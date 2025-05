Bill Gates Bajo la Lupa devela los claroscuros del millonario y filántropo

Bill Gates 1 OK

Qué duda cabe de que se trata de un personaje controvertido. Muchos lo detestan por haber creado una especie de monopolio operativo en los computadores. Otros alaban sin cuestión su mente brillante y su contribución al mundo moderno. Al medio, está Bill Gates Bajo la Lupa, mini serie de Netflix que trata de mostrar tanto su lado polémico como su contribución como filántropo alrededor del mundo.

En 2008, luego de alejarse un tanto del monstruo que creó, la multinacional de software y tecnología computacional Microsoft, el multi millonario dedicó sus esfuerzos y gran parte de su fortuna a ayudar a descartar del mundo problemas como la falta de salubridad y la polio, situaciones que derivan en la muerte de millones de niños sobre todo en África y otras zonas pobres del Planeta.

Bill Gates es un personaje complejo y en esta serie de tres capítulos lo vamos conociendo mejor y aprendiendo cómo funciona su cabeza a través de su propia voz y la de sus cercanos, como su esposa y socia Melinda, y sus hermanas.

Nos enteramos de las dificultades de este zurdo para socializar, de los conflictos con sus padres por ser tan intravertido y casi no salir de su pieza cuando chico, de sus conflictos adolescentes al ser un niño sabelotodo y engreído, y de su latente frialdad e imposibilidad de mostrarse emocional.

Interesante, pero poco inquisitiva

Lo cierto es que esta docuserie dirigida por el ganador de un Oscar Davis Guggenheim (An Inconvenient Truth, He Named Me Malala) podría haber sido más inquisitiva, pero se entiende que por algo cuenta con el beneplácito de Bill Gates.

Lo que sí, a ratos nos lleva a decir que bien pagadas están las patentes de Microsoft (Windows) que nos cobran periódicamente si esos recursos van efectivamente a causas tan nobles y geniales como las que se presentan en la producción.

Una serie impecablemente hecha, como debe ser algo que deje conforme a Gates, un inconformista casi patológico, que establece similitudes entre sus obsesiones juveniles por resolver problemas matemáticos y códigos computacionales con sus actuales esfuerzos por encontrarle la vuelta a dificultades universales insolutas a la fecha.

