Así se entretiene Claudia Pérez

Por Evelyn Briceño

Ahora está en la obra La prole, en la que actúa junto a su marido, Rodrigo Muñoz, y su hija Daniela, en el San Ginés. Acá, deja varios buenos datos.

—¿Cómo celebrar el cumpleaños? —“Estarlo un 11 de septiembre, como yo, no es fácil. Nunca lo celebro el mismo día; es una fecha de mucho dolor y hay protestas y apagones. Pero si hablamos de septiembre, me gusta ir a las fondas del Parque Padre Hurtado, a comer empanadas y tomar terremotos”.

—¿Dónde ir a tomar un café con tu hija? —“Ella me habló de un café muy bueno cerca de Cumming, al que me gustaría que fuéramos. Se llama Crónica Digital (Maturana 302, local 2) y ahí hay tortas muy ricas, de porciones grandes, como la ‘torta de los periodistas’, de milhojas”.

—¿Cuál es el teatro más lindo que has conocido? —“Por su arquitectura e ingeniería, el anfiteatro de Taormina, en Sicilia, Italia. Es un gran recinto al borde del mar, con capacidad para más de 5.000 personas. Si te paras en el escenario y cortas un papel, se escucha hasta en la última fila. Mi sueño es actuar alguna vez ahí”.

—¿A qué dramaturgo leer por estos días? —“Me gusta más leer novelas y ensayos. La dramaturgia me gusta verla, escucharla y actuarla. Ahora, a Shakespeare igual lo leería mil veces, y si hablamos de teatro chileno, me quedo con Los fantasmas borrachos, de Juan Radrigán” (en antartica.cl).

—¿Dónde escaparse un finde? —“A Curacaví. Allá tenemos una casa de descanso arriba de un cerro, donde sólo se escuchan los pájaros y el viento. No llega señal de internet ni teléfono. A veces me gusta estar ahí sola y en silencio. ¿Una picada por allá? Me gusta Doña Celina, un restaurante con comida bien casera y chilena (Ruta 68, km 37)”.