Cada corte con su parrilla

Siempre hay una parrilla para cada personalidad y ocasión. Así, aquellos que se niegan a sacrificar el tradicional rito social, eligen las de carbón porque disfrutan del sabor ahumado de la carne y de la conversación que se genera en torno a ella; también están los prácticos, que prefieren las parrillas eléctricas porque son más pequeñas, versátiles y pueden ponerse sobre la mesa; y quienes prefieren las de gas porque odian ensuciarse pero aman el asado.

Al respecto, Sebastián Salas, presidente gastronómico de Achiga y Embajador de Unilever, comparte que: “No es que unas parrillas sean mejores o peores sino que son para diferentes ocasiones y entornos. Por ejemplo, si tenemos la posibilidad de estar al aire libre siempre es rico prender el fuego ya sea con leña o con carbón… La carne queda con un sabor más característico. Si tenemos un departamento hay alternativas muy buenas como las parrillas a gas que son cómodas y prácticas, y nos sacan las ganas de ‘parrillar’ y estar con los amigos alrededor del asado; y las parrillas eléctricas son muy adaptables y útiles en cualquier tipo de condición. Se pueden poner arriba de la mesa, en una encimera, en una terraza y en lugares reducidos y cocinan la carne por contacto con la misma”.

Como explica el experto, cada una de las parrillas tiene sus virtudes. Por ejemplo, las parrillas a carbón -que son las tradicionales-, se deben usar en el exterior hay que tener las precauciones necesarias al encender el carbón. Están las típicas parrillas de medio tambor, con roldana o con tapa, también existen las parrillas con más prestaciones como bandeja contenedora de cenizas, regulador de altura de la carne, termómetro, bandejas laterales, ahumador, con ruedas para facilitar el transporte, etc. Se debe considerar que las parrillas a carbón son más lentas, por lo tanto, necesitan de al menos 30 minutos desde encendidas para poner la carne.

Por otra parte, las parrillas a gas son más sofisticadas, se pueden usar en patios y en departamentos. Es importante recordar que mientras la parrilla esté en uso, el cilindro de gas no puede estar bajo la parrilla, debe estar al lado, es esa la razón del largo del flexible que es de 1 metro. La temperatura ideal se logra a los 10 o 15 minutos después de encendidas, y los alimentos se preparan con una cocción uniforme. Las perrillas de los quemadores permiten controlar la temperatura de manera independiente, por lo tanto, podemos tener diferentes zonas de calor dependiendo del tipo de alimento que estamos cocinando. Existen varios tipos de parrillas a gas, con diferente cantidad de quemadores, zonas de cocción, bandejas laterales, quemadores etc. No se debe olvidar que las parrillas a gas deben ser almacenadas en espacios cubiertos y tapadas idealmente con una funda, para extender su vida util.

Finalmente, las parrillas eléctricas son una muy buena opción si vives en departamentos o tienes un pequeño patio o balcón. Solo se necesita una toma de corriente eléctrica. Esta parrilla calienta en forma rápida y cocina los alimentos de manera uniforme.

Cortes preferidos

Sobre las carnes ideales para cada una de estas parrillas, Salas explica que en general los cortes que son un éxito total para un asado son el lomo liso, el lomo vetado, la punta de ganso y la punta de picana, el pollo barriga y la entraña. “Todos ellos son bastantes versátiles y se pueden cocinar en los tres tipos de parrilla. Tal vez en la parrilla de carbón, podemos hacer trozos más gruesos porque necesitan cocinarse más lento; y en la de gas, podemos hacer todo tipo de cocciones poniendo diferentes niveles para que la carne se cocine en su justa medida”.

Al respecto, Catherine Escobar, gerente comercial El Carnicero explica que: “Aquellas carnes con mayor fibra son conocidas como ‘cortes lentos’ y entre ellas están la plateada, el asado de tira, la punta de ganso y el pollo ganso, entre otros. Estas requieren una larga cocción a baja temperatura, y para eso es recomendable la parrilla a carbón o en su defecto a gas; mientras las carnes más magras son denominadas, ‘cortes rápidos’, los que pueden ser preparados en porciones pequeñas, a alta temperatura y por poco tiempo. Algunos de ellos son el huachalomo, sobrecostilla, punta paleta, posta rosada, asado carnicero, y pueden ser cocinados en parrilla eléctrica”.

Si bien los cortes se diferencian entre lentos y rápidos, mientras se encuentren enteros, todos pueden ser cocinados a la parrilla… Quizás algunos por su grosor pueden quedar mejor en una más que en otra. Por lo menos así lo explica Salas, que comparte algunos de sus secretos. “Yo prepararía en la parrilla eléctrica una palanca que es un corte delgado y queda perfecto en cocciones cortas; en la parrilla a leña o carbón, haría una punta de ganso que por su grasa queda crocante, y en la parrilla a gas, pondría una selección de chorizos, longanizas y prietas para tenerlas en su temperatura y punto exacto”.

Tips importantes al elegir una parrilla

1. El espacio disponible para poner la parrilla y también las normativas que existen donde se va a usar. 2. El número de personas para el cual se va a cocinar, ya que hay de varios tamaños. 2. Las prestaciones que necesita: espiedo, plancha, quemadores especiales para otro tipo de comida. 3. Si va a cocinar más de un tipo de comida a la vez como carnes, verduras, pescado etc. debe seleccionar una parrilla que tenga más de un nivel de preparación.