Bar Las Tejas, el clásico santiaguino donde tomar el mejor terremoto

Es un clásico santiaguino. Y cómo no, si desde 1942 que está en ese enorme recinto de calle San Diego. ¿Su nombre? Bar Las Tejas o también conocido como el "Palacio del Terremoto", como lo bautizó hace unos años el músico y actor Daniel Muñoz.

Eso sí, este no es el único sitio donde se ha instalado este local dedicado a la cocina chilena. Antes de llegar a esta casona de tejas rojas (por eso su nombre), estuvo en la Av. San Pablo, donde ya era conocido como uno de los lugares perfectos para ir por una cañita.

Así contó su dueño Cristián Lira, en una nota que se hizo al barrio San Diego en Finde. Ahí, aseguró que el local partió en el antiguo Teatro Roma y que está por cumplir 100 años.

Las-Tejas-5.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

A este espacio se entra por un pasillo que te llevará directo a un gran salón con un enorme escenario en frente. Ahí se ordenan las mesas en filas, para que vayas a almorzar o a tomar su brebaje estrella: el terremoto.

Lo llevarán a la mesa en un vaso de medio litro con pipeño de las conocidas Las Pipas de Einstein y bastante helado de piña artesanal y cremoso ($ 3.000).

Eso no es todo, también le agregan una mezcla de granadina con otros licores (no quisieron contarnos cuáles, porque son parte de su auténtica receta), para que no quede tan dulce. Simplemente una delicia.

Qué comer en Bar Las Tejas

Restaurantes del barrio San Diego la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Para que no pegue tan rápido el alcohol, lo mejor es probarlo con alguna de sus preparaciones, como el “sándwich de mechada” ($ 4.000) que hacen en marraqueta, para que el jugo de la carne -muy blandita- quede en la miga. Lo puedes acompañar con palta o lechuga.

Otra opción es el hit del lugar: la chorrillana ($ 7.700), con lomo liso y unas longanizas que te harán alucinar, además de papas, huevos y cebollas fritas.

Si vas a almorzar, no dejes de probar su generosa porción de “porotos con riendas” ($ 2.500), o su increíble“costillar” ($ 5.500) que viene con agregado, como puré picante o papas cocidas.