Aprender a hacer pan el sábado

Por Loreto Gatica

Quizás ya conoce la masa madre, esa que no lleva levadura, sino sólo agua y harina y que fermenta en forma natural por una semana, para así lograr un pan de irresistible crocancia, miga aireada y acidez más marcada. Esta masa la podrá aprender a elaborar este sábado en Matucana 100, en un taller guiado por Andrea Aguilera, una panadera que aprendió el oficio en Francia y que una vez a la semana reparte su pan en el barrio Yungay (hay que mandarle un WhatsApp al +56950107497).

La clase será en el patio, donde durante tres horas no sólo aprenderá a fabricar la mezcla, sino que también sobre los beneficios para la salud que tiene ésta. No se preocupe, que allá le darán los ingredientes, y como no podrá cocinar el pan en el momento, se llevará a su casa uno que le llevará Andrea.

DÓNDE: Matucana 100 TELÉFONO: 229649240 HORARIO: Sá. 12 de agosto, 11 AM a 3.30 PM PRECIO: $ 15.000 p/p ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.