3,2,1... ¡A Comer!: El libro con que Yann Yvin apuesta a convertir a los niños en chefs

De seguro te acuerdas de Yann Yvin, te hablamos del chef francés que ha trabajado en hoteles de 4 y 5 estrellas en todo el mundo, incluso en el Palacio del Eliseo como cocinero de la Presidencia en Francia y que vive hace más de 20 años en Chile.

El mismo que se hizo conocido públicamente en 2014 cuando fue jurado del programa de Canal 13 MasterChef Chef y causó más de una lágrima en varios participantes.

Bueno te contamos que Yann Yvin, tiene un lado que probablemente no conocías, hace más de 10 años que está preocupado de la alimentación de los niños, de hecho, dicta charlas sobre obesidad infantil en conjunto con la Junaeb en distintos colegios en todo Chile.

Y acaba de lanzar 3,2,1... ¡A Comer! Un libro con recetas para ser hechas por niños de 7 años en adelante, y que ojo, no son nada de fáciles.

Es decir, no se trata sólo de galletas o queques, que los hay, sino de entradas, fondos y postres como "ratatouille", el guiso de verduras como berenjenas y cebollas, el "magret de pato" o el famoso "quiche lorraine".

Un libro Ilustrado

93-listo.jpg la-tercera

Foto: "3,2,1... ¡A Comer!"

Lo primero que te darás cuenta cuando abras "3,2,1... ¡A Comer!", el libro de Yann Yvin, es que no hay fotos que acompañen cada una de las recetas, sino ilustraciones.

¿La razón? "No quería que los niños se frustren porque no les resultó tal cual sale en la foto y tampoco afectar su creatividad. La idea es que hagan su versión de cada plato, no que copien un molde", explica Yann Yvin.

Lo segundo, es que las cerca de 80 recetas -entre fondos, postres y salsas- que contiene el libro, no son nada fáciles, o no responden a las que podrías tener en tu cabeza para un niño de 7 años en adelante.

Eso, por que mientras participaba de MasterChef Junior Yann Yvin se sorprendió más de una vez con el nivel que alcanzaban los niños en la cocina, venciendo todo los prejuicios de los papás.

Por eso, adecuo recetas para que sean equilibradas, con consejos prácticos para que los niños aprendan a comer, como la importancia de tomar agua, por ejemplo.

Además, al principio del libro hay una especie de listado de "derechos y deberes de los niños" en la cocina, y estos tienen que ver con el derecho a equivocarse, a cambiar de opinión en gustos, y a probar de todo.

Aunque el libro tiene sólo una semana en librerías, tan bien le ha ido, que ya está trabajando en una segundo edición.

Lo encuentras en la mayoría de las librerías, como la Bros ( $ 16.000).