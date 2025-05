Amor, mentiras y sangre: un thriller violento, romántico y alucinógeno

La compañía A24 sigue consolidando su estatus como símbolo de cine independiente, genuino y singular con Amor, mentiras y sangre, la película que debuta hoy en salas locales.

Con lo que la empresa estadounidense continúa sorprendiendo al público, al que ya ha entregado en estos últimos meses títulos como Garra de hierro y Guerra civil.

Para ahora nuevamente no dejar a nadie indiferente con la cinta dirigida por la realizadora británica Rose Glass, en base a un guión escrito por ella junto a Weronika Tofilska.

La que lleva a un recorrido por el suspenso y el romance, con bastantes cuotas de violencia, muchos gramos de sensualidad, y varias pizcas de fisicoculturismo, fantasía y humor.

Una receta claramente para paladares adultos que sepan apreciar la inusual mirada de Glass y Tofilska al amor, las familias disfuncionales y el thriller más oscuro.

Lou conoce a Jackie

Cuyo escenario es el poblado perdido de Nuevo México donde Louise “Lou” Langston (Kristen Stewart) administra un gimnasio con la supuesta pasividad que la caracteriza.

Sin embargo, todo su entorno cambia cuando aparece Jackie (Katy O’Brian), una joven afuerina que viaja sin dinero, de pueblo en pueblo, hasta llegar a Las Vegas.

Donde tiene planificado presentarse en un concurso de culturismo femenino con el que espera cambiar su destino, por lo que continúa su preparación física en el gimnasio de Lou.

Al mismo tiempo que comienza a trabajar en el campo de tiro de Lou Langston Sr. (Ed Harris), un criminal que también es el padre de Lou, pero hace mucho no tienen contacto.

Y es precisamente el encuentro de Lou con Jackie y su rápido romance el detonante de una narración que las llevará a enfrentar varias complicaciones y peligros.

En busca de justicia

Donde juegan un papel clave la figura de J.J. (Dave Franco), el violento marido de la hermana de Lou, Beth (Jena Malone), y los esteroides que comienza a inyectarse Jackie.

Los que se combinan mortalmente luego de que J.J. golpea una vez más a Beth y ella es internada en el hospital, ante la impotencia de Lou, quien siempre ha tratado de protegerla.

Pero ahora hay alguien más junto a ella: Jackie, que en un arranque de enojo, y afectada en su personalidad por los esteroides, decide hacer justicia con sus propias manos.

Lo que marca un antes y después para la pareja, llevando a Lou a tratar de solucionar el entuerto sacando provecho a las artimañas que aprendió de su propio padre.

En el clímax de un relato que no es para público muy sensible ni intolerante, pero que dejará gratamente sorprendidos a todos que se atrevan a aceptar su particular trama.

Donde son claves la actuaciones de su elenco, en especial Stewart sacando provecho a su aparente impasibilidad que solo esconde la sutilidad con que maneja las emociones.

FICHA TÉCNICA

DIRECCIÓN: Rose Glass

PROTAGONISTAS: Kristen Stewart, Katy O'Brian, Jena Malone, Anna Baryshnikov, Dave Franco, Ed Harris

GÉNERO: Suspenso, Romance, Acción

CALIFICACIÓN: Para mayores de 18 años