Así será la Fantasía con banda de Bronko Yotte

Quizás has visto más de alguna vez en vivo a Bronko Yotte, uno de los raperos chilenos más destacados.

Pero lo que Felipe Berríos -el nombre real de este músico- preparó para este viernes 6 de julio en Matucana 100 es especial y bien diferente a lo que ha hecho hasta ahora.

"Fantasía con banda" es el nombre de este concierto que dará en el teatro principal de M100.

¿Por qué tiene ese nombre? Porque ahí el flow de Bronko Yotte estará acompañado de una banda de 13 músicos, armada especialmente para esta ocasión.

A este escenario, Berríos se subirá para tocar con músicos como la cantante Macarena Campos, el Dj Pérez, el bajista Roberto Lausen, la pianista Fernanda Moreno, el baterista Andrés Suazo y su hermano, el cantautor Martín Berrios, entre otros.

¿Y por qué lo de fantasía? "Porque es un ejercicio de imaginación y juego con las canciones. También, porque es algo que está pensado para suceder solo esta vez. Esa fugacidad se convierte en algo ideal, un recuerdo bonito en potencia", cuenta Berríos.

Bronko Yotte con banda

El rapero viene preparando este concierto desde el verano pasado. Cuenta que fue una idea de Roberto Lausen, director musical del concierto, quien pensó que a las canciones de Bronko Yotte les vendría bien este formato.

"Me gusta cómo suenan las canciones con banda grande. Es hermoso tanto el proceso como el resultado. Obviamente todo suena súper distinto a los discos, pero esa es la idea. Justamente la intención es sacarle partido a las texturas y arreglos de ahora", detalla el músico.

Junto a estos músicos, el autor de Prometohará un repaso completo de su discografía, que incluye cuatro discos, un compilado y el EP Nimbo (2017), lo último que publicó.

Sus fans quedarán felices, porque en el show sonarán "canciones que me gustan mucho pero que no podemos tocar habitualmente, porque algunos beats se me han perdido. Hay discos como Vive el nivel y Superharto, que pasan súper piola y que tienen temas a los que les tengo gran cariño. Gracias a la banda, por fin se da la oportunidad para revisar algunos", adelante Bronko.

El show, además de contar con invitados sorpresa, tendrá un puesta en escena especial, tanto en el sonido como en la iluminación, a cargo de la iluminadora Kota Sides.

"Este concierto me ha recordado cosas que me parecen importantes: una es ponerse desafíos en la música siempre. Una y otra vez hay que devolver el foco a las canciones. Lo otro es acordarse de que, incluso en los proyectos con nombre de solista, como el mío, y aunque seas quien más invierte horas en esto en el largo plazo, una cosa está clara: los principales logros son en equipo", remata Bronko Yotte.

La entrada cuesta $ 8.000 en preventa y $ 10.000 el día del evento. Las puedes comprar en este link.

EDAD: Todo público.

ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.