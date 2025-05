A Pesar de Todo en Netflix: Una película española con muchas estrellas y pocas luces

A Pesar de Todo es la cuarta película española original de Netflix, seguidilla con aciertos como ¿A quién te llevarías a una isla desierta?, pero que con este nuevo intento se va a pique, a pesar de contar en su elenco con figuras como Belén Cuesta, Amaia Salamanca (sí, la de Gran Hotel) y Blanca Suárez.

Incluso, tiene aparciones de portentos actorales, como Marisa Paredes y Rossy de Palma. Pero nada de eso es suficiente.

Se trata de una especie de comedia de enredos en que cuatro hermanas muy distintas entre sí se reúnen a la fuerza después de la muerte de su madre. En la lectura de testamento, ella les confiesa en un video que todas tienen diferentes padres y que deben encontrarlos si quieren herencia.

Una trama sosa y previsible que no se sostiene, que no emociona ni hace reír a carcajadas, aunque no es una cinta aburrida del todo, gracias al elenco que en las partes cómicas logra enganchar, pero que en el drama que se desata hacia el final ya no puede hacer lo suyo de buena forma.

A Pesar de Todo | Netflix

Buen trabajo de Blanca Suárez, la estrella de filmes como La Piel Que Habito y de la exitosa serie Las Chicas del Cable, y sobre todo de Belén Cuesta (Ocho Apellidos Catalanes), que siempre se las arregla para sacer una sonrisa.

Merece la pena darle una oportunidad si no esperas demasiado de este filme que, además, es corto (una hora y 20 minutos).

