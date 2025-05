4 destinos en Sudamérica perfectos para escaparse en vacaciones de invierno

Los viajes en vacaciones de invierno siempre son bienvenidos. Cómo no, si son la mejor manera de recargar energías justo a mitad de año.

Si tienes pensado hacer una escapada en estas fechas, ten en cuenta estos cuatro destinos en Sudamérica, que tienen todo lo que necesitas para descansar, pasear y comer como los dioses.

Patagonia Argentina

Museo Villa El Chocón la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Una de las joyitas de la Patagonia Argentina es la provincia de Neuquén, que está cerca de Osorno, en Chile.

La novedad es que ahora se puede llegar en un viaje de avión directo y que tarda sólo una hora y media desde Santiago.

Este sector sureño es cruzado por el río del mismo nombre de la provincia y sus ciudades más conocidas son Neuquén capital y la bella San Martín de los Andes.

A esta provincia puedes escaparte en familia si quieres, porque tiene atractivos para grandes y chicos, el hermoso Parque Lanín, uno que tiene bosque siempre verdes y un enorme lago, el Lácar.

Entre los lugares nuevos de ahí está el Museo Villa El Chocón, uno paleontológico que tiene los restos de este animal extinto que llegó a medir 14 metros desde la cabeza a la cola, y pesó casi ocho toneladas.

Arequipa

Arequipa-entrada-lista-1.jpg la-tercera

Foto: Finde

En Perú se come como los dioses, aunque eso no es ninguna novedad. Lo que quizás no sabías es que la última joya gastronómica del país del norte es Arequipa.

Es la segunda ciudad más poblada del Perú, después de Lima. Se trata un lugar ubicado al suroeste del Perú, frente al Océano Pacífico y conocida como “ciudad blanca” por sus edificios históricos de estilo barroco construidos de sillar, una piedra volcánica de color blanco.

Y es también un destino imperdible si es que eres adicto a la buena mesa.

¿La razón? Las “picanterías”, más de 40 locales agrupados en Sociedad Picantera de Arequipa, que partieron junto con los inicios de la ciudad, a mediados del 1500, como locales donde se vendía “chicha de guiñapo”, una bebida bien frutosa hecha en base a maíz.

Una de esas es La Chicharronería Teresita, en el Mercado San Camilo, que ya de entrada sorprende con una gran cantidad de puestos con jugos de medio litro y con “yapa”, que se rellenan al terminar el vaso.

Además, Arequipa es el nuevo destino de JetSMART, la aerolínea de bajo costo, en la que si compras el pasaje de ida y vuelta te puede costar desde $ 42.000, incluyendo tasas de embarque.

Buenos Aires

The-Uptown-buenos-aires.jpg la-tercera

Foto: Finde

Los viajes en vacaciones de invierno a Buenos Aires son todo un clásico. Y es que la capital argentina siempre tiene mucho ofrecer, tanto para quienes buscan comer bien o empaparse de cultura.

Lo mejor es que esta urbe nunca deja renovarse y cada visita ofrece lugares nuevos para conocer, sobre todo en su circuito de bares y restaurantes.

O la posibilidad de descubrir lugares que quizás no estaban en ruta, como Nicky Harrison, un speakeasy muy exclusivo escondido en medio de barrio Palermo.

No se ve desde la calle, porque su fachada es el Nicky NY Sushi y sólo se puede entrar con membresía.

O la Florería Atlántico -en el barrio de Retiro-, que en 2017 ocupó el puesto 23 en la lista de los 50 mejores bares del mundo.

Lima

merlincaboblanco.jpg la-tercera

Foto: El Merlín de Cabo Blanco

Definitivamente, Lima es la escapada más sabrosa de Sudamérica.

Basta con decir que Perú lleva siete años coronándose como el Mejor Destino Gastronómico del Mundo, según los World Travel Awards.

Y Lima, su capital, es el mejor lugar para comprobarlo, porque ahí encuentras todas las cocinas que han hecho famoso a Perú: de la costa, la sierra o la selva, y también la que tiene influencias de los inmigrantes, como la chia y la nikkei.

