Broadway en tu living: el genio de los musicales transmitirá sus obras gratis por YouTube

Los amantes de los musicales conocen bien al escritor, compositor, productor y director Andrew Lloyd Webber.

El británico es el creador de obras que son clásicas del género, quizás las más famosas de todas, desde Cats hasta Jesucristo Superestrella.

Todo un genio de Broadway que por estos días de confinamiento quiere llevar sus aclamadas producciones a tu casa.

Por eso, Andrew Lloyd Weber creó The Shows Must Go On!, un canal de YouTube donde todos los viernes mostrará un musical completo y que podrás disfrutar gratis.

Así, cada semana te podrás sentir como en Broadway y sin salir de casa, con estas obras que estarán disponibles por 48 horas en la plataforma de streaming.

De Cats a El Fantasma de la Ópera

¿Con cuál de todos sus trabajos partirá este canal de Andrew Lloy Webber? Con Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, que podrás ver el viernes 3 de abril, desde las 3 PM de Chile

Se trata de una de los primeros musicales que escribió el británico, en conjunto con Tim Rice, en 1968, justo antes de embarcarse en Jesucristo Superestrella.

Es la primera ópera rock que escribieron juntos estos dos maestros de las tablas, una adaptación de la historia biblíca de Jacob y sus 12 hijos.

Se viene montando con éxito desde los años 70, en teatros de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia.

Atento los viernes a este canal de YouTube de Andrew Lloyd Webber, que se vienen los musicales Cats, El fantasma de la ópera y Jesucristo Superestrella, entro otros.