que Roger Waters lanzó luego de 25 años sin producir un nuevo material (su antecesor fue Amused to Death, de 1992). Llegó a la disquerías y servicios de streaming el 2 de junio recién pasado, y cuenta con 12 canciones grabadas entre 2014 y 2017, cuando terminó su última exitosa gira con The Wall.

De él se desprenden singles como Déjà vu y The Last Refugee, ambos de un rock progresivo maduro y trabajado, que invitan a pensar sobre cómo unirse con las personas que nos rodean y a dejar las diferencias de lado. ¿Quiere escucharlo ahora? Haga click aquí.