Carlos Cabezas estrenará nueva música a través de una sesión por Facebook Live

Ni la pandemia ni el confinamiento detienen a Carlos Cabezas, la cara más visible de Electrodomésticos y uno de los músicos más respetados de la escena chilena.

Hace un par de semanas pudimos escuchar la música que hizo para Nadie sabe que estoy aquí, la primera película chilena original de Netflix.

Incluso, el protagonista, interpretado por el actor Jorge García (Lost) canta en la cinta la canción del mismo nombre, Nobody knows I'm here.

Precisamente el director de ese aplaudido filme, el chileno Gaspar Antillo, colaborará con Carlos Cabezas en una nueva sesión en vivo que podrás ver online desde tu casa.

Se trata de una presentación que forma parte del ciclo EnCanto del Museo de la Memoriay los Derechos Humanos y que podrás disfrutar gratis este sabádo 11 de julio.

La cita promete ser desde ya un imperdible para el fin de semana, no solo por el placer de escuchar a este talentoso músico nacional, sino también porque el autor de El resplandor anunció que en la ocasión mostrará una canción nueva.

Además de tocar canciones de su carrera solista, Carlos Cabezas interpretará también algunas de su bandas madre, Electrodomésticos, quen tiene un repertorio extenso.

¿A qué hora y donde es esta cita virtual? A las 6 PM del sábado 11 en el perfil de Facebook del Museo de la Memoria.

Ojo también a las distintas actividades online que tiene este espacio de memoria, que incluyen teatro, charlas, talleres, exposiciones y más.