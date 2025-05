Aves de Presa: El emancipado y feroz regreso de Harley Quinn

Birds of Prey 2 OK

Hace poco, la actriz australiana Margot Robbie llegó a las salas locales en El Escándalo, cinta que revive las acusaciones de abuso sexual que le costaron la carrera al fundador de la cadena Fox News, luego de convertirse en Sharon Tate, bajo la dirección de Quentin Tarantino, en la aplaudida Había una Vez en Hollywood.

Sin embargo, ahora Robbie deja atrás el drama y la biografía para revisitar la pantalla con un papel marcado por la fantasía del cómic: Harley Quinn, el alocado personaje de las historietas DC que ella ya había encarnado en Escuadrón Suicida en 2016.

Un reencuentro que se concreta poco después de que la ex psiquiatra termina su compleja relación amorosa con el también demente Joker, o Guasón, y decide buscar su propio camino; aunque todavía no oficialice el quiebre para no perder la protección que su asociación con el villano le reportaba.

Viviendo en un pequeño apartamento sobre un restaurante de comida china, en compañía de su mascota, la hiena Bruce -en honor al buen mozo Bruce Wayne, como ella explica-, Harley enfrenta la soltería hasta que los problemas y varios asesinos se cruzan en su camino.

Entre ellos se destaca Roman Sionis (Ewan McGregor), alias Black Mask, el sádico y desheredado hijo de uno de los millonarios benefactores de Ciudad Gótica, quien controla a parte importante de los criminales de sus calles y busca aumentar su poderío con la ayuda del sicópata Victor Zsasz (Chris Messina).

Pronto Harley, encargada ella misma de relatar su historia de emancipación, debe enfrentar a Sionis. Primero porque él, al igual que muchos otros, la odia y busca destruirla, y además porque ella, para salvar su vida, le ofrece recuperar un diamante que le daría al villano acceso a una gran fortuna.

Este último fue robado por la niña Cassandra Cain (Ella Jay Basco) y contiene encriptada la información que da acceso a la fortuna de los Bertinelli, una mafiosa familia de origen italiano que fue masacrada por un capo rival hace varios años.

Pero ella no es la única que está detrás de la pequeña. También la buscan la detective de la policía Renee Montoya (Rosie Perez), la cantante y actual chofer de Sionis, Dinah Lance (Jurnee Smollett-Bell), y Helena Bertinelli (Mary Elizabeth Winstead), alías La Cazadora, quien desea vengar a su familia y recuperar el diamante.

Tras esto, Harley no solo se convierte en la guardiana de la niña, tras sacarla de la cárcel y salvarla de quienes buscan la millonaria recompensa que ofrece por ella Black Mask, sino que más tarde se asocia con este grupo de aguerridas mujeres para mantener su propia vida a salvo.

Mujeres en acción

Bajo la dirección de Cathy Yan, quien debuta en la realización de grandes producciones con esta cinta, Aves de Presa (Y la Fantabulosa Emancipación de una Harley Quinn), como se subtitula, ofrece una entretenida adición al tambaleante Universo Expandido de DC, que ha tenido sus mejores momentos con Mujer Maravilla (2017) y la más reciente Shazam! (2019).

Y aunque en varios pasajes recuerda a otro largometraje de antihéroes que mezcla acción y humor -léase Deadpool-, la nueva apuesta fílmica de DC logra dar con su propia personalidad. En especial en la tercera parte del relato, cuando se asocian las futuras integrantes del grupo conocido como Aves de Presa con la ex pareja del Joker.

Además, tras varios momentos de saltos temporales en su historia que pueden confundir a más de alguno en la audiencia, la película logra enganchar al espectador y hacerlo testigo de algunas de las mejores escenas de acción en pantalla de este último tiempo.

Y comprueba también el talento y carisma de Margot Robbie en pantalla, quien nuevamente dota de actitud y encanto a uno los personajes femeninos más violentos y desquiciados del cine actual.

DIRECCIÓN: Cathy Yan

PROTAGONISTAS: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez

GÉNERO: Acción/Aventura

CALIFICACIÓN: Para mayores de 14 años