7 cervezas de invierno imbatibles para el frío

En verano, cuando las temperaturas se elevan, nada las supera a la hora de refrescar y apagar la sed. Pero en la época más fría, lo que dan ganas de beber son cervezas de invierno, esas que abrigan el cuerpo y que se disfrutan lentamente, jamás "al seco".

¿Qué características deben tener para reinar en esta estación? "Deben tener una alta graduación alcohólica, de más de siete grados, robustez y sabores a caramelo y chocolate", resume Ben Wood, el gringo que está detrás de Beervana, el paraíso cervecero de calle Los Leones.

Ahora que se vienen días fríos y lluviosos, es una buena idea cambiar el café o el chocolate caliente por una de estas imbatibles cervezas de invierno.

Kentucky Breakfast Stout + Bundor Belzeboo

El-Mesón-5.jpg la-tercera

Foto por Valentina Miranda

Los más de 12° de alcohol de la Kentucky Brakfast Stout no sólo abrigan el cuerpo, sino también el corazón. Es una de las joyas de Founders, la cervecería de Michigan, EE.UU., considerada una de las mejores del mundo.

Esta KBS es un lujo de cerveza, entre otras cosas, porque se añeja por más de un año en barricas de bourboun, por eso las notas a madera que sientes al beberla.

Para disfrutarla en shop tienes que ir hasta el final del paseo Bulnes. Ahí está El Mesón Beer Garden, el bar que tienen 25 salidas de cervezas y donde en invierno manda esta KBS. Aunque no es barata ($ 5.000 la copa de 330 cc), vale la pena pedirla en estas noches frías.

Mejor si es acompañado del Mesón a la stout, un sándwich picantito de vacuno deshilachado cocinado lentamente en cerveza stout y que trae además queso crema, pimentones asados y lechuga ($ 3.000).

¿Qué otra cerveza de invierno probar en El Mesón? Una chilena, la valdiviana Bundor Belzeboo, que el año pasado obtuvo medalla de bronce en la Copa Cervezas de América. Con harta malta y 11° de alcohol, es lo que la temporada pide ($ 4.000 el shop de 500 cc).

HORARIO: Lunes a viernes, 5 PM a 1.30 AM

Kross 110

Krossbar-11.jpg la-tercera

Foto por Valentina Miranda

Aunque partió hace seis años como una de las cervezas experimentales de Kross, la K110 ya es todo un clásico porque el público la pide cada invierno.

Ganadora de una medalla de oro en el concurso European Beer Star 2017, esta Scotch Ale acaba de regresar con una receta mejorada y con sus 8,5° de alcohol, color marrón y sabor ahumado.

Puedes ir a comprobar su calidez en el Kross Bar de Bellavista ($ 4.100 el shop de 500 cc), donde además preparan el maridaje perfecto para esta cerveza, el "Krostillar" ($ 14.500): una fuente enlozada con 500 gramos de costillar de chancho, cocinado con chancha y Kross Maibock, acaramelado por fuera y blandito por dentro, que se acompaña de verduras asadas al horno, tan contundente que alcanza para tres.

Apúrate si quieres probarla, que se trata de una edición limitada.

HORARIO: Lunes a miércoles, 12.30 PM a 1 AM. Jueves a sábado, 12.30 PM a 2 AM. Domingo, 6.30 PM a 12.30 AM.

Kunstmann Chocolate

Kunstmann-3.jpg la-tercera

Foto por Valentina Miranda

No te asustes, que esta cerveza no es nada dulzona. Aunque tiene cacao y un irresistible aroma a chocolate, su dulzor es equilibrado y tiene, además, un toque amargo.

Es la regalona de invierno de la cervecería Kunstmann y una apuesta segura para abrigarse en estas noches, porque se bebe idealmente a 12° de temperatura.

Aunque no lo creas, su acompañamiento perfecto es un postre achocolatado, como la "Torta Sacher" ($ 3.200) que sirven en el bar Kneipe Kunstamann, en pleno barrio Bellavista de Santiago.

Es una tentación de bizcocho de chocolate con mermelada de guinda, que no hace más que intensificar el sabor a chocolate de esta cerveza de temporada (desde $ 2.800 el shop).

Ojo, que esta tiene sólo 5° grados de alcohol.

HORARIO: Domingo a miércoles, 12.30 PM a 1.30 AM. Jueves a sábado, 12.30 PM a 2.30 AM.

Bigfoot Barleywine + Old Rasputin

cervezas.jpg la-tercera

Foto por Valentina Miranda

"Es una bestia de cerveza", dice Ben Wood, de Beervana sobre la Bigfoot Barleywine, una de sus cervezas de invierno favoritas. Elaborada por la cervecería Sierra Nevada Brewing Company, de California, es una con 9,4°, llena de sabores agridulces a malta, robusta y que, según Ben, se lleva muy bien con las carnes rojas, sobre todo con un chanchito al horno. Cuesta $ 3.600 en Beervana.

¿Otra de las favoritas para el frío de este dios de la cerveza? La Old Rasputin, una Russian Imperial Stout de North Coast, otra compañía californiana. "Como tiene 9° es la adecuada para hacer frente a las bajas temperaturas. Además, tiene notas a café, humo y chocolate. Funciona muy bien con los postres, pero también con un bife", recomienda Wood.

Cuesta $ 3.500 en Beervana.

HORARIO: Lunes a martes, 12 PM a 8 PM. Miércoles a sábado, 12 PM a 9 PM.

Mossto Scotch Ale

Mossto-8.jpg la-tercera

Foto por Valentina Miranda

Si anda por barrio Italia, puede ir a refugiarse del frío en el bar cervecero Mossto.

Ahí, puede abrigarse con una de las cervezas de invierno de la casa, como la Mossto Scotch Ale ($ 3.500), una en la que la malta es la protagonista y que tiene notas a caramelo y un toque tostado. Es ideal para estos días, porque se toma a una temperatura de 10° y 13°.

Mejor si la disfruta con un sánguche de chancho, como el "Pulled Pork", de chancho desmenuzado, con salsa BBQ, mostaza antigua con cerveza, piña grillada, coleslaw y escabeche de ají ($ 6.900). Es todo lo que se puede pedir en este invierno.

La foto principal es de Valentina Miranda