Aprender a hacer volantines en Concón

Por Bárbara Muñoz

Pasó el 18, pero la época de volantines está en pleno. En el nuevo Centro Cultural Huellas de Concón, los volantineros Joaquín Prado y Mauricio Rojas harán un taller en que les enseñarán a los niños a confeccionar volantines.

El curso se divide en dos partes: el sábado, a las 10 AM o 4 PM, aprenden a armar tres tipos de volantines (la actividad dura tres horas) y el domingo, a eso de las 4 PM o a las 7 PM, se juntan en las dunas de Concón para elevar sus creaciones. Son los mismos encargados los que ayudan a los pequeños con las técnicas adecuadas.

Son 15 cupos y hay que inscribirse hasta el viernes 13. Los materiales se los dan en el taller.

DÓNDE: Pedro de Valdivia 442, Concón HORARIO: Sá., 10 AM y 4 PM. Do., 10 AM PRECIO: $ 5.000 EDAD: Mayores de 10 años ESTACIONAMIENTO: En la calle, gratis.