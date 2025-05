Así se creó Pez, el nuevo y fascinante disco de Rubio

El viernes pasado, por fin se publicó el esperado disco debut de Rubio, el nuevo proyecto de la chilena Fran Straube.

Aunque ya había editado algunos EPs -todos recomendables- este álbum es el estreno en largo de esta cantante y compositora, que se dio a conocer con las bandas Miss Garrison y Fármacos.

Ahora, con una carrera solista y bajo el nombre de Rubio, está convertida en una de las músicas chilenas más talentosas e inquietas, lo que se confirma con este trabajo, publicado a través del sello estadounidense Cosmic Art.

Son 12 canciones las que forman Pez, disco en el que colaboran el siempre influyente Carlos Cabezas y Gianluca, el trapstar chileno.

Su lanzamiento será el sábado 20 de octubre en Espacio San Diego (San Diego 1455), jornada que partirá a las 10 PM con un warm up de Foex y que cerrará con una fiesta a cargo del colectivo La Once 80.

Antes de ese concierto, Rubio compartió con Finde los hechos, momentos y emociones que la inspiraron a componer las canciones de Pez.

"Hay imágenes, recuerdos, sensaciones, estados, mundos imaginarios, desahogos y mi inconsciente queriendo salir en cada canción. Fue la experimentación musical y entrar dentro mío sin miedo a compartirme lo que me llevó a crearlas", comenta Straube.

Aquí, Rubio desmenuza en primera persona las motivaciones de Pez, canción por canción.

Esta canción fue en un momento muy de introspección. Quizás un tanto nostálgico. A veces uno pierde el norte y quieres rendirte o no aceptar cambios o incluso te sientes sola.

Y Seres invisibles habla un poco de eso. De que a pesar de que estamos solos, siempre existen seres o energías o ángeles que te escuchan y te acompañan, que te ven tal cual eres, incluso si no los ves.

Hay un piano clásico grabado en la montaña donde vivía antes. Cuando inventé la letra estaba muy muy afónica, media desesperanzada de la vida, pero aparecieron estos seres y me dieron un empujoncito y salió el sol.

A veces, cuando estamos enamorados o en una simbiosis con otra persona, creemos que somos uno y nos da miedo separarnos. Pero somos dos, dos arboles, cada uno con sus raíces, su tiempo de crecimiento, color, tamaño, destino, la vida te pone en frente tu propio camino y no hay que tener miedo al cambio.

A veces las cosas pasan sin querer que pasen, pero hay que confiar y no olvidar que somos cada uno un árbol.

Esta canción la hice cuando me separé de mi novia. Creía que todo se había acabado, me fui al fondo, pero la vida seguía avanzando. Al final, ¿de qué tenía miedo? ¿De mí? ¿De no poder estar juntas?

La creación de esta canción fue muy impulsiva: salieron el beat y el bajo muy rápido. Fue muy de desahogo esta canción. Me llega muy en lo profundo.

Siempre agradezco que los humanos no podamos respirar bajo el océano ya que, si pudiéramos hacerlo, tendríamos poblado entero el mar. Habría casas y civilización humana y muchas especies del mar estarían muertas.

Qué bueno que no respiramos bajo el agua, pienso.

Y Coral nace de mi mundo imaginario, de un sueño que tuve. Como si una persona está ahogada en este mundo terrenal y entra bajo el océano y se siente en paz.

“Si respiro bajo el océano los peces son amigos, viajo por corales que me olvidan de una superficie que duele.”

Un refugio muy exquisito, donde puedo navegar y nadar.

Fue la primera canción que lancé de los EPs y le dio la luz al concepto que vendría mas adelante. Es la entrada a mi proyecto como en “solitario” y el inicio de las aventuras de este Pez.

Saqué las capas y las pieles que ya no me estaban sirviendo en mi vida. Siempre hay una luz al final del camino.

Esta canción es la celebración al cierre del disco, fue la última que inventé. Y hablo del presente, de gozar.

Apareció un ser que me encantó como si fuera un personaje de un cuento de fantasía y me mostró el goce y me elevo a otro planeta. Como una especie de hechizo.

Tal como la palabra lo dice, es como una especie de llamada de atención. Qué pasa cuando tus ojos te muestran lo que tú no quieres, o tus pensamientos te juegan una mala pasada.

Es un llamado a ser fiel con uno mismo.

Habla de la muerte, de aceptar que todo muere. Justo en esa época se murió mi gatita Yoko y me afecto muy muy profundo su partida. Luego murió una persona muy especial para mi y quedé plop. Me hizo reflexionar sobre las pérdidas emocionales, de desprenderse y dejar ir, de sentir “la belleza de no estar tú presente en esta piel".

Que nos transformamos en estrella y si uno se conecta con esa emoción puedes sentir a tu ser querido que está en el universo. La vida es más allá de lo físico o tangible. Hay varias dimensiones donde podemos entrar.

Fue el ritual para entrar en este disco, el final de esta canción es mi favorita. Es una especie de ritual donde exploré muchas voces que me llegaban y salían de mi voz, sin pensarlo.

Agradeciendo a la naturaleza, hay alegría en esta canción. Siempre me ha gustado mucho la naturaleza, me siento muy bien cuando estoy cerca y esta canción habla y agradece todo lo verdecito hermoso que nos rodea.

Todos tenemos un tesorito dentro de uno. A veces no nos damos cuenta o lo escondemos y el cuerpo reacciona. A veces nos tragamos las penas y no las cantamos y nos enfermamos. Esta canción habla del tesoro interno, de la intuición.

Con esta canción cierro el disco. Es un final inconcluso. "Mátame para que salga lo nuevo".

No hay formas, la vida sigue y hay que morir para nacer de nuevo. Eso es una constante de la humanidad.

Foto: Rocío Mascayano