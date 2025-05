6 panoramas recomendados por Fabrizio Copano

Por Evelyn Briceño

El sábado actuó en la Blondie y este viernes 8 de septiembre estrena la rutina de stand up que hizo para Netflix. Acá, sus recomendaciones.

—¿El mejor bar para juntarse con amigos? —“La Terraza (Av. Vicuña Mackenna 24), porque no tengo que juntarme con mis amigos, porque pasan ahí. Creo que viven en ese lugar. La verdad no me gusta pedir nada, porque los meseros son re pesa’os. Pero igual los completos del local nunca están de más”.

—Viviste años en La Florida. ¿Qué hay que conocer ahí? —“El bosque El Panul es lo más lindo de ese sector. Lo que más me gusta es que es un bosque en una comuna conocida por sus malls”.

—Ahora que vives en Los Ángeles (EE.UU.), ¿qué rincón de allá te cautivó? —“La zona de Laurel Canyon, sobre todo porque es el lugar donde vivían Joni Mitchell, Jim Morrisson y toda esa gente. La gente ahí es muy relajada, porque seguramente está volada”.

—Aparte de tu especial Fabrizio Copano: sólo pienso en mí, ¿qué más hay que ver en Netflix? —“Master of None. Me gusta porque sus personajes tienen más o menos mi edad y están en ese proceso de ser jóvenes, pero ya no tanto tampoco”.

—¿Algo en la web que te haga reír? —“Lo que hace Rodrigo Vásquez (@altoyoyo). Logró humanizar al zorrón y eso es muy difícil”.

—Como viajas harto, ¿qué libro llevar en el avión? —“Estoy leyendo How the music works, de David Byrne, e intento siempre comprar The Economist, para saber algo de un área de la que no tengo idea” (en amazon.com).