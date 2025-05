Café de especialidad: tres humeantes datos en Santiago

Cortaderas, en Pocuro

Café Cortaderas-10 la-tercera

En el tranquilo barrio de las flores, frente al Club Providencia, está esta moderna y acogedora cafetería de especialidad, que le hace honor a su categoría “de barrio”: el trato es muy cercano y amable y todo funciona bien, porque la dueña está siempre en el local. Es agradable sentarse adentro para disfrutar de su excelente repostería -como la torta de panqueque con huevomol, torta pompadour, y brownies y muffins sin gluten, azúcar y lácteos-, pero también en su amplia terraza, porque en esta época tienen mantitas en cada silla. Ahora que empezaron las vacaciones, lleve a sus niños, porque hay una repisa con juegos como dominó o monopoly, además de libros y cuentos. Acompáñe su estadía con un “chemex”, para que pruebe café filtrado.

DONDE: Av. Pocuro 2869 TELEFONO: 224002843 / 9.77744423 HORARIO: Lu. a vi., 8 AM a 8.30 PM. Sá. y do., 10.30 AM a 9 PM ESTACIONAMIENTO: Por José Manuel Cousiño, gratis.

Möbssie, en Patronato

Mobssie-26 la-tercera

En coreano Möbssie significa “algo más”. Más experiencia, más sabor, más bonito. Ese es el sello de este, el primer café de especialidad en Patronato. Un precioso local de tres pisos a cargo de Jazmín Kim, una coreana que estudió para ser barista en Estados Unidos.

Se trata de un espacio cómodo, luminoso, con una gran barra donde puede probar un perfecto “capuccino” ($ 1.800) con leche texturizada de Café Altura, el mismo de La Vega, que provee de granos de distintos orígenes a varias de las cafeterías de especialidad de la capital.

Pida el “ristretto” ($ 1.300) Si le gustan los sabores fuertes y concentrados. O el “avellana latte” ($ 2.000), si es de sabores más fuertes y dulces. Acompáñelo de uno de los waffles, calentitos, recién hechos, crocantes y suaves por dentro que son la especialidad del local, como el de chocolate, con crema y helado ($ 3.000) o el de nutella ($ 3.800) con una buena cantidad de esta crema de avellanas. Pregunte por alguno de los sándwiches, como el “bulgogi”, la clásica carne coreana, maridada en soya, ajo y semillas de sésamo (desde $ 4.500).

DONDE: Santa Filomena 284 TELEFONO: 227356717 HORARIO: Lu. y ma., 9 AM a 7 PM. Mi. 9 AM a 6 AM. Ju. y vi., 9 AM a 7 PM. Sá., 9 AM a 6 PM ESTACIONAMIENTO: Subt., por Río de Janeiro 339, $ 900 la hora.

3841 Coffee Roaster, en Lastarria

3841.jpg la-tercera

Si pasa distraído probablemente no lo vea. En plena calle Lastarria, a la altura de Villavicencio, abrió hace unos meses este local que muele el café en el mismo lugar, para que no pierda sus propiedades como sabor y aroma. Es poco usual ver a una cafetería pegada a una barbería Chilean Barber, tanto, que mientras se corta el pelo o se retoca la barba, puede degustar beber café. Su barra es bien llamativa, con objetos antiguos y extraños, como una figura de tamaño original de “Chewbacca”. Si va apurado, pida su brebaje -como un “capuccino” ($ 2.000) o “latte” ($ 2.200)- por una ventana que da hacia la calle.

DONDE: Lastarria 198 SITIO:www.3841.clHORARIO: Lu. a vi., 8 AM a 9 PM. Sá. y do., 11 AM a 9 PM ESTACIONAMIENTO: Villavicencio, 354, $ 1.200 la hora.