8 series recomendadas de HBO Go (y cómo verlas gratis)

En junio del año pasado llegó a Chile y Latinoamérica HBO GO, el servicio de streaming de la cadena de TV. A un año de su arribo, todavía no logra igualar el nivel de masividad que tiene Netflix, a pesar de tener un muy buen catálogo de series, películas y documentales.

¿Cómo contratar el servicio? ¿Cómo conseguir un mes gratis? Acá te lo explicamos junto a una lista de series recomendadas.

Big Little Lies

En 2017 no hubo ránking de las mejores series del año que no incluyera a Big Little Lies como una de las favoritas.

Y es que la mini serie protagonizada por Nicole Kidman, Rheese Whiterspoon y Shailene Woodley lo tiene todo:

Una historia que atrapa desde el capítulo uno

Grandes actuaciones realizadas por un elenco de lujo

Fotografía impecable

Un montaje perfecto, que transita muy bien entre el pasado, el presente y el futuro de la narración.

Todo en solo siete capítulos, de no más de 50 minutos cada uno, con

La historia ocurre en Monterrey, un pueblo costero en el norte de California, donde Jane Chapman (Shailene Woodley), una madre soltera en busca de mejores oportunidades, acaba de mudarse junto a su hijo Ziggy (Iain Armitage).

Es ahí donde conoce y se hace amiga de Madeline MacKenzie (Reese Whiterspoon) y Celeste Wright (Nicole Kidman), dos apoderadas del mismo curso al que llega Ziggy.

Cada una de estas madres esconde secretos que poco a poco se van dando a conocer a lo largo de la historia, todos unidos por un misterioso crimen que solo se resuelve hasta el último capítulo.

Le fue tan bien que la renovaron para una segunda temporada que, según el sitio oficial de HBO, llegará en 2019 y contará con la participación de Meryl Streep.

Westworld

Estrenada a fines de 2016, Westworld llegó al catálogo de HBO con la misión de ser la serie que reemplazaría a Game of Thrones en términos de éxito.

Y, aunque aún no logra acercarse a la popularidad de la que goza GoT, hasta ahora va bastante bien. De hecho, el debut de su primera temporada fue la más vista entre las series originales de HBO y ya fue renovada para una tercera entrega.

Como es costumbre para las series de HBO, cuenta con un elenco de estrellas, donde destaca Anthony Hopkins.

Su trama —compleja y que avanza lento— sucede en Westworld, un parque temático futurista ambientado en el lejano oeste, donde la gente va a experimentar con robots —que parecen personas de carne y hueso— sus deseos más ocultos sin ninguna consecuencia.

El creador de este tipo de inteligencia artificial es Robert Ford (Anthony Hopkins) que, transcurrida la historia, tiene que lidiar con robots que se vuelven demasiado inteligentes, llegando a tener ideas propias.

Game of Thrones

Fue en abril de 2011 cuando se estrenó el primer capítulo de Game of Thrones —la serie basada en la nóvela Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin— en la pantalla de HBO.

Desde ese día, 7 temporadas, 67 capítulos, un Globo de Oro y 38 premios Emmy la han convertido en una de las series más populares y premiadas de la historia de la televisión. Es también, la más costosa, con un presupuesto es más de 100 millones de dólares por temporada.

Su historia ocurre principalmente en Poniente, un continente ficticio, donde las distintas dinastías y las familias más poderosas del reino luchan por controlar el Trono de Hierro.

La primera temporada se concentra en el viaje de Ned Stark, señor de Invernalia, hasta la capital (Desembarco del Rey) para servir como Mano de su amigo y rey, Robert Baratheon.

A su llegada, Lord Stark se ve enredado en una maraña de secretos que amenazan su vida; mientras, al otro lado del mar, Daenerys Targaryen —sin saber— comienza su camino para convertirse en la madre de dragones.

Si aún no la ves, dale una oportunidad porque es mucho más que una serie de ficción con criaturas mitológicas. Tiene drama, misterio, política y una carga muy grande de acción y efectos especiales de primer nivel.

True Detective

Si te gustan las series de dramas policiales, esta debe ser una de las mejores del género.

Creada por Nic Pizzolatto y estrenada por primera vez en abril 2014, True Detective es una serie de formato antología, es decir, cada temporada cuenta una historia diferente con un elenco distinto.

Vale la pena verla, principalmente, por su primera temporada. Está protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson, que interpretan a los policías Rustin Cohle y Martin Hart, respectivamente.

Son ellos, dos miembros de la Policía de Luisiana, los encargados de investigar el misterioso asesinato de una mujer a las afueras de la ciudad de Erath. Cuando llegan a la escena del crimen se encuentran con un tenebroso escenario, cargado de elementos de rituales y brujería, que aparenta ser obra de un asesino en serie.

Es desde ese momento en que los detectives, que logran conectar el caso con los de otras víctimas, intentan dar con la mente tras una gran cadena de cruentos crímenes.

Además de las actuaciones de primer nivel, la fotografía y el montaje de cada episodio terminan siendo una completa —tensa y lúgubre— obra de arte.

Ojo que su próxima temporada, la tercera, estará protagonizada por el ganador del Oscar, Mahershala Ali.

Prófugos

¿Cómo dejar fuera de este listado a Prófugos, la primera serie producida en Chile para HBO?

Protagonizada por Benjamín Vicuña, Francisco Reyes, Néstor Cantillana y Luis Gnecco (y con la participación de actrices como Claudia Di Girolamo, Blanca Lewein y Aline Küppenheim), se centra en la historia de cuatro chilenos que, por una jugosa recompensa, aceptan trasladar un cargamento de cocaína desde Bolivia hasta Chile, para embarcarlo al extranjero.

Pero, las cosas no resultan según lo planeado, y una red de corrupción, intereses y ambición sale pronto a la luz.

Vale la pena verla por su producción de primer nivel, que está cargada de acción, drama y aventura.

Silicon Valley

Cinco nominaciones a los premios Emmy ha tenido Silicon Valley, la serie creada por Mike Judge, que debutó en abril de 2014 en HBO.

Este año estrenó su quinta temporada, y sigue siendo todo un éxito.

Esta cuenta la historia de un grupo de programadores muy nerds que viven en un hostal llamado Hacker, donde desarrollan distinto proyectos. Su protagonista es el tímido Richard, que logra descubrir un importante algoritmo que lo lleva a trabajar a Silicon Valley, la (adinerada) cuna del mundo digital de hoy.

The Comeback

Los fanáticos de Friends, la sitcom más exitosa de la historia, reconocerán rápidamente a la protagonista de esta serie.

Es Lisa Kudrow —que daba vida a la excéntrica Phoebe Buffay— que en esta serie encarna a Valeria Cherish, una olvidada actriz de TV que no ha logrado ningún papel exitoso desde su último gran rol en los 90, y que gracias a Internet, intenta volver a lo más alto.

Grabada solo con dos cámaras, la serie es una sátira cómica sobre la industria del entretenimiento por televisión. Aunque fue cancelada después de su segunda temporada, vale la pena verla para ver brillar a Kudrow una vez más frente a la cámara.

HBO GO gratis

La suscripción mensual para poder disfrutar de HBO GO en Chile es de $ 7.700 al mes. Pero, antes de comenzar a pagar, hay una forma de conseguir un mes de servicio gratis.

Para hacerlo, sólo tienes que seguir los siguientes pasos:

Descarga la aplicación de HBO GO en tu teléfono móvil (disponible en Google Play y AppStore). Una vez instalada la app, ábrela y crea tu perfil de usuario con un email que no hayas ocupado antes con HBO. Haz la suscripción incluyendo los datos de tu tarjeta de crédito, como si realmente fueras a pagar. ¡Listo! Luego de cumplir con el paso anterior, HBO te regalará un mes de suscripción gratis. Una vez cumplido el mes gratis de servicio, el costo mensual es de $ 7.700. Lo bueno es que la suscripción se puede cancelar antes del primer pago, haciendo que el primer mes sea completamente gratis.

