Amor, el festival internacional de cine LGTB+ que tendrá más de 30 películas gratuitas

Foto Beyond the Horizont

Varias son las películas y documentales que puedes encontrar en el catálogo de Netflix con temas LGTB+. Sin embargo, tendrás que esperar hasta julio para ver más de 30 estrenos al respecto, que tendrá el conocido Amor Festival.

Desde el 14 de ese mes y por cinco días consecutivos (hasta el 19), podrás conectarte a la plataforma de video on demand de Cinépolis Klic, de la cadena mexicana Cinépolis que en Chile opera como CineHoyts, donde podrás ver cortos y largometrajes, además de documentales que fueron premiadas en los festivales de Berlín, Venecia, San Sebastián, Sundance, entre otros.

Esta es primera vez, en los cinco años del festival, que se realiza por streaming. Todo, por las medidas sanitarias debido al Covid 19. Pero no por eso será menos interesante, porque además de las películas gratuitas que proyectarán, también harán charlas virtuales sobre el escritor Pedro Lemebel, a un lustro de su muerte, y otras en torno al VIH, la migración y la búsqueda de la identidad en tiempos de pandemia.

Asimismo, podrás participar de un taller de voguing a cargo del bailarín chileno Matti Keller, quien enseñará este estilo nacido en la década de los 80, en la escena dragqueen de Nueva York, en que se imita las poses de las revistas de moda. Seguro lo has visto, en el video Vogue, que Madonna estrenó en 1990.

Para participar tendrás que inscribirte y pagar previamente una donación, la que contribuirá a la comunidad LGBT+ afectada por la crisis sanitaria y económica.

Qué ver en Amor Festival

Amor Festival la-tercera

Foto: Promocional.

Imperdible es el documental que dará inicio a este evento online: Welcome to Chechnya (foto), del cineasta estadounidense e investigación en temas LGBT+ David France, nominado al Oscar por Cómo sobrevivir a una plaga.

En la cinta ganadora del Premio Teddy 2020, conocerás la historia de un grupo de activistas rusos, que ayuda a rescatar a víctimas que sufren persecución por su orientación sexual, brindándoles un hogar y ayudándoles a conseguir una visa para salir del país. Ojo: se exhibirá en la noche inaugural, el martes 14 de julio, y contará con hasta 650 tickets.

Otra que no puedes dejar de ver es Beyond the Horizon (foto principal), el largometraje suizo- belga, de Delphine Leherice. Este drama de 2019 se centra en 1976, cuando un niño de 13 años ve cómo se vida familiar e inocencia se resquebrajan, al igual que los campos suizos debido a la sequía.

Las películas chilenas también tendrán una importante cabida en la programación, y en esta se estrenará Si los meses siguen, de Javiera Hernández, que cuenta la historia de Antonia, una joven de 23 años que enfrentará serios conflictos con ella misma y sus cercanos, cuando decide dar en adopción la hija que está esperando a una pareja homoparental.

El detalle de la programación de este festival que este año tuvo un afiche ilustrado por Sol Barrios y Claudio Caiozzi, lo encuentras en la web de Amor Festival.