Barrio Arte, el festival que abrirá virtualmente las galerías, museos y centros culturales del eje Lastarria-Forestal

Tal como se hace desde el año 2018, Barrio Arte 2020 volverá a abrir las puertas de los museos, galerías y centros culturales del eje Lastarria y Parque Forestal. Esta vez, claro, será de manera virtual, pero no por eso menos entretenido.

Todo lo contrario, entre este martes 22 y durante una semana (hasta el 29 de septiembre) se inaugurarán exposiciones, se realizarán charlas, se exhibirán películas e, incluso, habrá proyecciones lumínicas.

Ahí participará el GAM, el Museo de Artes Visuales (MAVI), el Museo de Arte Contemporánero (MAC) y el Museo Nacional de Bellas Artes. Además del Centro Arte Alameda, Galería Cima, Galería de Arte Posada Arte del Corregidor, Citylab y el Museo de Química y Farmacia.

La reapertura del MAVI

WhatsApp-Image-2020-09-22-at-15.00.44.jpeg la-tercera

Foto: MAVI

Seguro que una de las actividades que más llamarán la atención es la reapertura del MAVI. Esta será con la muestra colectiva Premio MAVI Arte Joven, que se inaugura este martes 22, y que desde el día siguiente comenzarán las inscripciones en la web del museo, para ir a visitarlo durante octubre.

Por supuesto que también podrás conocer las obras de los 43 artistas en la misma plataforma, si es que prefieres no salir de casa.

Charlas, expos y luces en Barrio Arte 2020

GAM.-1.jpeg la-tercera

Foto: GAM

Asimismo, el jueves 24 se dará la charla Arte Público (12 PM), en el Facebook del GAM, donde el director del recinto, Felipe Mella, el artista urbano Caiozzama, la diseñadora a cargo del proyecto La ciudad como texto, Carola Ureta, y el arquitecto Rodrigo Tisi, reflexionarán sobre las expresiones artísticas en los muros de la ciudad, desde octubre a la fecha.

Además, el MAC inaugurará la exposición La boca llena de silencio, de la artista Alejandra Quiroga. A partir del miércoles 23 podrás recorrer esta muestra virtual en mac.uchile.cl, donde verás los problemas sociales detrás de la expansión inmobiliaria y el extractivismo, entre otros.

Además, el Centro Arte Alameda presentará su primera exhibición virtual llamada La Ternura, de Pablo de la Fuente (Gráfika Diablo Rojo), quien a través de 20 pinturas dan cuenta de la fragilidad en el estallido social. En el recinto, también se darán las películas The Art Life. David Lynch, Boom for Real y The Square, que podrás ver en su plataforma Centroalameda.tv.

Prepárate para el jueves 24, porque desde Galería Cima se hará una proyección lumínica a cargo del colectivo Delight Lab, a las 7.30 PM. Lo podrás ver en el canal de YouTube e Instagram de @galeriacima.

Más detalles los encuentras en barrioarte.cl.