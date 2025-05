Cumplió tres años como chef ejecutiva de Coquinaria, el restaurante y mercado gourmet de Isidora Goyenechea y Alonso de Córdova. Acaba de ser confirmada como jurado del próximo programa de TVN, Top Chef, la versión chilena del reality estadounidense y en la que se elegirá al mejor. Ahí estará junto a Carlo von Mühlenbrock y Ciro Watanabe.

¿Cómo te convencieron para estar en televisión? Me gustó el desafío, porque pienso que eso no me convertirá en una persona de televisión. Mi trabajo está en Coquinaria.

¿Qué te gustó del programa en el que vas a estar? Que ahí se juzgará a cocineros y la posibilidad de encontrar a alguien nuevo, reconocer el talento oculto y darle un empujoncito, me parece bien.

¿Qué te dio el empujón en tu carrera? Coquinaria. Siempre fui su consumidora y cuando me invitaron a ser parte, fue como un sueño hecho realidad. Pude jugar y experimentar con los mejores ingredientes de todo el mundo.

Tu base siempre es Coquinaria. ¿Cómo es la cocina ahí? Lo que me gusta es aprovechar lo que hay disponible cada temporada, la cocina de mercado. Me gusta jugar con los olores, esos que te vuelan y te hacen viajar solo usando la nariz. Como por ejemplo, la estrella de anís en el arroz o la canela en un budín de pan.

¿Cuál es el plato que siempre te repites en Coquinaria? La Burrata, esa crema de queso fresco italiano (parecida a la mozarella), me la como con unas gotitas de oliva y se deshace en la boca. También soy capaz de comer por meses los risottos, como el negro, con pulpo.

¿Un dato que no falla? Soy fanática de los mariscos crudos, los compro en Bahía Pilolcura (Av. Providencia 1070), una pescadería que tiene una cocina clandestina bajando una escalera. Imperdible.

COQUINARIADONDE: Av.Tel.: 222065018 HORARIO: Do. a ma., de 9 AM a 8 PM. Mi., a sá., de 9 AM a 11 PM EST.: Pocos, gratis.