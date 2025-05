Burbujas con nuevos aires

A paso firme, los espumantes han ido desplazando al pisco sour a la hora de abrir el apetito en un almuerzo o una cena. Los viñateros chilenos tomaron nota de esa tendencia y empezaron a cambiar el origen de las uvas, de lugares cálidos a otros más frescos, como los valles de Casablanca y San Antonio. Incluso, empezaron a cosechar esas uvas ya fantásticas para hacer vinos tranquilos, sin burbujas, varias semanas antes de lo normal. También experimentaron con nuevas variedades más allá de las clásicas cepas pinot noir y chardonnay.

El resultado es que a los actores de siempre, ahora renovados, como Valdivieso, Subercaseaux y Undurraga, se están sumando otros que están dejando en Chile aires nuevos en el mundo de las burbujas. Aquí tres de mis nuevos favoritos. Por y para mujeres No es un mito que ellas prefieren los espumantes porque tienen menos calorías. Sabiendo de esta preferencia, las enólogas Carolina Fernandez y Andrea Jure decidieron hacer el suyo, Levita brut, un rosado de muy rica acidez y perfecto dulzor frutal con la cepa syrah de Isla de Maipo.

Caja la-tercera

El restaurante Viñedos de Parra, en Casablanca, lo tiene a buen precio ($15.000 la botella) y ahí recomiendan beberlo junto a su salmón al carignan. Levita también se vende directo al mail mujerandinalevita@gmail.com o en tiendas Santiago Wine Club ($14.000).

Santiago Wine Club DONDE: Rosal 386 TEL.: 7.8074047 HORARIO: Lu., 2 PM a 8.30 PM; ma. a sá., 11 AM a 8.30 PM; do., 12 AM a 3 PM EST.: En Merced 317, $ 1.600.

Viñedos de parra DONDE: Diego Portales 793, Casablanca TEL.: 6.1532025 HORARIO: Ma. a ju., 1 PM a 5 PM y 8 PM a 11 PM; vi. y sá., 9 PM a 12 AM; do., 1 PM a 5 PM EST.: En calles aledañas. Furor en Casablanca Tanta importancia ha tomado el espumante entre las bodegas de Casablanca, que hace un par de semanas organizaron un evento especial, por primera vez, para mostrar sus novedades.Se lucieron los extra-brut de Viña Mar ($5.580), brut de Indómita ($5.665) ) y el nuevo BO de Casas del Bosque ($17.500).

Caja la-tercera

¿Mi favorito? El rosé brut nature de Viña Quintay, elaborado con las cepas chardonnay y pinot noir, con notas a guayaba fresca y una boca con burbujas finas de divina acidez. Para beber una y otra vez. Se vende en la tienda de la viña ($18.000).

Viña quintay DONDE: Ruta 68 Km62.5, La Vinilla, Casablanca TEL.: 8.2192130 HORARIO: Lu. a ju., y sá., 9.30 AM a 6 PM; vi., 9.30 AM a 10 PM; do., 9.30 AM a 2.30 PM EST.: En la viña, gratis.

Caja la-tercera

El nuevo más radical

Se llama K.O. porque al probarlo deja knockout a cualquiera. No sólo por su exquisita acidez y chispeantes burbujas, sino porque está hecho con un 78% de la cepa tinta país, la misma de los pipeños del Maule; y las nobles pinot noir y chardonnay de Casablanca. Usted elige si lo quiere con corcho o con tapa corona para que sea más fácil el destape ($7.900).

Este espumante lo hizo Pablo Morandé, pionero del valle de Casablanca que acaba de presentar otros dos brebajes de este tipo: un extra brut ($13.900), más tradicional, y la tercera versión de su insuperable brut nature ($16.000). Todos se venden en www.armoniawines.cl. Para quedar K.O. en casa, acompáñelos con sushi de Sushi House, que tiene delivery.

Armonia wines DONDE: www.armoniawines.cl