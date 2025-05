Bailotear y reír para un 18 feliz

Por Equipo Finde

Volantines playeros en La Serena

Imagen Volantines-17 la-tercera

Por el viento constante y la ausencia de cables, la playa es uno de los lugares perfectos para elevar volantines. En La Serena eso lo saben bien y, por eso, su tradicional campeonato de volantines se hace en plena Av. del Mar. Si se fue para allá estos cuatro días, lleve a los niños este lunes a la Costanera, a la altura de Cuatro Esquinas, porque a las 3 PM se abrirán las inscripciones para esta competencia.

Ahí podrá estar una hora entrenando con su volantín para esperar el inicio de la competencia a las 4 PM. Hay premios para tres categorías, uno por el mejor diseño, otro el que se eleva primero y un último para que el que vuela más alto.

DÓNDE: Av. del Mar con Cuatro Esquinas, La Serena HORARIO: Lunes, 4 PM EDAD: Todo púbico ESTACIONAMIENTO: En la costanera, gratis.

El nuevo show de Kramer en Pucón

Imagen kramer-super-papa-web-900x631-1 la-tercera

El Salón Ballroom del Gran Hotel Pucón fue el lugar que el humorista Stefan Kramer eligió para estrenar su nuevo espectáculo, Súper Papá, que muestra al comediante está tratando de internacionalizar su carrera pero ante un percance familiar, se ve obligado a cuidar de los integrantes de su clan. Para lograrlo, debe pedirle ayuda a personajes famosos en toda América, como Ricky Martin, Juan Luis Guerra, la Dra. Ana María Polo y el presidente de EE.UU., Donald Trump. Ojo con la imitación que Kramer hace de Luis Fonsi y su particular versión del mega hit Despacito. De seguro le sacará risas.

Todavía quedan entradas por si este fin de semana largo anda en Pucón.

DÓNDE: Clemente Hofzapel 190, Pucón HORARIO: 9 PM PRECIO: Desde $ 13.200 en puntoticket.comEDAD: Todo púbico ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.

Unas "patitas" de cueca con Daniel Muñoz

A la Semana de la Chilenidad, en el Parque Padre Hurtado, se va en familia, a tomar un desayuno “acampao”, a almorzar platos criollos y a que los niños participen de juegos tradicionales y a que alimenten a los animales de la granja. Pero también a ver shows folclóricos, como el que habrá el domingo, a las 9 PM, con Daniel Muñoz, el actor/cuequero que se hace acompañar por el grupo Los Marujos hace más de cinco años y con el que ya ha publicado dos discos.

En una hora de espectáculo, los músicos estarán tocando cuecas “choras”, bien urbanas, que cuentan historias citadinas y de amor, como Pa’ agarrarse de una cueca, Yo conozco el barrio Franklin y Me miras y oyes mi llanto.

Ojo también con el single que acaban de publicar, la cumbia Mal amor, adelanto de su tercer álbum y otra excusa para ir a bailar junto a la banda este 18.

DÓNDE: Av. Bilbao 8651 HORARIO: Vi., 7.30 AM a 11.30 PM. Sá., do. y lu., 7.30 AM a 12.30 AM. Ma., 7.30 AM a 8.30 PM PRECIO: $ 5.000; niños y 3a edad , $ 2.000 EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En el lugar, $ 5.000 el día.