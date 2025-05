A la memoria de Aretha Franklin: algunos videos para recordarla

Una de las voces más importantes de los últimos 50 años se fue esta mañana, a los 76 años de edad, en la ciudad de Detroit, EE.UU. Como su legado musical es tan grande, aquí te dejamos un breve resumen con ocho videos de Aretha Franklin que hay que ver esta tarde para recordarla.

1.

En 1980 se estrenó la película The Blues Brothers, o Los Hermanos Caradura en castellano, un clásico del cine protagonizado por John Belushi y Dan Aykroyd que traía varias sorpresas. Una de éstas es la aparición de Aretha Franklin cantando Think en una cafetería. Entre las mejores escenas de la cinta.

2. La emoción de Obama y Carole King

Hace un par de años se organizó un concierto en honor a Barack Obama y la gran Aretha logró sacarle más de una lágrima con su increíble interpretación de A natural woman, mientras la autora de la canción, Carole King, observaba atónita y dichosa. Ya se sabía que estaba enferma, pero la Reina del Soul cantó como los dioses esa noche.

Aplausos y de pie.

3. Un dúo genial

Una de las grandes inspiraciones del británico George Michael siempre había sido Aretha. Insistió mucho, hasta que en 1987 cumplió su gran sueño: cantar a dúo con ella.

La canción elegida fue I knew you were waiting for me, una canción romántica y rítmica que llegó al número uno de la lista de éxitos de la revista Billboard. Demás está decir que se trata de un gran dueto, donde las voces se lucen.

4. Feminismo para bailar

Otra dupla de oro de los 80 fue el que formó, en 1985, Aretha con el grupo británico Eurythmics. Annie Lennox y la Reina del Soul unieron sus voces en el tema Sisters are doin' it for themselves, un hitazo dance que llegó al noveno puesto del UK Singles Chart.

Ojo, que este single formó parte del soundtrack del filme El club de las divorciadas (1996). Qué mejor, con un tema que alude al feminismo y que perfectamente podrían usar de himno los movimientos actuales.

5. Su marca en un clásico

Si bien I say a little prayer también fue popularizada por otras estrellas, como Dionne Warwick, la versión de la Franklin para este clásico compuesto por Burt Bacharach y Hal David es una de las mejores; le imprime su sello y su fuerza interpretativa, inigualables.

De muestra, esta versión en vivo de 1970, cuando ya se consagraba como la Reina del Soul.

6.

Qué duda cabe que su canción más recordada por el público masivo es este mega hit que grabó en 1967, luego que la hiciera conocida Otis Redding. Unhimno que la hizo destacar como la gran depositaria de la herencia afroamericana traducida en esa música llamada soul, cantada desde y con el alma.

Aquí se la ve ese año (1967) en esta especie de videoclip en que se ve la joven, pero con la fuerza de siempre.

7. Una

A mediados de los 80 la diva soul sacó el disco Who's zoomin' who? y el primer single de ahí fue Freeway of love, una canción que hace mover los pies hasta a los más tiesos. Y claro, con este éxito Aretha tenía que ganar un Grammy como mejor interpretación femenina de R&B.

Música perfecta para cualquier fiesta.

8. A su manera

Uno de los últimos proyectos de Aretha Franklin fue un disco en que hizo sus propias versiones de canciones popularizadas por otras divas de la música. Uno de esos temas fue Rolling in the deep, de Adele.

Francamente la Reina del Soul no decepciona; todo lo contrario, se eleva por lo más alto superando, según algunos, a la intérprete original, como se ve en esta interpretación en vivo.