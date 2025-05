Astronomía, danza y circo podrán aprender los niños y niñas con estos talleres de verano

En estas vacaciones de verano, es imposible que los niños y niñas se aburran con estos talleres de verano 2022.

En esta lista encuentras desde cursos de astronomía hasta clases de ballet que se impartirán en Santiago, con modalidad presencial y semipresencial.

Escuela de Verano del GAM

Foto: GAM

Como ya es tradicional, el GAM partirá el año con su Escuela de Verano, que este 2022 se viene recargada de actividades para grandes y chicos.

Del 3 al 28 de enero este centro cultural tendrá talleres presenciales y gratuitos, a los que solo debes inscribirte con anticipación.

Por ejemplo, el 13 de enero se estará dictando un taller de espantapájaros, orientado a niños y niñas desde los 5 años. Se hará en la Plaza Zócalo del GAM y puedes inscribir a tu hijo o hija acá.

Una opción para las y los adolescentes es el taller de mitos y leyendas, que dictará el escritor y guionista José Luis Flores Letelier. Ahí les enseñarán la estructura del cuento y de la novela, creación de personajes y diálogo.

Se hará el 25 y 27 de enero en BiblioGAM y pueden asistir niños, niñas y adolescentes desde los 11 a los 18 años. Eso sí, antes deben inscribirse enviando un correo a bibliogam@gam.cl.

Si a tu hijo o hija le gusta leer, una buena idea es inscribirlo en el Club de lectura juvenil, que organiza el GAM junto a la Editorial Planeta.

Serán cinco sesiones entre el 13 y el 24 de enero, donde se leerá el libro Still with you, de la autora chilena Lily del Pilar para discutir y generar conclusiones en torno a éste. Ojo, que todos los asistentes deben tener Pase de Movilidad.

Acá puedes ver más talleres que tendrá la Escuela de Verano del GAM.

Verano científico en Montecarmelo

Foto: Montecarmelo

Si a tus hijos o hijas les interesa la ciencia, los talleres del Centro Cultural Montecarmelo van a ser un excelente panorama para estas vacaciones.

Desde el lunes 10 al viernes 14 de enero, este centro ubicado en Bellavista hará actividades donde niños y niñas de entre 7 y 12 años, donde aprenderán sobre ciencia a través de las manualidades.

Por ejemplo, van a crear una lámpara de lava para aprender sobre la densidad e, incluso, elaborarán una pila con su fruta favorita.

En la cuenta de Instagram de este centro cultural, encuentras el detalle de todos los talleres que se dictarán.

¿Cómo inscribirse? Debes enviar un correo a montecarmelo@gmail.com.

Aprende alemán en el Centro Cultural La Moneda

Foto: Centro Cultural La Moneda

¿Aprender alemán a través de los juegos de mesa? Eso es lo que podrán hacer niños y niñas de 6 a 10 años, gracias a este taller del Centro Cultural La Moneda en conjunto con el Goethe-Institut.

Para participar, solo debes inscribirte previamente y llevar a tu hijo o hija al Espacio Lector Abierto del centro (en el nivel -3), el sábado 22 de enero a las 12 PM.

Ahí, se sentarán junto a profesores que les enseñarán la lengua alemana a través de juegos como Tabú, Historias negras y Bachillerato.

Otra opción es que los inscribas en el taller Juegos y aplicaciones digitales, orientado a público infantil y juvenil.

Ahí tendrán juegos y actividades para aprender más sobre tecnología, con apps para niños y niñas de 4 a 6 años, otros para mayores de 7 años, y también para mayores de 11 años.

Para asistir debes inscribirte acá y no necesitas llevar celular o tablet, porque en el lugar te prestarán dispositivos electrónicos para que participes.

Circo y danza en La Reina

Foto: Aldea del Encuentro

La corporación cultural Aldea del Encuentro, en la comuna de La Reina, también está organizando talleres de verano 2022 para niños, niñas y adolescentes durante todo enero y febrero.

Por ejemplo, se harán clases de ballet y danza contemporánea, para todos los niveles y edades. Niños y niñas desde los 3 años pueden participar en estas entretenidas clases, donde aprenderán lo básico de estos estilos de baile.

El precio dependerá de cuántas clases a la semana tomes, pero van desde los $ 35.000 mensuales. Las inscripciones son directamente al correo academialagiralda@gmail.com.

También puedes inscribir a tu hijo o hija en clases circenses de formación aérea, donde van a aprender acrobacias a través del juego y la conciencia corporal.

Pueden asistir niños y niñas desde los 4 años, y el valor mensual es de $ 50.000 por dos clases a la semana. Para inscribirlos, envía un correo a info@circobalance.cl.

Acá puedes ver más detalles de los horarios y talleres de Aldea del Encuentro.

Todo sobre las estrellas en el Planetario

Foto: Valentina Miranda Vega

Si este verano tus hijos adolescentes están en casa, una buena opción es inscribirlos en los cursos de astronomía del Planetario, que están dirigidos a personas mayores de 15 años.

Del 17 al 20 de enero, se hará el taller Vida de las estrellas, donde te enseñarán desde su formación hasta su muerte, e incluso tiene una clase de observación de estos cuerpos celestes y sus constelaciones.

Otra opción es que inscribas a tu hijo o hija al curso Fantasmas del Universo, que se dictará entre el 14 y el 17 de febrero. Ahí, aprenderán sobre agujeros negros, energía oscura y lentes grativacionales, entre otros temas interesantes de la astronomía.

Ambos cursos son en modalidad semipresencial y tienen un valor de $ 30.000 cada uno. Las inscripciones son al correo reserva3@planetariochile.cl.