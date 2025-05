Arte: Preso por una hora en el Mac

No es primera vez que el artista suizo-alemán Louis von Adelsheim expone en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC).

La primera vez fue en 2012, cuando montó una instalación de videos en gran formato que ocupaban todas las salas y patios exteriores del museo en su sede de Quinta Normal, y en la que mostraba imágenes de marchas estudiantiles en Chile, o de cremaciones en India.

Ahora vuelve al mismo museo, pero con la exposición Los Muros de Chile, que hizo con la poeta chilena Andrea Brandes.

Claro que el tema ahora es otro: las cárceles nacionales. Para lograr su proyecto estuvo durante tres años yendo al Centro Penitenciario de Valparaíso, donde no sólo vio lo colapsado que estaba el sistema, sino también rescató las historias y los modo de vida de los presidiarios.

¿Qué verá?

Hasta el 24 de junio (se inauguró el 6 de abril) se estará exponiendo esta muestra en el MAC de Quinta Normal. Si anda por el sector no dude en ir a verla, porque seguro vivirá varias emociones a la vez, mientras recorre las 11 salas de la muestra, tales como sorpresa, indignación, tristeza y rabia.

Desde que entra a este edificio neoclásico de Av. Matucana sentirá como si estuviera en una prisión, porque en el hall de entrada se proyectan videos con la fachada de la cárcel del puerto.

Pero no es hasta el segundo piso, cuando se encuentra con la crudeza de las videoinstalaciones que le irán contando la vida en la cárcel.

Parta por la sala Condena x2, en la que verá a una mujer vestida de novia caminar por las calles cercanas a la cárcel para ir a visitar a su novio y, así, explicar cómo la condena se extiende a la familia.

Siga en la sala Estoque (así es su nombre), en la que se proyecta sobre el suelo y en una habitación completamente oscura un video de un hombre preparando un fierro para usarlo como arma blanca.

Louis-Von-Adelsheim-MAC-15.jpg la-tercera

Confieso es otra que no se puede perder, porque en ella el artista replicó un pasillo con siete pequeñas celdas, donde se proyecta en la pared de cada una de ellas, un video en tamaño real, donde los presidiarios, hombres y mujeres, cuentan por qué están detenidos y qué harán cuando salgan.

Y la sala Mujeres que se exhibe en una sala absolutamente blanca, donde hay ropa tendida, entre ellas unas sábanas (también blancas), donde se proyectan las imágenes de la vida cotidiana de las presas.

Louis-Von-Adelsheim-MAC-2.jpg la-tercera

Sala Interactiva

Ojo, cuando termine de visitarla, vaya a la sala Interactiva que está en el primer piso. Ahí, hay actividades para hacer, como una lista de las cosas que lo pueden llevar a la cárcel.

También hay fotos colgando con conocidos personajes que fueron detenidos, entre ellos, la lituana Emma Goldman, por incitar el feminismo en 1869, y el filósofo marxista italiano Antonio Gramsci, por instigar a la guerra civil, en 1940. Al reverso se cuenta su historia en breve.

HORARIO: Ma. a sá., 11 AM a 7 PM. Do., 11 AM a 6 PM

ESTACIONAMIENTO: En la calle, gratis.