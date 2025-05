5 documentales recomendados de In-Edit, el festival de cine que los melómanos aman

Todos los años, los amantes de la música y los de cine -y por supuesto los que tienes ambas pasiones- se sientan frente a la pantalla para disfrutar de las funciones de In-Edit.

Es el Festival Internacional de Cine y Documental Musical, que partió en Barcelona y que luego llegó a Chile, donde se posicionó como uno de los encuentros imperdibles de la cartelera cultural.

Ahora vuelve con su decimosexta edición, la que se realizará entre el miércoles 2 y el martes 8 de diciembre.

Será eso sí una versión bien particular, porque a sus tradicionales funciones en salas, sumará también la proyección de títulos online, lo que permitirá disfrutarlos desde cualquier parte del país.

Documentales sobre Billie Holiday, Johnny Cash, Charles Aznavour, Brian Jones, Swans, Los Jaivas, Makiza y el trap chileno, entre otros, son los que trae en esta ocasión In-Edit.

Pronto se anunciarán los títulos que podrás ver en salas y sus sedes, además de los que se ehibirán de manera virtual. Mientras, puedes comprar el abono para la programcin digital, en la web del festival.

Si eres de los que nunca se pierde este evento, acá tienes cinco documentales recomendados por el equipo de In-Edit.

Rockfield : the studio on the farm

Hace 50 años, dos hermanos de Gales montaron en su granja una casa-estudio para la grabación de discos. Vacas y cerdos comenzaron así a tener al frente suyo a los músicos de Black Sabbath, Queen, Simple Minds, Oasis, The Stone Roses y Coldplay, como si fuese la convivencia más natural del mundo.

Recuerdos pop de primer nivel en el relato de una entrañable familia de campesinos cuyo estudio de grabación en la campiña galesa llegó alguna vez a competir con Abbey Road (y todo esto, sin dejar de ordeñar vacas).

All I can say

Durante sus cinco últimos años de vida, Shannon Hoon (1967-1995), el cantante de Blind Melon, filmó su día a día cotidiano con una videocámara. A su memoria, ésta es una cápsula de la era extinta del «rock alternativo». Antes de las selfies y los lives desde el teléfono, estaban los «videoaficionados».

Shannon Hoon fue uno de los más fervientes, y estas cintas con su propia vida, rutina y voz, han sido ordenadas por primera vez en avance narrativo. El resultado es una asombrosa crónica en primera persona de un chico de Indiana convertido en estrella.

Making waves

¿Por qué hablamos de ver películas si escucharlas es igual de importante?

Dirigido por un veterano sonidista de Hollywood y con los testimonios de pilares del cine como Steven Spielberg, George Lucas, David Lynch, Ang Lee y Sofia Coppola, este documental único en su especie nos pone a pensar cómo es que ruidos, sonidos y música contribuyen a la narración y viveza de cualquier película.

«La gente siempre habla de la imagen de un filme, pero no tanto de su sonido», advierte en un momento David Lynch. Punto concedido: esta vez se trata de mirar la pantalla para escucharla.

Carmine Street Guitars

Al medio de Greenwich Village, pleno Manhattan, subsiste una tienda que da la pelea a la gentrificación y el lujo a su alrededor: Carmine Street Guitars vende guitarras fabricadas y decoradas a mano, y con restos de maderas descartados en la misma ciudad. Nada más, nada menos.

Guitarras fabricadas con madera recuperada de viejos hoteles, bares, iglesias y antiguos edificios. Ningún otro instrumento puede sonar como uno que ha hecho Rick Kelly, proveedor de gente como Bob Dylan, Lou Reed, Patti Smith, Marc Ribot, Wilco y Jim Jarmusch. Un documental simplemente encantador.

Los Jaivas: todos juntos

Ha sido más de medio siglo de una historia que cruza rock, raíz latinoamericana, poesía, vida en comunidad y dolorosas pérdidas. Frente a la cámara, Los Jaivas, sus amigos, familiares y fans. Entrevistas ofrecidas en Santiago, la Quinta Región, Zárate (Argentina) y París (Francia). Al oído, una banda sonora que ya es inseparable de la cultura chilena.

Los Jaivas: Todos Juntos llegará a salas por primera vez en el marco del festival In-Edit, con una función en el Teatro Nescafé, con los integrantes del grupo presentes y con Sergio Lagos como presentador.

El equipo también recomienda la sección Splendit, que "repesca" documentales de ediciones anteriores de In Edit y que se volverán a exhibir, como Ethiopiques: Revolt of the Soul, Desolation Center, Sleaford Mods: Bunch of Kunst y Raving Iran.