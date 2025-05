Aretha Franklin: Recordar a la Reina del Soul con sus mejores discos

En el mismo día que se conmemora el aniversario de muerte de Elvis Presley (y también el cumpleaños 60 de Madonna), la noticia de la muerte de la mejor cantante de soul de todos los tiempos, Aretha Franklin, enluta al mundo de la música.

La cantante estadounidense, que estaba alejada de los escenarios y de la industria musical desde 2017, falleció a los 76 años producto de un cáncer avanzado en su hogar en Detroit y acompañada por su familia, según informa AP citando a su publicista (Lee la nota completa de Culto acá).

Fue una figura icónica, que en 1987 se convirtió en la primera mujer en ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll. Además, en 2008 fue elegida por la revista Rolling Stone como la cantante más grande de todos los tiempos y, a lo largo de toda su carrera, logró 18 premios Grammys en reconocimiento a su espectacular voz.

Y como olvidar cuando en 2015 hizo llorar al —en ese entonces— Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, al interpretar Electric en el homenaje a la cantante y compositora Carole King.

Playlist

Para recordar a esta estrella de la música, seleccionamos sus discos imperdibles disponibles en Spotify. Acá la lista:

Su último disco publicado, el número 42, se llama A Brand New Mey fue grabado junto a la Royal Philharmonic Orchestra en 2017. Es una selección con sus más grandes éxitos, que van desde I Say a Little Prayer hasta su versión del clásico de The Beatles, Let it Be.

La revista Rolling Stone posicionó como el número 87 de los 500 mejores discos de todos los tiempos a I Never Loved a Man the Way I Loved You, el primer álbum de Aretha en Atlantic que la llevó a triunfar a nivel internacional con la canción Respect.

Un año después de haber publicado el exitoso I Never Loved a Man the Way I Loved You, la cantante lanzó Lady Soul, el álbum que terminó por confirmar su posición como Reina del Soul gracias a los singles A Natural Woman, Chain of Fools y (Sweet Sweet Baby) Since You've Been Gone.

Es difícil dejar de la lista a este álbum publicado en 1986, en que Aretha recuerda la década de los 60 con canciones como Jimmy Lee y se adecua a los 80 con los singles I Knew You Were Waiting (For Me) que grabó junto a George Michael y Jumpin' Jack Flash, producido por la leyenda del rock Keith Richard.

Este fue el segundo álbum en vivo de Aretha, y fue grabado en el Fillmore West Concert Hall de San Francisco durante los conciertos que dio las noches del 5, 6 y 7 de marzo en 1971.

Es toda una joyita porque, además de registrar a la Reina del Soul tocando en vivo un piano Fender Rhodes, reúne sus más grandes éxitos de esa época, como Respect, Make it With You y Eleanor Rigby.