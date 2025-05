Aquí te contamos quiénes son los nominados a los Globos de Oro 2019

Esta mañana se dieron a conocer los nominados a los Globos de Oro 2019, premios que se entregarán el próximo 6 de enero.

Estos son los nominados en las principales categorías.

Partamos por las de cine. En mejor película de drama destaca Nace una estrella, el filme protagonizado por Lady Gaga sobre una talentosa cantante que alcanza la fama de la mano de una estrella del country.

También aparecen aquí Pantera Negra, El Infiltrado del KKKlan (el brillante filme de Spike Lee), If Beale Street Could Talk y la archi comentada Bohemian Rhapsody, sobre la historia de Freddie Mercury.

Bohemian Rhapsody: La Historia de Freddie Mercury la-tercera

Como mejor película de comedia o musical están Green Book, El regreso de Mary Poppins, La favorita, Crazy Rich Asians y El vicio del poder.

¿Mejor director? Entre los nominados están Bradley Cooper, que debutó como director con la excelente Nace una estrella, y Spike Lee, quien se lució con su último filme, El Infiltrado del KKKlan, una joya en que se trata con sarcasmo y humor negro el tema racial en EE.UU.

En la lista también están Alfonso Cuarón por Roma, pronta a estrenarse en Chile (en salas y luego en Netflix), Peter Farrelly por Green Book y Adam McKay por El vicio del poder.

En mejor actor de drama, Bradley Cooper se repite el plato, porque además de dirigir, en Nace una estrella se despacha una sólida actuación.

En esta lista también están el incombustible Willem Dafoe por Van Gogh, a las puertas de la eternidad, Lucas Hedges por Boy Erased, el alabado Rami Malek por su caracterización de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody y John David Washington por El Infiltrado del KKKlan.

Para mejor actriz de drama una que corre con ventaja es Glenn Close , que en La esposa descolla con una de esas actuaciones que la han hecho legendaria.

pelicula La Esposa la-tercera

También destaca aquí Lady Gaga como protagonista de Nace una estrella y una que siempre está presente, Nicole Kidman, que esta vez postula por Destroyer. Las otras nominadas son Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me? y Rosamund Pike por A Private War.

En mejor actor de comedia o musical figuran los protagonistas de filmes que aún no se han estrenado en Chile: son Christian Bale por El vicio del poder, Lin Manuel Miranda por El regreso de Mary Poppins, Viggo Mortensen por Green Book, Robert Redford por The Old Man and the Gun y John C. Reilly por Stan & Ollie.

En cuanto a las mujeres en esa misma categoría, las nominadas son Emily Blunt por El regreso de Mary Poppins, Olivia Colman por La favorita, Elsie Fisher por Eighth Grade, Charlize Theron por Tully, Constance Wu por Crazy Rich Asians.

KKKlan-OK.jpg la-tercera

Como mejor actor de reparto destaca Adam Driver (El Infiltrado del KKKlan), un actor que ya había descollado en filmes como Paterson y Silencio, de Scorsese. Junto a él están en la lista Mahershala Ali por Green Book, Timothee Chalamet por Beautiful Boy, Richard E. Grant por Can You Ever Forgive Me? y Sam Rockwell por El vicio del poder.

Como mejor actriz de reparto aparece nuevamente Amy Adams por El vicio del poder, junto a Claire Foy (la Reina Isabel de la serie The Crown) por First Man, Regina King por El blues de Beale Street, la conocidísima Emma Stone por La favorita y la siempre sobresaliente Rachel Weisz, también por La favorita, filme que ya se llevó varios premios en el último Festival de Venecia.

Esta cinta vuelve a aparecer en el listado de postulantes a mejor guión, junto a Roma, El Blues de Beale Street, El vicio del poder y Green Book.

En cuanto a bandas sonoras, las nominadas a la mejor son las de Un lugar tranquilo, la brillante Isla de perros, Pantera Negra, First Man y El regreso de Mary Poppins.

Y a mejor canción postulan All the Stars de Pantera Negra, Girl in the Movies de Dumpling, Requiem for a Private War de A Private War, Revelation de Boy Erased, y Shallow de Nace una estrella.

Isla-de-Perros.jpg la-tercera

Isla de Perros

¿Mejor película animada? Postulan Los Increíbles 2, Isla de Perros, Mirai, Wifi Ralph y Spider-Man: Un nuevo universo.

Y finalmente, a mejor película extranjera, las cintas nominadas son Capernaum, Girl, Never Look Away, Roma y Shoplifters.

Lo mejor de la TV

Como nunca, lo que se ve en un televisor (o en la pantalla del computador o del celular) tiene una relevancia enorme en el mundo de la entretención. Estos son los nominados en esta área.

Michel Douglas Chuck Lorre El Método Kominsky serie Netflix 2018 la-tercera

El método Kominsky | Netflix

Como mejor actuación de reparto en una serie, miniserie o película de TV son Alan Arkin, por El Método Kominsky, la estupenda serie que acaba de estrenar Netflix sobre dos amigos de la tercera edad que, a pesar de los pesares, se toman la vida con humor.

Los otros nominados son Kieran Culkin, por Succession, Edgar Ramirez por ACS, Ben Whishaw de A Very English Scandal y Henry Winkler, por Barry.

Para mejor actuación de actriz en serie de TV, musical o de comedia, está nominada la incombustible Candice Bergen, que regresó en gloria y majestad como la protagonista de Murphy Brown, esa serie que marcó época en los 90 y que retornó a la pantalla este año con éxito.

Esta lista la completa Kristen Bell, de The Good Place, Alison Brie de GLOW, Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel y Debra Messing por Will & Grace.

SO-S1E4_OK.jpg la-tercera

En el ítem mejor miniserie o película hecha para TV aparece Sharp Objects, la exitosa producción de HBO en que la actriz Amy Adams se roba la película como una atribulada mujer que intenta revivir el pasado para sanarse.

También figuran en esta categoría The Alienist, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, Escape at Dannemora y A Very English scandal.

La mejor serie musical o de comedia se escogerá entre Barry, The Good Place, Kidding, The Marvelous Mrs. Maisel y El Método Kominsky, que ya tiene a muchos fans viéndola en Netflix.

¿Mejor actriz protagónica de una miniserie o película de TV? Obviamente encabeza la lista la favorita, Amy Adams (Sharp Objects), que ya nos tiene acostumbrados a su talento, que ha lucido en filmes como La llegada y Animales nocturnos.

La secundan Patricia Arquette (Escape at Dannemora), Connie Britton (Dirty John), Laura Dern (The Tale) y Regina King (Seven Seconds).

Para mejor Actor en miniserie o película de TV está el español Antonio Banderas, por su alabada caracterización del pintor Pablo Picasso en Genius: Picasso. También, Daniel Brühl (The Alienist), Darren Criss (El asesinato de Gianni Versace), Benedict Cumberbatch (Patrick Melrose) y Hugh Grant (A Very English Scandal).

En el apartado mejor actor en serie de TV comedia o musical destaca Michael Douglas, que volvió con todo como el protagonista del El Método Kominsky, una producción de Netflix que muestra los avatares de la tercera edad a través de un par de amigos que se lo toman con mucho sentido del humor.

Ahí aparecen también Sacha Baron Cohen (Who Is America?), Jim Carrey (Kidding), Donald Glover (Atlanta) y Bill Hader (Barry).

SHARPO15-OK.jpg la-tercera

Patricia Clarksson

Como mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV aparece Patricia Clarkson, la madre de Amy Adams en Sharp Objects, un personaje tan detestable como clave para el desarrollo de la trama.

Ahí aparecen también Alex Bornstein (The Marvelous Mrs. Maisel, Penélope Cruz (El asesinato de Gianni Versace), Thandie Newton (Westworld) e Yvonne Strahovski (The Handmaid's Tale).

