Bares a domicilio: las mejores barras que llegan a la puerta de tu casa

Siete Negronis

Siete-Negronis-listo-.jpg la-tercera

Foto: Siete Negronis

Siete Negronis es el bar que abrió en 2016 en el barrio Bellavista y que está a cargo de Matías Peredo, Rodrigo Otaiza, Fernando Costa y Matías Supan, amigos, socios y cantineros de lujo.

Y hay que decir que no es cualquier barra, sino la que ocupa el puesto 66 en la lista de los mejores bares del mundo segúnThe World's 50 Best Bars

Además, ahora puedes pedir sus coctelería por delivery. Se trata de cocteles de autor y clásicos, que llegan en botellas que alcanzan justo para dos personas.

Incluyen sus siete versiones de negronis, como Fortunella ($ 5.900), con quinotos en almíbar, gin, aperol, campari, maracuyá y un toquecito de soda. O el xocolat ($ 5.900), añejado en barricas de vino y macerado en nibs de cacao.

Si prefieres los sabores más cítricos y frutales, prueba el Jardín de los aviadores ($ 5.900), que está inspirado en el aviation, un coctel clásico y que lleva gin, licor de flores de saúco, jugo de limón de pica y jarabe, decorado con pétalos de rosa roja.

Acompáñalo con su club sándwich ($ 7.900), de triple pan de molde, tomate, lechuga, pollo, tocino, tortilla de huevo, queso y mayonesa, que viene con papas fritas.

Algunas de sus pizzas, como la Margarita ($ 9.600 la familiar), con pomodoro, mozzarella, albahaca fresca, también son parte de su carta delivery.

Los pedidos se hacen través de su página web, de lunes a sábado, de 4 PM a 10 PM.

Bar La Providencia

Bar-La-Providencia-Negroni-Listo-.jpg la-tercera

Foto: Bar La Providencia

Bar La Providencia es el bar boutique con locales en Providencia y Las Condes, aunque por estos días está funcionando solo esta última.

Es un lugar imperdible donde cada detalle cuenta una historia, como la cuchillería, que es la orginal del Hotel Carrera.

Además, lo puedes disfrutar en tu casa gracias a su delivery, ya que llega a tu casa con cocteles listo, con su estética y todo, es decir, la copa o el vaso tallado que corresponde, más las figuras de dinosaurios que los caracterizan.

Puedes encargar “La Pau” ($ 13.400, para dos), por ejemplo, que es uno dulce y cítrico, con violeta, limón y vodka, que viene con copa y ramitas de lavanda para decorar.

O el “Winnie De Poh” ($ 13.900, para dos) con gin, Drambuie, menta, pepino, limón y tónica, que viene con copa, menta, limón deshidratado y dinosaurios para decorar.

Por supuesto que también puedes encargar parte de su carta de comida, bien golosa, con platos como las “bacon fries” ($ 6.900), que son papas fritas con tocino y queso, ideales para compartir.

También la Puta Ama ($ 9.900), una hamburguesa de 600 gramos, más queso, tocino y apanada, en la que literalmente se fríe el pan. Tan lujuriosa que debería ser ilegal, como dicen en el bar.

Puedes pedir a través de su página web, de martes a sábado, de 5 PM a 10 PM.

Prima Bar

Prima-delivery-2-listo-.jpg la-tercera

Foto: Prima Bar

Prima Bar es el local de General Flores que tiene el sello de Kurt Schmidt, el chef detrás 99 Restaurante, que si bien actualmente está cerrado, fue incluido en la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants.

Y donde los vermú, bitters, licores y macerados artesanales se hacen el lugar, al igual que los hielos que son tallados a mano.

Además acaba de inaugurar un delivery de kits, es decir con todo lo necesario para tomar tu coctel favorito que va desde los $ 10.000 (el coctel para dos personas). Ojo la carta de comida con charcutería artesanal, estará disponible desde el lunes.

¿Qué probar? El negroni clarificado, uno intenso, con vermú, campari y mezclas de la casa que se clarifica, cosa de que quede de color transparente o el tapache 12, que es un jugo de piña fermentado, con whisky, licor St Germain, vermú y canela.

Se pide a través de su Instagram: @primabar de lunes a viernes de 1 PM a 8 PM

Sarita Colonia

Sarita-Colonia-sour-ok.jpg la-tercera

Foto: Sarita Colonia

¿El sour es tu cóctel favorito? Entonces disfruta en tu casa de uno de los mejores de Santiago, el de Sarita Colonia, el bar de Bellavista famoso por su estética kitsch, recargada, fabulosa, y por su cocina peruana travesti.

A tu casa lleva algunos de sus platos y también sus sour, que se preparan en el momento y que llegan en envases de litro o de medio litro.

Puedes escoger entre seis variedades, como el macerado en chicha morada ($ 15.000 el litro), que es uno dulcecito y pecaminoso, o el macerado en hierba luisa ($ 7.500 los 475 cc), ideal si te gustan más cítricos.

Además, encuentras cocteles como la sangría blanca ($ 12.000 el litro) de sauvignon blanc, manzana y hierba luisa.

Acompáñalo de alguno de sus mix de delicias fritas ($ 13.900), que trae empanaditas, rollitos de cerdo charsiu y taquitos de res y que viene con las instrucciones en la caja para que lo calientes perfecto.

O los tequeños tequeños ($ 10.900 los ocho) que vienen rellenos de lomo saltado con salsa de ají amarillo, o el sánguche de chicharrón de cerdo ($ 5.900) de cerdo confitado y piel crujiente, con camote frito y salsa criolla, que viene en un pan francés de corteza firme y migoso para aguantar la salsa.

Cualquiera de los que elijas, pídelo a través de su página web

El Beer Wall

El-Beer-Wall-2-ok.jpg la-tercera

Foto: El Beer Wall

Es la schopería y sanguchería de Av. Cumming atendida por sus propios dueños, que nos gusta por sus cervezas de barril, sus sánguchitos de carne ahumada y sus completos a la usanza de Talca.

Todas preparaciones que ahora puedes disfrutar en tu casa si las encargas a través de Pedidos Ya.

Vale la pena pedirlas, para darle una mascada a hamburguesas que chorrean sabor, como "La Fox Lady" ($ 6.300), una que llega en pan brioche con lechuga, tomate, palta, trocitos de tocino crocante y un huevo frito a la oliv.

O a alguno de sus sánguchitos hecho con carne ahumada de manera artesanal y con maderas nobles, como el "Pulled pork ($ 5.700), de paleta de cerdo que se asa y ahumo y que luego se deshilachada, y que viene en pan frica y con tomate, papas hilo, ensalada coleslwa, mayo y mostaza.

Y por supuesto que en su carta no podían faltar su "completo talquino" ($ 2.500), a la usanza de los de esa ciudad del Maule, donde el pan se humedece con el vapor que sale del cocimiento de las salchichas.

Para acompañar los sánguches puedes escoger entre una buena selección de cervezas artesanales chilenas, en botella y lata, de marcas como Hasta Pronto y Vericcio.

El delivery se encarga través de su Instagram @elbeerwall, de lunes a domingo, de 1 PM a 9 PM. En el mismo horario está disponible el retiro en el local.

El Sindicato

El-Sindicato-listo-.jpg la-tercera

Foto: El Sindicato

En esta lista de bares a domicilio incluimos también uno que no tiene local, pero que vale la pena que pruebes. Es El Sindicato, la marca de coctelería a domicilios de Camilo Solano, el bartender que montó barras como la de Geber, el bar escondido de BordeRío.

Con este nombre ofrece 10 tipos cocteles, hechos con destilados de lujo y syrup caseros, que llegan a tu casa en botellas de 290 cc, es decir, para dos vasos. Todos a un mismo precio: $ 10.000

Ahí, destacan opciones como el "White Negroni", con gin, Campari y Martini Blanco, que resulta perfecto si te gustan los tragos más amargos.

O el Pop corn -tail, con whisky, cabritas, naranja fresca, syrup y angostura.

Si te gustan más dulces y frescos, prueba el "Singapur Sling" con gin, licor de marrasquino, piña fresca, granadina y limón.

¿Dónde y cuándo pedir? A través Instagram, de martes a sábado.

Intrinsical

Intrinsical-1.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

¿Te quedaste sin cerveza? Prueba las de cervecería Instrinsical, las cervezas artesanales hechas en el barrio Brasil.

Ahora están haciendo despachos a todo Santiagode sus 13 variedades de refrescantes preparaciones, las que podrás comprar por pack de 12 o 24 botellas de 330 cc, o armar una selección propia. Como sea, llegará a tu casa en máximo 72 horas.

Si te decides por la primera opción, hay una promoción que se llama Cata IntrinsiWood compuesta por cuatro cerveza distintas, entre ellas la Ricitos de Oro, una increíble Blonde Ale de 5.0% que destaca por su leve amargor y sus notas maltosas ($ 27.000).

Como ya decíamos, también puedes hacer tu propia selección. Una buena idea es pedir su Dark Shadow, una cerveza belga de moras silvestre, que se caracteriza por su color ámbar y sus 7.6% de alcohol ($ 2.100 la botella), o su Hard Maracuyango, una de 5.5% de sabor y aroma a mango y maracuyá ($ 2.100 la botella de 330 cc.).

Para hacer un pedido, sólo tienes que ingresar a su sitio web y armar un carrito de compras en que podrás pagar con tarjeta de débito o crédito.