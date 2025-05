BTS, la conocida banda de K-pop lanza nuevo disco este viernes 21

El grupo BTS es un hit en todo el mundo, así lo demuestra su llamada "Army", su fanaticada que sigue cada uno de los anuncios que realiza esta boy band coreana.

Es por eso que te contamos que este viernes 21 de febrero, el grupo lanzará su cuarto álbum de estudio llamado Map of the soul: 7.

¿Qué debes saber de su próximo álbum? Aquí te contamos un poco de este disco que, seguro, se transformará en un éxito.

La BTS locura

BTS-2.jpg la-tercera

Imagen promocional

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook son los integrantes de este mega éxito, un grupo que ha introducido el K-pop a nivel mundial y ha creado una fanaticada más allá de lo esperado.

Es tal su reconocimiento que, incluso, entraron a los Billboard Hot 100 con el videoclip DNA y participaron en shows estadounidenses, como en la entrega de los premios Grammy.

El nuevo disco tiene las siguientes canciones: Intro: Persona, Boy With Luv (Feat. Halsey), Make It Right, Jamais Vu, Dionysus, Interlude: Shadow, Black Swan, Filter, My Time, Louder than bombs, ON, UGH!, 00:00 (Zero O’Clock), Inner Child, Friends, Moon, Respect, We are Bulletproof: the Eternal, Outro: Ego y ON (Feat. Sia).

El álbum tendrá 15 temas nuevos y cuatro de discos anteriores, y contará con la colaboración de la cantante australiana Sia.

¿Quieres escuchar un adelanto? Busca en Spotify o YouTube su single Black Swan que acaban de lanzar.

https://www.youtube.com/watch?v=mPkBdEysvtI

No obstante, la BTS locura no parará solo el viernes 21 de febrero, ya que participarán en el famoso Carpool Karaoke del Late Show with James Corden y presentarán una canción en el programa de Jimmy Fallon.

En tanto, el 28 de febrero estrenarán el vídeo musical del tema principal del álbum.