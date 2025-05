4 restaurantes con increíbles conciertos

Por Darío Zambra

En estos lugares no sólo se come y se bebe bien. Algunas noches, junto a sus mesas, se arman pequeños escenarios donde varios músicos conocidos tocan en un ambiente cercano y relajado. Anote lo que se viene este finde.

La Fuente Chilena

Fuente Chilena-46 la-tercera

Sus sabrosos e insuperables sánguches son razón suficiente para sentarse en una de las mesas de la Fuente Chilena de Providencia. Ahora, hay otra razón más para visitar esta tradicional sanguchería: las tocatas de Acústico, un ciclo que esta primavera se está tomando algunas noches de sábado. Lo mejor es la calidad de los músicos a los que invitaron, buenos cantautores chilenos como Pedropiedra, quien inauguró este ciclo hace un par de semanas. Si va este sábado 14, a las 8 PM, escuchará el pop juguetón de Diego Lorenzini en modo desenchufado, mientras disfruta de un lomo italiano ($ 5.950), por ejemplo. Ojo, que el sábado 21 de octubre podrá ver ahí a Nano Stern.

DÓNDE: Av. P. de Valdivia 0149 TELÉFONO: 229637692 RESERVA: Al mail contacto@fuentechilena.clHORARIO: Sá. 14, 8 PM PRECIO: Preguntar al mail EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En Av. Providencia 2049.

Colmado Coffe & Bar

Ha cambiado harto el café Colmado desde que apareció, hace ya cuatro años, en calle Merced, en pleno barrio Lastarria. Siempre en la misma dirección, hoy ocupa un espacio más amplio para funcionar también como bar, el que se ve amenizado con pequeños conciertos los sábados y domingos en el segundo piso. Músicos de estilo experimental, como Javiera González y Molly, son los que se suelen presentar ahí. Los jueves, en cambio, están dedicados al jazz: el próximo 19, de hecho, podrá escuchar al guitarrista Federico Danneman y al baterista Daniel Rodríguez. El precio de la entrada ($ 3.000) incluye una botellita de Aupa Tiki, un vino chileno muy fresco y frutoso.

DÓNDE: Merced 346, local E2 y E3 TELÉFONO: 226642317 HORARIO: Cartelera en Facebook “Colmado Coffee & Bar” PRECIO: Ciclo de jazz, $ 3.000 EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En Merced 317, $ 2.100 la hora.

Casa Conejo

Casa Conejo - 51 la-tercera

En Casa Conejo pasan cosas que en otros bares no suceden, como ver a Ana Tijoux, Rulo y Sole del Río (ex La Guacha) improvisando juntos unas canciones en un comedor para no más de 80 personas. Por espectáculos así es que este restaurante de Ñuñoa se ha convertido en un imán para los amantes de esta música en vivo. Hace algunos meses que partió ahí el ciclo Sesiones de Casa, que ha tenido a Dënver y Fernando Milagros, entre otros, tocando viernes o sábado. Reserve para este sábado 14, porque a las 10 PM estará tocando C-Funk, el guitarrista de Los Tetas. ¿Qué tomar mientras? De entre toda la coctelería de autor, el “passion pepper” ($ 6.200), un refrescante cóctel de vodka y mandarina.

DÓNDE: Av. Pedro de Valdivia 2785 TELÉFONO: 9.73897521 RESERVAS: Al mail produccion@magikoscl.clHORARIO: Tocatas, ju., vi. y sá., 10 PM PRECIO: Sólo consumo EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En la calle, con propina.

El Internado

Todos los días, porteños y turistas suelen repletar El Internado, el bar de moda en Valparaíso. Los ganchos no son sólo su terraza con vista a los cerros y sus cocteles adictivos -como “El Internado sour” ($ 3.500), con toques de miel-, sino también sus conciertos, que se hacen en una sala subterránea con capacidad para 50 personas. Los de ahí son de estilos variados, desde el indie al jazz, y suceden de jueves a sábado, pasadas las 9 PM. Anote el de mañana: ahí estarán dos bandas que se mueven entre el folk y el rock bailable, Técnicas Manuales y Saltador. Ojo, también con el del próximo viernes 20, una nueva fecha del Ciclo en Expansión, organizado por el sello porteño Acople Records y que esa noche tendrá a Vago Sagrado y a OjorojO. Al día siguiente, el sábado 21, podrá oír a los capitalinos Chini & The Technicians y los locales Moray Lucay. Los precios se avisan en su página.

DÓNDE: Paseo Dimalow 167, Valpo. TELÉFONO: 32.3354153 HORARIO: Cartelera en www.elinternado.clPRECIO: Se avisa por la web EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.