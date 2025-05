Caribe al plato: Los sabores que llegaron del trópico

Por Finde

Se esparcen por varios rincones de la capital con sus sabrosos y abundantes platos. Las cocinas venezolana, colombiana, dominicana y cubana les están traspasando a los santiaguinos el gusto por los plátanos fritos, las arepas y el “pabellón criollo”. Sepa dónde están los caribeños más cercanos a su barrio.

En Nueva de Lyon

En la concurrida Plaza El Sol, la que congrega a los más reputados restaurantes de Providencia, funciona hace un año el sello colombiano de Kofül, un pequeño café que colinda con el Le Bistrot. Hasta allá llegan los funcionarios del Consulado de Colombia, ubicado a sólo metros de distancia, a pedir sus “papas rellenas”, acá hechas de muy buen porte, con arroz, huevo y pollo ($ 2.000). Por eso, y por sus empanadas de fina masa de harina de maíz, rellenas con pollo, huevos revueltos, tomate y cebolla, o de jamón-queso ($ 1.800). Ahí venden, además, bebidas típicas colombianas, como la “pony malta” ($ 1.500) que tiene un dejo a caramelo, o “postobón” ($ 1.500), otra de sabor a uva y manzana.

DÓNDE: Santa Magdalena 100 TELÉFONO: 9. 6612 2884 HORARIO: Lu. a vi., 9 AM a 6 PM ESTACIONAMIENTO: Subt. en Nva. de Lyon 72, $ 1.600 la hora.

Sabor dominicano en Patronato

No se complicaron mucho en ponerle el nombre a este local del barrio Patronato, Sabor Dominicano. Lo que ahí se vende, de lunes a sábado, son sabrosísimos menús por $ 3.800, con platos típicos de fondo, como las “albóndigas de vacuno y cerdo”, bien caseras, hechas con escabeche y salsa de tomate y acompañadas de arroz “moro” (arroz más porotos negros). Otra de las preparaciones típicas que se suelen anunciar en la pizarra afuera es “bandera “ -un plato con frijoles y plátanos fritos, además de carne de vacuno, $ 4.800- y el “sancocho”, una contundente y cremosa sopa hecha con plátanos verdes, yuca, zapallo, maíz, carne de cerdo y tocino ($ 4.800). No quedará con hambre con ninguno.

DÓNDE: Dardignac 371 TELÉFONO: 9.67132484 HORARIO: Lu. a sá., 9.30 AM a 7 PM ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas con propina.

En pleno Carlos Antúnez

Papelón Sabroso es un pequeño local, con no más de 10 mesas, en el corazón de Providencia. Público tienen siempre, porque ya corrió la voz entre los oficinistas del sector y porque los venezolanos residentes peregrinan en masa para allá. Llegan por sus “tequeños” ($ 2.000), esas masas crocantes y delgadas, rellenas de queso y que se untan en una salsa de guayaba. Llegan también por las “cachapas” ($ 3.800), unas masas de maíz un poco más grandes que las arepas y rellenas de queso y carne desmechada. Y, por último, llegan por sus postres, como el de “quesillo”, que es parecido a la leche asada, pero más intenso en sabor y consistencia ($ 2.000).

DÓNDE: Dr. Luis Middleton 1682 TELÉFONO: 9. 91691222 HORARIO: Lu. a vi., 10 AM a 8 PM. Sá., 10 AM a 5 PM ESTACIONAMIENTO: Por Luis Middleton, con parquímetro, $ 1.215.

Detrás de las Torres de Tajamar

Casi tres meses lleva instalado en las Torres de Tajamar El Buen Sabor, un local pequeño, donde puede sentarse en la terraza o en el interior, a probar un bien montado buffet venezolano. Usted recorre las más de 10 versiones de ensaladas, cinco acompañamientos y cinco platos de fondo, escoge lo que quiere y luego paga por peso. Por lo general, un plato promedio cuesta $ 4.500, pero los que se entusiasman y completan un kilo, $ 8.900. ¿Qué hay para elegir? “Asado negro”, una carne con panela (similar a la chancaca) con sabor dulzón, o los ingredientes del “pabellón criollo”, la combinación de arroz, con carne desmechada, porotos negros y plátano frito.

DÓNDE: Av. Providencia 1070, local 15 TELÉFONO: 223662390 HORARIO: Lu. a vi., 12 PM a 5 PM. Sá., 12 PM a 7 PM ESTACIONAMIENTO: En Av. Santa María 0740, con propina.

En Franklin, ricas empanadas

En la galería Franklin, la misma donde está Maestranza Cocina de Mercado, abrió hace un mes Roast, un local venezolano con varias mesas, donde se puede pedir el típico “pabellón criollo” -conocido por lo contundente de su combinación de carne mechada, plátano frito, porotos negros y arroz, por $ 3.500- o sus inmejorables “empanadas fritas de pabellón” ($ 1.500), hechas al estilo venezolano, con masa crocante de maíz, de sabor dulzón, rellena con plátano, porotos negros y carne mechada. Tan buenas son, que se han convertido en el desayuno favorito de los locatarios del sector. Pregunte por las arepas, las masas de maíz rellenas con queso derretido y jamón ($ 1.500).

DÓNDE: Nataniel Cox 2060, l.7 TELÉFONO: 9.7993648 HORARIO: Lu. a sá., 9.30 AM a 6 PM ESTACIONAMIENTO: En Placer esq. San Francisco, $ 2.500 el día.

San Isidro, pleno trópico

Caribbean Tropic abrió en mayo en Patio Franklin, el nuevo espacio gastronómico de este barrio. Se trata de un colorido local que ofrece preparaciones típicas colombianas, como las “papas rellenas” ($ 1.500), con carne desmechada, arroz, arvejas y huevo, bien contundentes. O las arepas, que ahí las sirven con carne desmechada y queso o pollo y queso ($ 2.500). Acompáñelo con alguno de los cócteles sin alcohol que sirven ahí, como el “mojito”, con jengibre, limón de Pica, hierbabuena y menta, o la “piña colada” ($ 2.000), con piña, leche de coco, crema, coco rayado y hielo frappé. También hay jugos naturales de frutas exóticas, como la naranjilla, de sabor cítrico y un tanto amargo ($ 1.500).

DÓNDE: San Isidro 2208 TELÉFONO: 9.82984479 HORARIO: Sá. y do., 10 AM a 7 PM ESTACIONAMIENTO: En Placer esq. San Francisco, $ 2.500 el día.

Sazón de barrio

Al lado de Roast está uno de los mejores restaurantes colombianos de Franklin: Sazón “La Berraquera”. Ahí la oferta es amplia, porque aparte de los platos que se repiten en los otros lados, hay otros muy locales bien rescatados. Es el caso de los “aborrajados” ($ 1.500), unas masas hechas de plátano, rellenas con queso y que luego apanan para freírlas y servirlas con salsa agridulce. Totalmente adictivas.

Otro de los destacables es la “bandeja paisa”, que ahí se sirve al estilo colombiano, con porotos negros, arroz, chicharrones de cerdo, carne mechada, huevo frito, plátano frito y palta acompañada de arepas ($ 6.000). Delicioso, pero, eso sí, imposible de terminar.

DÓNDE: Franklin 1215 local 9 TELÉFONO: 225514962 HORARIO: Lu., 9 AM a 6 PM. Ma. a do., 9 AM a 10.30 PM ESTACIONAMIENTO: En Placer esq. San Francisco, $ 2.500 la hora.

En plena Vega Central

Platos tradicionales de Venezuela, Ecuador, Perú y República Dominicana. Ese es el sello de la Fuente de Soda Ivis y Diana, ubicada en plena Vega Central y al que entra y sale gente todo el día. ¿Qué hay que probar ahí? El “arroz con habichuelas” ($ 3.500), originario de República Dominicana, con arroz, porotos rojos guisados con salsa de tomate y zapallo, cosa que quede bien cremoso. Hay otro plato interesante ahí: el “pollo con chicha de jora” ($ 3.500), que se guisa con esta chicha típica ecuatoriana -lo que le da un leve y agradable toque ácido- y se acompaña con plátano maduro frito, sopa de verduras y ensalada. A su mesa llegarán platos contundentes y, lo mejor, baratos.

DÓNDE: A. López de Bello 743 l. 182 B TELÉFONO: 9.87104080 HORARIO: Lu. a sá., 8 AM a 6 PM ESTACIONAMIENTO: Por calles aledañas, como Dávila, con propina.

La "fonda" céntrica

En Colombia se les dice “fonda” a los locales que son tipo picadas. En calle Serrano está la Fonda Los Guatones de Juanchito, abierta en 2016 por Ilmer Echeverri para que sus compatriotas tuvieran dónde comer lo que él probaba en casa y, de paso, tentó a los vecinos del sector. Ahí encuentra desde la “bandeja paisa” hasta otros más rebuscados, como la “mojarra”, un pescado frito de intenso sabor que llega a su mesa entero (con cola y cabeza) y acompañado con plátano verde frito y ensalada ($ 10.000). Ahí también se sirve el “arroz paisa” de Medellín, con verduras, cerdo, pollo, chorizos y chicharrón ($ 6.500). Pida los jugos de fruta recién exprimida, como el de maracuyá y el de guayaba, en agua o leche (desde $ 2.000).

DÓNDE: Serrano 209 TELÉFONO: 9.89179822 HORARIO: Lu. a do., 12.30 PM a 11 PM ESTACIONAMIENTO: En Serrano 64, $ 1.800 la hora.

Cuba en Manuel Montt

¿Quiere probar un mojito como los que hacen en Cuba? Vaya a Son Cuba, el local que abrió hace dos años en Manuel Montt, porque ahí lo sirven como en la isla, con hierbabuena en vez de menta, hielo en trozos -en vez de picado, para que el trago no se agüe tan rápido- y el dulzor justo ($ 3.200). Para comer, no se pierda la típica “ropa vieja”, esa carne deshilachada, bien sazonada y mezclada con salsa de tomates naturales, más arroz gris -mezclado con porotos negros- y “tostones”, esos crocantes plátanos verdes fritos ($ 5.000). Otra opción es el cerdo asado a la cubana, en el horno por varias horas y con cuero, para que quede crujiente por fuera ($ 5.000).

DÓNDE: Av. Manuel Montt 727 TELÉFONO: 227100597 HORARIO: Lu. a mi., 12 PM a 1 AM. Ju. y vi., 12 PM a 3 AM. Sá., 6 PM a 3 AM ESTACIONAMIENTO: Por Manuel Montt, con propina.

Arepas ñuñoínas

Lo que manda en Miss Arepa -con local en Las Condes y uno nuevo en Ñuñoa- es la combinación de sabores de Colombia y Venezuela. De hecho, las arepas, la especialidad del lugar, son propias de ambos países. Tienen 21 tipos, todas bien contundentes, como la “berraca” ($ 4.100), con carne mechada, lechuga, tomate, queso costeño -típico de la costa colombiana y parecido al fresco, pero un poco más salado- y hogao, la salsa de tomates y cebolla.

Infaltable también es su bandeja, ideal para compartir, porque trae nueve ingredientes, desde chorizo hasta palta ($ 7.700). Para tomar, jugo natural de guanábana, una fruta parecida a la chirimoya, pero más ácida ($ 2.200).

DÓNDE: Dublé Almeyda 2.900 TELÉFONO: 229053977 HORARIO: Lu. a ju., 12 PM a 10 PM. Vi. y sá., 12 PM a 12 AM. Do., 12 AM a 8 PM ESTACIONAMIENTO: En el lugar, gratis.

"Merendar" en el centro

La venezolana Marcy Peña llegó hace nueve años a Chile y se dedicó, primero, a llevar comida de su país a domicilio. Le fue tan bien, que en 2015 abrió el restaurante El Merendero Venezolano, en barrio Italia, y hace dos meses, otro local en barrio Brasil. Vaya a probar este último, porque la comida es abundante y rica. Pida ahí el “asado negro”, hecho con pollo ganso macerado por dos días en vino tinto y panela, la salsa extraída de la caña de azúcar ($ 6.800). Otra opción es la “degustación pasapalo”, que trae empanadas de harina de maíz y trigo, y “patacones”, el plátano verde frito ($ 9.900). Acompáñela de jugos naturales o con el “papelón sour”, un pisco sour azucarado con panela.

DÓNDE: Compañía 2131 FACEBOOK:El Merendero Venezolano HORARIO: Ma. a sá., 12 PM a 10 PM . Do., 11 AM a 5 PM ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, con propina.