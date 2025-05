8 estrenos de agosto en Netflix, HBO y Amazon que no puedes dejar pasar

La pandemia no afloja y tampoco las plataformas de streaming más importantes, que vienen cargadas de estrenos de agosto que nos van a querer perder los fans de las buenas series y películas.

¿Qué de nuevo este mes en Netflix, HBO y Amazon Prime Video? Acá, una selección con los ocho estrenos de agosto a los que hay que seguirle la pista de cerca.

Pan y circo 7 de agosto, Amazon Prime

La invitación suena tentadora: un encuentro entre diferentes personalidades reconocidas, discutiendo de grandes temas mientras prueban en menú hecho por los mejores chefs de México.

Con ese novedoso formato el actor Diego Luna (Narcos: México) llegará a Amazon Prime Video para moderar estas conversaciones en torno a temas relevantes, como el racismo, el aborto, la violencia de género y el inevitable cov-19.

Serán 38 personalidades, que viajarán a lugares como Baja California y Puebla, para sentarse a probar el pan de estos grandes cocineros y el circo que armarán ellos con sus encendidos debates.

Showbiz Kids 11 de agosto, HBO

Aparte de sus aplaudidas series, HBO también suele lucirse con sus documentales. De prueba, dos recomendables títulos estrenados este año, Atlanta´s missing and murdered y I'll be gone in the dark.

También promete el estreno que tiene programado para el 11 de agosto, Showbiz Kids, que muestra el tras bambalinas de los niños actores de Hollywood, con sus luces y sombras, a través de las historias de algunos que fueron estrellas precoces, como Milla Jovovich, Will Wheaton y Henry Thomas, el niño de E.T., entre varias otras.

Además, es una mirada cercana, porque quien lo dirige es otro niño actor, el británico Alex Winter, que debutó de pequeño en la pantalla con la película Bill & Ted's Excellent Adventure.

Proyecto Power 14 de agosto, Netflix

Si existiera una droga que te diera superpoderes durante cinco minutos, ¿la tomarías? Eso es lo que pasa en Proyecto Power, la película que de seguro se convertirá en el próximo hit de Netflix y que estás entre sus estrenos de agosto más esperados.

Las calles de Nueva Orlenas serán el escenario de esta nueva aventura de súperhéroes, donde policía (Joseph Gordon-Levitt), una traficante de drogas adolescente (Dominique Fishback) y un exsoldado (Jamie Foxx) se unirán para dar con el origen de esta súper droga.

El robo del siglo 14 de agosto, Netflix

En octubre de 1994, en el Banco de la República, en la ciudad de Valledupar, se produjo el robo más cuantioso en la historia de Colombia: $ 24 mil millones de pesos colombianos se llevaron en esa ocasión los asaltantes, equivalentes a unos US$ 55 millones de hoy.

Ese espectacular atraco es el hecho que inspira la serie que Netflix estrenará el 14 de agosto y que reunirá a los protagonistas de El patrón del mal, Andrés Parra y Christian Tappan.

Una historia muy al estilo de La Casa de Papel, que también tiene en su elenco a Marcela Benjumea y Waldo Urrego.

Lovecraft Country 16 de agosto, HBO

Es el gran estreno de HBO para agosto. Ya desde su tráiler se puede adivinar que será una serie adictiva, una superproducción que promete grandes dosis de suspenso, misterio, terror y drama.

J.J. Abrams (Lost, Westworld) es el showrunner de esta historia, que se basa en la novela de Matt Ruff y que narra la aventura un Atticus Black (Jonathan Amjors), quien junto a su amiga Letitia y su tío George emprenden un viaje en busca de su padre desaparecido.

Todo eso sucede en el EE.UU. de los años 50, un período marcado por la violencia del racismo, terror que se multiplica aquí con monstruos y otras criaturas.

Lucifer 21 de agosto, Netflix

Aunque no está entre el top de series más conocidas de Netflix, Lucifer ostenta una buena cantidad de seguidores alrededor del mundo. Los mismos que están ansiosos por ver la primera parte de la quinta temporada, que llegará el 21 de agosto.

Más todavía considerando que es el preámbulo de su final, que se producirá en la sexta entrega de esta producción, que originalmente se

Basado en uno de los personajes del cómic de culto The Sandman, la serie sigue los pasos de Lucifer Morningstar (Tom Ellis), el mismísimo Diablo, todo un seductor que, aburrido del infierno, va a hasta Los Angeles, donde asesora al Departamento de Policía y donde dirige su propio club nocturno, Lux.

Trinkets 25 de agosto, Netflix

Brianna Hildebrand, Quintessa Swindell y Kiana Madeira Trinkets Netflix la-tercera

Trinkets | Netflix

Desde Elite hasta Sex education, en el catálogo de Netflix hay una lista larga de buenas series juveniles, entre las que se cuenta Trinkets.

Estrenada en junio de 2019, mostró a tres chicas que tienen una adicción en común: robar en tiendas. Se conocen en el grupo de Ladrones Anónimos y ahí nace un amistad que las ayuda a enfrentar ese problema y también los sinsabores propios de la adolescencia.

Una producción de vida corta porque llegará a su término con su temporada 2, que podrás ver desde el 25 de agosto.

Orígenes secretos 28 de agosto

El actor español Brays Efe ya demostró en su rol de la entrañable Paquita Salas que es un genio para la comedia. Y en agosto regresará a Netflix como uno de los protagonistas de la película Orígenes secretos.

David Galán dirige esta filme, que lleva a la pantalla su propia novela, donde un asesino en serie está causando el caso en Madrid con crímenes que imitan las primeras apariciones de conocidos superhéroes.

Todo un homenaje al mundo de los superheroes y a sus fans, los frikis, como los llamas en España.