Ahora puedes ver en el cine la versión karaoke de Bohemian Rhapsody

De seguro ya fuiste al cine a ver Bohemian Rhapsody, la historia de Freddie Mercury, el biopic sobre el líder de la banda británica Queen.

La película, protagonizada por el estadounidense Rami Malek, se estrenó el jueves pasado en la salas chilenas y ya se convirtió en todo un hit de taquilla, con más de 220 mil espectadores en sus primeros días, lo que la convierte en la segunda más vista del año en el país.

Puedes revisar la crítica de Finde sobre Bohemian Rhapsody.

Ahora, podrás ir al cine a cantar junto a Freddie Mercury, porque desde el jueves 8 de noviembre en varias salas chilenas podrás ver la versión karaoke de Bohemian Rhapsody.

Junto a las diferentes versiones de la cinta (subtitulada, traducida al español, etc), encontrarás en cartelera esta versión karaoke, que incluye en la pantalla las letras escritas de las más 20 canciones de Queen que son parte de la banda sonora.

Radio Ga Ga, We are the champions, Don's stop me now, We will rock you, I want to break free, Crazy little thing called love y, por supuesto el clásico Bohemian Rhapsody, son algunos de los temas que tendrán sus letras en la pantalla grande.

No tengas vergüenza y anímate a cantar a todo pulmón, que esa es la idea de esta nueva versión del filme.

Estará en cartelera en las tres grandes cadenas del país y en la siguientes salas.

Cinemark:

Alto Las Condes, Mall Plaza Vespucio, Mall Plaza Oeste, Espacio Urbano Viña del Mar, Mall Marina Arauco, Mall Plaza Trébol, Portal Ñuñoa, Mall Plaza Bio Bio.

Cine Hoyts:

Parque Arauco, Arauco Maipú, Los Trapenses, Mall Plaza Egaña, Mall Plaza Los Dominicos, Mall Vivo Imperio, Paseo Los Domínicos, Mall Plaza Antofagasta.

Cineplanet:

Temuco, Mall Florida Center, Costanera Center, Portal La Dehesa