bares para ir en grupo

Mesas largas, cómodas y platos a buenos precios y para picar entre varios es la premisa que hace de estos los lugares perfectos para compartir con amigos. Anótelos, que le servirán.Bar Mercado Reserve si es de los que le gusta salir en grupos grandes, en este bar con terraza calefaccionada y pizarras puestas sobre la barra donde se pueden ver las sugerencias del día.

Su punto fuerte está en las mesas largas, para poder sentar a varios a la vez. Ahí, además, hay jarras de pisco sour a la chilena ($ 11.000) o de vino blanco, con canela y durazno ($ 9.100).

Acompáñelas de fish and chips ($ 6.700), un clásico de la comida al paso en el Reino Unido, que aquí se sirve en un cucurucho y con cubos de pescado, papas fritas y salsa de queso cheddar. Muy recomendables también las empanadas de mechada con queso de cabra ($ 6.500, cinco).

Dónde: Av. Vitacura 4080 Tel: 229808145 Horario: Lu. a vi., 4 PM a 2 AM. Sá., 6 PM a 2 AM Est: Subt., por Candelaria Goyenechea, $ 1.200 la hora. Bar El Irlandés Una barra irregular, hecha con durmientes de trenes, es lo primero que ve cuando se entra a este bar en Valparaíso propiedad de Nigel Gallagher, un irlandés de barba larga y colorina, adicto a los bares y que, luego de recorrer varios en el mundo, recaló en el puerto y abrió el propio.

Ahí se puede sentar en las mesas, también irregulares, a conversar con su larga tropa de amigos, sin que lo moleste el garzón de turno. De hecho, es usted quién tendrá que acercarse a la barra a pedir una de las 180 cervezas disponibles, de países como Bélgica, Estados Unidos, Japón, Nueva Zelandia, Dinamarca e, incluso, Sudáfrica.

Pruebe la Mikkeller Beer Geek Breakfast ($ 5.000, de Dinamarca) si le gustan más amargas, negra con toques a café, o la Root American Amber Ale ($ 3.700, de EE.UU.), si prefiere las rubias.

Dónde: Suárez Blanco 1279, esquina Bellavista, Valpo. Tel: 32.2543592 Horario: Lu. a mi., 5 PM a 1 AM., JU., 6 PM., a 2 AM., vi., 5 PM a 3 AM. Sá., 8 PM a 5 AM Est: Afuera, gratis. Cervecería Nacional Simple, nada de pretencioso es este bar especial para ir de forma improvisada y probar una de las siete variedades de cerveza artesanal, todas chilenas y servidas en schop. Hechas para brindar. Como Rothhammer, que encuentra en distintas variedades.

Pida la Meantime, si le gustan suaves, pero con cuerpo. Cuestan entre $ 2.500 y $ 3.000. Acompáñela de una de las seis variedades de pizza a la piedra, o un buen sánguche en pan marraqueta, como el arrollado palta ($ 5.000).

Ojo con el “desafío”, una hamburguesa doble con papas fritas y merkén y dos schop que cuesta $16.000, pero se lo dan gratis si es capaz de comérselo en menos de 15 minutos.

Cervecería Nacional Dónde: Compañía de Jesús 2858 Tel: 9.1846752 Horario: Lu. a ju., 6.30 PM a 1 AM. Vi y sá., 6.30 PM a 2 AM EST: En calle Compañía, con propina. Bar de Pisco Sólo piscos chilenos. Eso es lo que encuentra en este bar pequeño, pero acogedor, en el que puede acomodarse entre mullidos sillones y probar una amplia carta de este destilado nacional.

Incluso algunas joyitas, piscos de lujo como el Waqar, el pisco con un leve dejo a frutillas que en 2014 ganó el premio al Mejor Pisco y Destilado no Añejado del Mundo, de acuerdo al San Francisco World Spirits.

Aquí se toma sólo, en un vaso pequeño, que se congela antes, cosa de no añadirle hielo, y evitar que se dañe su olor y sabor (desde $ 9.000) .

Dónde: Almirante Montt 484, c. Alegre, Valpo. Tel: 32. 319 2161 Horario: Vi. y sá, 7 PM A 3.30 AM Est: En Almirante Montt, gratis. Bares de alto diseño en el mundo Hoy se entregarán en Londres los Restaurant & Bar Design Awards, premios que ya van en su sexta versión y son los únicos que se dan a restaurantes y bares de todo el mundo, privilegiando su diseño.

En 2013 ganó el Atrium Champagne Bar en Londres, una pirámide de nueve pisos de alto hecha de mármol con proyecciones de peces y medusas que simulan el fondo del mar. Para ver fotos de los ganadores 2013, visite restaurantandbardesignawards.com