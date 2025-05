Casa Bosque, el ondero boulevard con café, pizzas, taller de bicis y muro de escalada

La idea de Casa Bosque Boulevard es que la visita sea una experiencia donde se mezcle el deporte, la sustentabilidad y la comida sin proteína animal.

Para eso sus dueños, Carla San Martín y Oscar Reckman, repararon una enorme casa en la comuna de Ñuñoa, donde instalaron una pizzería, un café, un taller de bicicletas, un muro de escalada y una peluquería, entre otros emprendimientos que abrirán a medida que mejoren las condiciones sanitarias.

Boulder-4.jpg la-tercera

Foto: Valentina Mirnada Vega.

Todos cumplen con una misma premisa: el cuidado del medioambiente. Por lo mismo, el boulder de cerca de cuatro metros tiene pendientes que siguen la curvas de los árboles, para que éstos no sean intervenidos y, mucho menos, cortados.

Este muro fue construido por los deportistas León Pino y Andrés Montesinos. De hecho, ellos serán también, los que harán las clases mensuales de escalada para, máximo, 10 niños y niñas por grupo.

Casa Bosque Boulevard la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Se trata de talleres de una hora y media, que se realizarán entre uno y tres días a la semana. El valor de éstos dependerá de las veces que asistan. Por ejemplo, una a la semana costará $ 32.000 el mes: dos veces, $ 50.000; y tres, $ 70.000.

Buena idea es que llegues hasta allá pedaleando, porque además de bicicleteros, también está Oh my bike, el taller que comanda Oscar Urrutia, más conocido como Dr. Bike, y donde reparan y venden exclusivos accesorios, como alforjas y parrillas de la marca Woden (ambas desde los $ 27.000), o luces de Bontracker One, que se caracterizan por la mayor duración de la batería ($ 17.990).

Ojo, como ya mencionábamos también tienen una peluquería, un taller de muebles y un vivero que son embellecidos por un mural de la artista Estefania Leigthon.

Para comer en Casa Bosque Boulevard

Casa Bosque Boulevard la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Para que la experiencia sea completa, también abrieron dos locales dedicados a la gastronomía. El primero se llama Café Placería, y es de la repostera Lorena Aguila. Ella, junto a su marido, abrieron este espacio que mezcla los productos vegetarianos y los que no lo son.

Así, tiene unos esponjosos rollitos de canela veganos a $ 1.5000, y un brownie de 60% cacao al mismo precio. También se lucen con su café de grano, y con su pan de masa madre casero (los findes de semana atienden para retiro).

Veggie-pizza-5.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega.

Ahora, si lo que quieres ir por algo más contundente, entonces tienes que pasar a Veggie Pizza, una franquicia peruana, que abrió su primer local en Chile, con sus productos 100% veganos y en base a plantas.

Se trata de unas delicias que Jocelyne Lama y José Miguel Ferrera, preparan con productos orgánicos, como una masa delgada y crujiente elaborada con un mix integral, que lleva una salsa de tomates pera y cebolla morada, y un queso delicioso hecho a partir de castañas de cajú.

Imperdibles son las "Bruschetta" que, además de lo mencionado, lleva tomates en cubos, albahaca y unos increíbles puerros crocantes; o la "Bella sombra", con aceitunas moradas, choclo peruano, champiñones y espinaca. Además, tienen una opción dulce para el postre.

Lo mejor es que todas las pizzas se manejan con el mismo valor: la individual ($ 12.690) y la grande $ 17.690.