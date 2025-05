A la mesa con Tomás Olivera

Elegido “Chef revelación” por el Círculo Gastronómico y premiado en varias oportunidades, este cocinero que cerró su restaurante CasaMar en 2013, hoy está asesorando a Viña Indómita en el valle de Casablanca y a Master Chef, el reality de cocina de Canal 13. Aquí nos da sus mejores datos para comer, sus discos imprescindibles y lanza una primicia: abrirá su propio restaurante en julio de 2015.

¿Qué significa asesorar a Master Chef? Es volver a encontrarse con apasionados de la cocina. Ahí, mi labor es que los participantes cuenten con los ingredientes necesarios para cumplir cada desafío y preocuparme de que cada prueba sea realizable.

Cuando cerraste CasaMar en 2013, dijiste que abrirías un nuevo restaurante. ¿En qué va eso? Todavía no puedo decir dónde es, pero ya tenemos local y abriremos en julio de 2015. Se trata de un concepto distinto a CasaMar, más popular y transversal, de cocina chilena, ondero y donde la gente va a poder a almorzar tres veces por semana sin desangrarse.

¿Dónde se puede ir a probar tu mano actualmente? Si bien no cocino yo, la plateada con ñoquis tiene mi sello en Viña Indómita (Ruta 68, km 64), donde se puede ir a almorzar en la semana por un precio promedio de $ 25.000. Además, hay platos como pastel de choclo, solomillo y ossobuco.

¿Dónde te gusta salir a comer? Me voy a lo tradicional. Mis imbatibles son la mechada en sopaipillas de La Marita (local 837, Galpón Chacarero, sector de La Vega) y el viagra, el jugo de todo los mariscos de Donde Bahamondes (local 54 del Mercado Central). Para comer peruano me voy a Donde Landeo (José Manuel Infante 1020), que tiene unos piqueos calientes para compartir insuperables. También me gustan las hamburguesas de La Granja Burgers (Tobalaba 4507).

Como buen melómano, ¿qué estás escuchando? Me encanta la música chilena. El último disco de Pedro Piedra está bien bueno, también el de Leo Quinteros, aunque sus letras son más sesudas. Ahora escucho harto el nuevo de Chico Trujillo, Reina de todas las fiestas.