Bring the soul: la película, el documental sobre la gira de BTS llega a Netflix

Luego de convertirse en la principal vitrina para los k-dramas, Netflix se vuelca por completo a otro de los fenómenos coreanos, como es el k-pop, al estrenar en su plataforma Bring the soul: la película.

El documental dirigido por Park Jun-soo que debutó en las salas de cine hace cuatro años para mostrar los pormenores en torno a la gira que el famoso grupo BTS realizó entre 2018 y 2019.

El mismo que desde el 10 de septiembre estará disponible en el streaming doblado al español, para revivir los grandes momentos y el tras bambalinas de Love yourself: speak yourself.

BTS-2.jpeg la-tercera

Bring the soul: la película | Promocional

Ya que la realización sigue al grupo durante el tour mundial que hicieron para promocionar su serie de álbumes Love yourself, que incluye los discos Her y Tear, y el compilatorio Answer.

Cuando los idolatrados Jungkook, V, Jimin, Suga, Jun, RM y J-Hope ofrecieron conciertos multitudinarios en estadios de ciudades como Seúl, Londres, París, Los Ángeles y Nueva York.

Los pormenores de una gira

BTS.jpeg la-tercera

Bring the soul: la película | Promocional

Las mismas presentaciones que son parte esencial de la cinta junto a los momentos de reflexión de los artistas, la preparación de sus shows en vivo y las revelaciones de sus inseguridades.

Como también sus conversaciones íntimas, sus momentos en el gimnasio o arreglándose el pelo, además de curiosidades sobre sus vidas y cómo es el proceso de las giras.

La película se estrenó por primera vez en agosto de 2019 en salas de cine del mundo y su director también es responsable de los documentales Break the silence, J-Hope in the Box y SUGA: road to D-Day.