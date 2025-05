Abrazarse en el cerro para romper un record mundial

Por Damaris Torres

Para celebrar los 100 años del Parque Metropolitano, se hará este domingo 1 de octubre un evento que busca reunir a, al menos, 2.500 personas. Consiste en darse abrazos en relevos, como una suerte de efecto dominó, para obtener el Récord Guiness al Abrazo más grande del mundo.

Se hará en la plaza Centenario, esa recién inaugurada que está justo al lado del Jardín Botánico Mapulemu (a unos 700 m. de altura). Ahí, desde las 10 AM se comenzarán a dar los abrazos por cerca de dos horas con un jurado de la institución certificando el proceso. Mientras esté en eso, en el escenario se harán distintos espectáculos, como un show de adiestramiento canino (11 AM), una clase de baile entretenido (11.30 AM) para que se mueva en el puesto, mientras espera que se termine la cadena de abrazos, y música en vivo, con la banda Metrópoli. Ojo, regalarán agua.

DÓNDE: Plaza Centenario, C. San Cristóbal, Entrada por Av. Pedro de Valdivia s/n HORARIO: Do., 10 AM a 1 PM EDAD: Mayores de 10 años ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.