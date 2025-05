Adolescentes cazadoras de recompensas: la nueva apuesta juvenil de la creadora de Orange is the new black

Tras crear Weeds y Orange is the new black, Jenji Kohan se transformó en figura de la TV y el streaming. Un sitial que reforzó con su papel como productora de series donde también las mujeres son el eje y que tiene como su última apuesta a Adolescentes cazadoras de recompensas.

El extenso título del proyecto donde Kohan se une Kathleen Jordan -con quien ya había trabajado en American princess, de Lifetime-, para dar vida a la comedia juvenil centrada en las vivencias de las mellizas Sterling y Blair (Maddie Phillips y Anjelica Bette Fellini).

Las únicas hijas del acomodado matrimonio de Debbie y Anderson Wesley (Virginia Williams y Mackensie Astin), que asisten a uno de los más exclusivos colegios de Atlanta, donde el cristianismo es el ingrediente esencial de su formación.

Pero por las cabezas de estas mellizas, que son más diferentes que parecidas en cuanto a lo físico y sus personalidades, hay algo muy alejado de lo religioso que ocupa la mayor parte de sus pensamientos: su primera experiencia sexual.

Y es precisamente con esto acaparando sus mentes que el espacio introduce a las hermanas Wesley, en el primero de los 10 capítulos de su temporada inicial. Emisión donde además, y accidentalmente, se cruzan en la vida de Bowser Jenkins (Kadeem Hardison).

Este último es un cazarrecompensas que trabaja rastreando a los criminales que han logrado evadir a la justicia y que conforma una impensada sociedad con las adolescentes, luego de que lo ayudan a detener a un prófugo gracias a su habilidad con las armas.

Entre la aventura y el conflicto

Desde ese momento la vida de las hermanas Wesley se divide entre su ayuda a Bowser -ya que necesitan dinero para arreglar la camioneta de su papá que chocaron en el capítulo inicial-, el colegio y sus respectivos intereses amorosos.

Último apartado donde Sterling ya lleva un tiempo como pareja del considerado, pero algo torpe Luke (Spencer House), con quien ya inició su vida sexual, y Blair se ha puesto como objetivo el enamorarse de un compañero llamado Jennings (Nicholas Cirillo).

Sin embargo, las cosas no son como ella esperaba y en su camino aparecerá el atractivo Miles (Myles Evans); mientras ambas lidian en lo escolar con la competitiva April (Devon Hales), cuyo padre, cómo descubren en su tarea de cazarrecompensas, ha violado la ley.

Así, con su mezcla de comedia, acción y conflictos amorosos y colegiales, Adolescentes cazadoras de recompensas va presentando las aventuras de estas mellizas, en medio de una región de Estados Unidos donde impera la religiosidad y el conservadurismo.

Un sur todavía marcado por una sociedad blanca, puritana y que mantiene “tradiciones” como la caza de animales y el porte de armas. Y que, como se revela con ironía a lo largo del programa, todavía hace notar “sutilmente” las diferencias raciales.

Todo esto hace de la última producción de Kohan una serie más que singular, que no teme tocar temas conflictivos -como el despertar sexual y las desigualdades sociales- y que tiene en sus jóvenes protagonistas a dos de los personajes femeninos más interesantes del último tiempo.

